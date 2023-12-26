25.12.2023, 22:36 18936
Доля национальных валют во взаиморасчетах в ЕАЭС превысила 90%
Фото: скриншот с трансляции ЕЭК
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Санкт-Петербург. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Доля национальных валют во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС превысила 90%. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%. И этот показатель без сомнения будет расти и в дальнейшем с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе", - сказал Путин.
Он отметил, что планомерно расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров пятерки.
Сегодня состоялась церемония подписания соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном", - сказал президент РФ.
Он сообщил, что взаимодействие в рамках союза продолжает развиваться динамично и успешно по всем ключевым направлениям интеграционного строительства.
С удовлетворением отмечаем, что в текущем году во всех странах-членах объединения фиксируется стабильный рост экономик... За 9 месяцев текущего года торговля между пятью нашими странами выросла на 8,9%. При этом улучшается ее структура, увеличиваются поставки готовой высокотехнологичной продукции с одновременным снижением сырьевой составляющей", - добавил Путин.
Напомним, ранее состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Во встрече в узком формате наряду с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие президент Российской Федерации - председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, планы международного сотрудничества организации на 2024 год. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС", - сообщила пресс-служба Акорды.
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26.12.2023, 15:24 2451
Сколько денег за год перевели казахстанцы за рубеж, рассказали в Нацбанке
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Совокупный объем переводов денег, проведенных через системы международных денежных переводов без открытия банковского счета по Казахстану и за рубеж за период январь-октябрь 2023 года составил 1,12 трлн тенге, проинформировали в Национальном банке Казахстана.
В основном, СМДП используется для переводов без открытия банковского счета. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдается снижение объемов операций на 26,7% (снижение фиксируется в большей степени по объемам полученных переводов). Основная доля операций 95% - трансграничные переводы денег между Казахстаном и другими странами.
Объем отправленных за рубеж денег посредством СМДП за 10 месяцев 2023 года достиг 806,9 млрд тенге (72% от совокупного объема), объем полученных денежных переводов за данный период составил 258,5 млрд тенге (23%).
В среднем казахстанцами за рубеж отправляются переводы на сумму 375,3 тыс. тенге, а средняя сумма полученных платежей составляют 280,4 тыс. тенге. В основном, данные переводы имеют характер безвозмездных переводов между физическими лицами. Исходящие трансграничные переводы без открытия банковского счета через СМДП в основном осуществляются с Узбекистаном (28,9%), Россией (24,2%), Турцией (22,9%), Грузией (9,5%) и Кыргызстаном (3,4%). Переводы за рубеж осуществляются как казахстанцами, так и иностранными гражданами, которые могут находится на территории страны в целях заработка", - рассказали в Нацбанке.
В структуре переводов, полученных из-за границы, большую часть занимают переводы из России (36,5%), Узбекистана (11,0%), США (10,8%), Южной Кореи (10,6%) и Турции (6,3%).
В разрезе платежных систем по отправленным переводам за рубеж лидирует платежная система "Золотая Корона", доля которой составляет более 70%. По полученным переводам из-за рубежа основная доля операций приходится на платежные системы "Золотая Корона" и "Вестерн Юнион".
26.12.2023, 13:53 3901
В Казахстане переутвердили предельные розничные цены на сжиженный газ
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра энергетики РК от 22 декабря 2023 года утверждены предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории Казахстана. Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.
Утвердить предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории Республики Казахстан согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.
Стоимость за литр составит:
- в Астане - 76 тенге;
- в Алматы - 81 тенге;
- в Актюбинской области - 54 тенге и 59 тенге в отдаленных районах;
- в Атырауской области - 54 тенге и 59 тенге в отдаленных районах;
- в Акмолинской области - 76 тенге и 81 тенге в отдаленных районах;
- в Алматинской области - 81 тенге и 86 тенге в отдаленных районах;
- в Восточно-Казахстанской области - 76 тенге и 81 тенге в отдаленных районах;
- в Жамбылской области - 71 тенге и 76 тенге в отдаленных районах;
- в Западно-Казахстанской области - 64 тенге и 69 тенге в отдаленных районах;
- в Костанайской области - 76 тенге и 81 тенге в отдаленных районах;
- в Кызылординской области - 64 тенге и 69 тенге в отдаленных районах;
- в Карагандинской области - 76 тенге и 81 тенге в отдаленных районах;
- в Мангистауской области - 54 тенге и 59 тенге в отдаленных районах;
- в Павлодарской области - 74 тенге и 79 тенге в отдаленных районах;
- в Северно-Казахстанской области - 81 тенге и 86 тенге в отдаленных районах;
- в Туркестанской области - 64 тенге и 69 тенге в отдаленных районах;
- в Шымкенте - 64 тенге;
- в области Абай - 76 тенге и 81 тенге в отдаленных районах;
- в области Жетысу - 76 тенге и 81 тенге в отдаленных районах;
- в области Улытау - 76 тенге и 81 тенге в отдаленных районах.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак.
26.12.2023, 09:14 9836
Новые железные дороги и запуск БАКАД: в правительстве рассказали о проделанной за год работе в транспортной сфере
Фото: primeminister.kz
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Республики Казахстан рассказали о проделанной за год работе в транспортной сфере.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил развитие транспортно-логистического потенциала одним из ключевых приоритетов работы правительства", - подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что на сегодняшний день в республике уже началась реализация целого ряда крупных транспортных проектов, которые охватывают автомобильную, железнодорожную, воздушную и морскую сферы.
Общий объем грузоперевозок через территорию РК составил 895 млн тонн. Объем инвестиций в отрасль вырос в 1,6 раза до 1,8 трлн тенге. В сфере железнодорожного транспорта началась реализация сразу нескольких мегапроектов. В ноябре дан старт строительству обводной ж/д линии в обход станции Алматы и линии Дарбаза - Мактаарал. В декабре началось строительство ж/д ветки Бахты - Аягоз", - сообщили в правительстве.
В целом, по данным пресс-службы, в ближайшие 3 года в республике будет построено более 1,3 тысяч километров новых железнодорожных дорог.
Подчеркивается, что ремонтно-строительными работами охвачено 10,7 тысяч километров автодорог республиканского и местного значения.
Завершены три крупных проекта:
- "БАКАД";
- "Кандыагаш - Макат";
- "Ушарал - Достык".
Также интенсивно велись работы по 6 проектам-долгостроям.
С 2024 по 2030 годы планируется реализовать ряд приоритетных автодорожных проектов общей протяженностью более 9 тысяч километров. Начата проработка ряда важных проектов по развитию морской инфраструктуры Казахстана. В порту Актау планируются создание контейнерного хаба, реконструкция причалов, а также обновление перегрузочной техники и оборудования. В порту Курык запущен зерновой терминал совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports", - заявили в правительстве Казахстана.
По информации пресс-службы, реализация всех проектов позволит увеличить пропускную способность морских портов РК на 10 млн тонн.
Кроме того, парк воздушных судов казахстанских авиакомпаний вырос с 89 до 98 единиц, емкость посадочных мест - с 12 до 15 тысяч.
За счет частных инвестиций ведется строительство 3 новых пассажирских терминалов. Были открыты и возобновлены полеты по 23 маршрутам в 13 стран", - добавили в правительстве.
Ранее в правительстве Казахстана рассказали о проделанной за год работе в сфере промышленности.
25.12.2023, 20:54 21131
ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле
Фото: МТИ РК
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Санкт-Петербург. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 25 декабря состоялось подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Ираном - с другой стороны, сообщает пресс-служба Евразийская экономическая комиссия.
Подписанное сейчас соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном переведет торговлю между нашими странами на качественно новый уровень. Сделка является амбициозной - ввозные таможенные пошлины будут устранены в отношении почти 90% товарной номенклатуры, на долю которой приходится более 95% нашей взаимной торговли", - подчеркнул председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Как отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, в соответствии с подписанным соглашением о свободной торговле аграрии стран ЕАЭС будут иметь эксклюзивные условия для поставок на рынок Ирана таких принципиально важных товаров, как зерновые, кукуруза, растительные масла, мясо КРС и баранины, изделия из мяса и птицы, консервы, кондитерские изделия и широкий набор другой сельскохозяйственной продукции. Что касается промышленных товаров, то режим беспошлинной торговли будет установлен на широкую номенклатуру продукции металлургии, химической и деревообрабатывающей промышленности, самолето- и судостроения, машиностроения, железнодорожной техники и оборудования и прочей продукции промышленного сектора.
Дополнительные договоренности были достигнуты и в нетарифной части: в сферах технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, таможенного администрирования, электронной системы верификации происхождения товаров, мер торговой защиты, обеспечения необходимого уровня транспарентности осуществления государственных закупок.
Кроме того, в рамках соглашения будет развиваться сотрудничество по широкому кругу отраслей.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
25.12.2023, 15:53 26606
Экспорт казахстанского зерна вырос на 24 процента
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За период с января по октябрь 2023 года из страны на внешние рынки было вывезено 3,8 млн тонн пшеницы, при этом самый большой объем ушел в Узбекистан.
За январь-октябрь 2023 года Казахстан экспортировал 3 млн 885 тысяч тонн пшеницы и меслина на сумму $1 млрд. За аналогичный период 2022 года на внешние рынки ушло 3 млн 131 тысяча тонн пшеницы и меслина на сумму $963 млн. Рост по объему составил 24%, по стоимости - 7%, сообщает "АПК Новости".
В страны СНГ было отправлено 2 млн 726 тысяч тонн пшеницы и меслина. Рост составил 29%. Самый большой объем ушел в Узбекистан - 1 млн 976 тысяч тонн. Стоит отметить, что здесь фиксируется увеличение на значительные 40%", - рассказали аналитики.
Второе место занял Таджикистан с объемом 404 тысячи тонн с ростом на 12%. На третьем - Туркменистан - 230 тысяч тонн с ростом на 19%. Затем расположились: Азербайджан - 104 тысячи тонн с уменьшением объема на 14%, Россия - 9,9 тысячи тонн со снижением аж на 62%, Кыргызстан - 1 тысяча тонн со снижением на 56%.
Что касается остальных стран мира, самый объемный рынок в этот период пришелся на Афганистан, Китай, Италию и Турцию.
В Афганистан было отправлено 322 тысячи тонн зерна с ростом объема на 24%. Китай - 249 тысяч тонн, при этом в 2022 году в эту страну не уходила наша пшеница. Италию - 226 тысяч тонн, с ростом на 47%. Турцию - 156 тысяч тонн, с ростом на 54%. Небольшие объемы ушли Тунис - 72 тысячи тонн, Иран - 54 тысячи тонн, Латвию - 34 тысячи тонн, Испанию - 19 тысяч тонн, Швецию - 10 тысяч тонн. Еще меньше отгрузили в Польшу - 5,5 тысячи тонн, Норвегию - 4,5 тысячи тонн, Грецию - 3 тысячи тонн. Минимальные объемы экспорта пришлись на Нидерланды - 430 тонн, Германию - 109 тонн, Монголию - 20 тонн", - привели данные обозреватели.
Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан имеет огромные возможности для экспорта зерновых в Того.
Напомним, в Казахстане пшеницы намолотили на 30% меньше прошлогоднего показателя.
25.12.2023, 08:09 34181
В Казахстане на поддержку отрасли сельского хозяйства в 2023 году было направлено порядка 1,2 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве рассказали о проделанной за год работе по развитию отрасли сельского хозяйства.
Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики и основой обеспечения продовольственной безопасности. На поддержку АПК государство ежегодно направляет значительные средства, которые аграрии получают в виде субсидий, льготных кредитов и доступной сельхозтехники", - сообщает Primeminister.kz.
В рамках дальнейшего развития отрасли главой государства Касым-Жомартом Токаевым поставлены стратегические задачи по увеличению объемов производства и повышению добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции.
Потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, однако мы до сих пор не можем раскрыть его в полной мере. Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания. Стратегическая цель нашей страны - стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов. Задача - в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%", - обозначил президент РК в Послании народу страны.
Для достижения поставленных задач правительство РК начало реализацию ряда новых программ развития АПК.
За 11 месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 8,2 трлн тенге. Собрано 16,6 млн тонн зерновых, 2,1 млн тонн масличных и 5 млн кормовых культур. Собранного урожая с учетом переходящих остатков прошлого года достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка, заверили в правительстве.
Отрасль животноводства РК показывает стабильный рост. Объем производства продукции за 11 месяцев текущего года увеличился на 3,3% и составил 3,8 трлн тенге.
Выросла численность поголовья КРС на 2,9% (9 млн голов), овец и коз - на 4% (23,6 млн голов), лошадей - на 8,3% (4 млн голов), верблюдов - на 5,3% (277,6 тысячи голов), а также птиц - на 9,5% (54 млн голов).
Объем производства продуктов питания вырос на 1,9% и составил 2,9 трлн тенге. В частности, выпуск сливочного масла увеличился на 18,4% (28,7 тысячи тонн), сыра и творога - на 9,3% (39,8 тысячи тонн), обработанного молока - на 3% (548,1 тыс. тонн), колбасных изделий - на 1,9% (61,4 тысячи тонн), растительного масла - на 1% (609,4 тысячи тонн).
Начата большая работа по тиражированию в регионах успешного опыта Северо-Казахстанской области по реализации крупных промышленных проектов в сфере АПК через социально-предпринимательские корпорации.
На эти цели было выделено 100 млрд тенге, что позволит профинансировать строительство 65 товарно-молочных ферм и, как следствие, увеличить объемы производства молока не менее чем на 373 тысячи тонн. В 2024 году на реализацию программы планируется дополнительно направить 100 млрд тенге.
В Северо-Казахстанской области в Аккайынском районе запустили новую молочную ферму на 400 голов. В проект вложено 1,2 млрд тенге. Запуск фермы стал возможным благодаря пилотному проекту по льготному финансированию через СПК "Солтүстік".
По поручению главы государства начата масштабная реализация Программы повышения доходов сельского населения "Ауыл аманаты" путем развития сельхозкооперации. В 2023 году на эти цели выделено 100 млрд тенге. В результате планируется выдать 17 тысяч микрокредитов, что позволит создать порядка 18 тысяч новых рабочих мест. В целом на сегодня выдано 11,3 тысячи микрокредитов на сумму порядка 69,4 млрд тенге.
На сегодняшний день в рамках проекта во всех областях страны создано более 400 сельхозкооперативов, объединяющих личные подсобные, крестьянские и фермерские хозяйства, а также предприятия переработки.
Продолжается работа по возврату неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель. В 2023 году государству возвращено 4,6 млн га, а всего с начала 2022 года - уже 10 млн га. Учитывая актуальность вопроса нехватки пастбищ, возвращенные земли в приоритетном порядке направляются на нужды аграриев путем их закрепления за соответствующими населенными пунктами.
В Кокпектинском районе области Абай завершено строительство оросительных систем на площади на 1543 га, установлено 17 дождевальных машин для орошения 960 га зерновых культур. Общая стоимость проекта составила 1,5 млрд тенге.
Благодаря государственной поддержке увеличивается приток инвестиций в отрасль. С начала 2023 года в отечественном АПК запущено 207 инвестиционных проектов на 164,5 млрд тенге.
- В Костанайской области заработало производство сухого кобыльего молока мощностью 40 тонн продукции в год. Общая стоимость проекта составила 10 млрд тенге.
- Также в Костанайской области турецкая компания Arbel Bakliyat реализовала проект по переработке бобовых культур полного цикла производительностью до 1000 тонн в сутки. Объем инвестиций на первом этапе составляет 4 млрд тенге с последующим увеличением до 9,4 млрд тенге.
- В Северо-Казахстанской области запущена новая инновационная теплица 4-го поколения, где планируется собирать порядка 3 тыс. тонн томатов, огурцов и салата в год. Стоимость проекта - 7,2 млрд тенге.
- В Акмолинской области совместно со швейцарским концерном Buhler реализован проект по производству овсяных безглютеновых хлопьев стоимостью более 2,5 млрд тенге. Мощность фабрики составляет 2 тонны продукции в час. Предприятие включает зоны приема, сушки, очистки и хранения сырья.
- В Павлодарской области запущено овощехранилище на 10 000 тонн продукции, проект оценивается в 1,8 млрд тенге. В Павлодарской области в этом году запущено 6 овощехранилищ емкостью 65 тыс. тонн
- В Восточно-Казахстанской области завершилось строительство зернохранилища на 12 тыс. тонн, стоимость проекта - 1,2 млрд тенге.
- В Северо-Казахстанской области вышел на мощность - 15 000 тонн готовой продукции в год - крупнейший мясокомбинат региона ТОО "Emc agro". Общая сумма проекта - 11,5 млрд тенге.
В целом по итогам 11 месяцев в сельское хозяйство республики привлечено 855 млрд тенге (на 11% больше уровня прошлого года), а в производство продуктов питания - 130 млрд тенге (рост на 9,5%).
На субсидирование агропромышленного комплекса из всех источников выделено порядка 500 млрд тенге.
Проведено реформирование системы субсидирования. Во все правила внесены точечные изменения на основе рекомендаций Антикоррупционной службы, направленные на снижение коррупционных рисков.
Введена Единая государственная информационная система субсидирования - бесплатная для фермеров и интегрированная со всеми госбазами данных. В рамках нее также внедрены "листы ожидания" для обеспечения доступа мелких и средних хозяйств к субсидиям.
Впервые в общие правила субсидирования внесена норма, позволяющая фермерским теплицам претендовать на субсидирование расходов на электроэнергию, газ и уголь при выращивании овощей в закрытом грунте в период межсезонья. В конце декабря в Туркестанской области начались выплаты субсидий фермерским теплицам.
В 2023 году в Туркестанской области площади интенсивного садоводства увеличили до 5405 га. Благодаря внедрению новых технологий производительность увеличилась в пять раз - с 60-70 центнеров до 300-350.
Благодаря формированию запасов овощей в стабфондах, подписанию меморандумов с производителями и мерам господдержки удалось стабилизировать рост цен на социально значимые продукты питания. По итогам 11 месяцев уровень продуктовой инфляции составил 7,5%.
По линии АО "НУХ "Байтерек" на кредитование субъектов АПК направлено 461,6 млрд тенге, в том числе через АО "Аграрная кредитная корпорация" 318,6 млрд тенге и 143 млрд тенге через АО "КазАгроФинанс".
В КХ "Рулиха" в Шемонаихинском районе благодаря кредиту от АО "Аграрная кредитная корпорация" приобрели 600 нетелей голштинской породы, известной своими высокими надоями. Каждая корова в сутки дает больше 30 литров молока жирностью 4,5%.
За счет средств АО "Аграрная кредитная корпорация" в Костанайской области запущено овощехранилище вместимостью 6000 тонн. Склады оборудованы современными установками охлаждения и вентиляции.
Учитывая сложные погодные условия в текущем году, по поручению главы государства правительством принят ряд мер по оказанию дополнительной поддержки отечественных фермеров:
- из резерва правительства выделено более 3,7 млрд тенге на возмещение ущерба фермерам, чьи угодья пострадали от засухи в Жамбылской области;
- выделено льготное дизельное топливо для сушки зерна в объеме 62,5 тысячи тонн по цене 250 тенге за литр, что на 15% ниже рынка;
- осуществляется пролонгация кредитов и займов финансовыми институтами холдинга "Байтерек" без применения штрафных санкций в отношении товаропроизводителей;
- установлены справедливые закупочные цены для фермеров на уровне рыночных в размере 120 тысяч тенге за пшеницу 3-го класса и 105 тысяч тенге за пшеницу 4-го класса;
- из резерва правительства выделены 31,3 млрд тенге, которые пойдут на прямой закуп 350 тысяч тонн пшеницы;
- формируется семенной фонд в объеме порядка 400 тысяч тонн мягкой пшеницы.
Таким образом, на развитие и поддержку отрасли сельского хозяйства в 2023 году государством было направлено порядка 1,2 трлн тенге. В целом принятые меры улучшат финансовое состояние аграриев и позволят им своевременно подготовиться к посевной кампании 2024 года", - отмечают в правительстве.
Как сообщалось ранее, правительство РК будет поддерживать проекты по переработке сельхозпродукции.
23.12.2023, 17:23 71261
Таможенники Казахстана и Китая обсудили вопрос увеличения пропускной способности на границе
Рассмотрены вопросы сотрудничества по продвижению "зеленого коридора" для агропродовольственной продукции и продвижения доступа казахстанской высококачественной агропродовольственной продукции в Китай
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 21-22 декабря 2023 года на территории международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" состоялась встреча руководителей приграничных таможенных органов Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
Одним из приоритетных вопросов, вынесенных на обсуждение, стало увеличение пропускной способности пунктов пропуска. В рамках данного вопроса проведена оценка пилотных проектов по круглосуточному режиму работы на пункте пропуска "Нур жолы - Хоргос", а также 7-дневному 12-часовому режиму работы на пунктах пропуска "Майкапчагай - Зимунай" и "Калжат - Дулаты".
Стороны отметили положительную динамику товаропотока через данные пункты пропуска и договорились продолжить реализацию пилотных проектов.
На сегодня все автомобильные пункты пропуска, расположенные на казахстанско-китайском участке границы, функционируют в режиме 7/12, а пункт пропуска "Нур жолы" в круглосуточном", - отметили в КГД.
Вместе с тем в ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества по продвижению "зеленого коридора" для агропродовольственной продукции и продвижения доступа казахстанской высококачественной агропродовольственной продукции в Китай.
Ранее сообщалось, что Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай.
22.12.2023, 18:59 100296
На 30% выросло количество POS-терминалов у предпринимателей и в банках
Фото: freepik.com
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский рынок платежных карточек продолжает демонстрировать динамику роста. За 10 месяцев 2023 года держателями платежных карточек казахстанских банков проведено 9,5 млрд операций на сумму 132,8 трлн тенге. Из них безналичным способом совершено 9,3 млрд операций на сумму 114,1 трлн тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Наиболее востребованным способом совершения безналичных операций у населения является интернет и мобильный банкинг. За 10 месяцев 2023 года доля онлайн-операций в общей структуре безналичных операций составила 77,0% по количеству и 88,1% по объему. Каждый день казахстанцами посредством цифрового банкинга проводится более 23,5 млн операций на сумму более 330,7 млрд тенге.
По данным на 1 ноября 2023 года, общее количество использованных платежных карточек составило 37,8 млн единиц. За 10 месяцев 2023 года с использованием каждой активной платежной карточки проведено более 260 безналичных операций в среднем на сумму 3,2 млн тенге.
Существенно расширилась инфраструктура для оплаты товаров и услуг. Количество торговых предприятий, принимающих к оплате платежные карточки, выросло до 762,7 тысячи предприятий.
За 10 месяцев через каждого предпринимателя в среднем проведено 5,2 тысячи платежей за товары и услуги на сумму 55,8 млн тенге. Каждый десятый казахстанский предприниматель принимает оплату посредством интернет-эквайринга.
Количество POS-терминалов у предпринимателей и в банках составило 983,4 тысячи единиц. Наблюдается рост на 31,3%. За 10 месяцев 2023 года через каждый POS-терминал проведено в среднем 2,2 тысячи операций на сумму 15,0 млн тенге.
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