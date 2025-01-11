10.01.2025, 14:27 26566
Экономика растет во всех странах ЕАЭС
Совокупный ВВП объединения увеличился на 4,2%
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экономический рост наблюдался во всех государствах - членах Евразийского экономического союза, сообщает Telegram-канал отдела Евразийской экономической интеграции первого департамента стран СНГ МИД России.
По данным обозревателей, лидером экономического роста в ЕАЭС стал Кыргызстан с ростом ВВП на 8,4%. На втором месте Армения - 6%. Далее следуют Беларусь - 4,5%, Россия - 4,2%, замыкает пятерку Казахстан с ростом ВВП на 4,1%.
Эксперты подытожили, что совокупный ВВП объединения увеличился на 4,2%.
Напомним, по прогнозам ЕАБР в 2025 году экономика Казахстана ускорит рост ВВП до 5,5%. Позитивными факторами, обеспечивающими высокие темпы развития на всем прогнозном периоде, станут стимулирующая бюджетная политика, снижение процентных ставок, рост нефтедобычи и государственные программы, направленные на региональное развитие и строительство инфраструктуры.
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10.01.2025, 15:12 25231
Суд взыскал с консорциума NCOC 3,5 млрд тенге за экологические нарушения
Фото: pexels.com
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный экономический суд Астаны обязал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В - оператора Северо-Каспийского проекта по разработке нефтегазового месторождения на Кашагане - выплатить 3,5 млрд тенге по иску Западного межрегионального управления госинспекции в нефтегазовом комплексе при министерстве энергетики Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.
Международному консорциуму выдвигалось обвинение в неоднократном сжигании сырого попутного нефтедобыче газа на факелах. Инспекция Минэнерго Казахстана фиксировала и расследовала такие случаи, заявляя, что каждый раз направление газа на факел не было связано с аварийной ситуацией, представляющей угрозу для жизни людей, здоровья или окружающей среды.
Судом были выявлены, установлены и удостоверены факты неоднократного сжигания сырого газа без разрешения уполномоченного органа.
10 января суд удовлетворил иск Минэнерго Казахстана о возмещении ущерба.
Взыскать с филиала "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." в доход государства в счет возмещения ущерба 726 998 611 и 2 823 549 395 тенге, государственную пошлину в сумме 73 840 000 тенге", - указывается в резюмирующей части судебного решения.
В то же время, по закону, NCOC может обжаловать это решение в апелляционном порядке.
Напомним, весной 2023 года Казахстан подал иск против консорциума по разработке месторождения Кашаган на сумму около 2,3 трлн тенге в качестве штрафа за нарушения в области охраны окружающей среды. Минэкологии обвиняет NCOС в хранении серы в объеме, более чем в два раза превышающем разрешенное количество.
09.01.2025, 14:41 65066
Поручения по реализации крупных инвестпроектов в нефтегазохимии дал Токаев главе КМГ
Хасенов отчитался перед главой государства о деятельности нацкомпании в 2024 году
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о результатах деятельности национальной компании в 2024 году, сообщает Акорда.
В ходе встречи президент поручил продолжить системную работу по проведению геологоразведочных работ, реализации крупных инвестиционных проектов и развитию нефтегазохимии.
Как сообщил Асхат Хасенов, объем добычи нефти и конденсата по группе компаний КМГ составил 23,8 млн тонн, превысив показатель 2023 года на 1,3%. Для поддержания уровня добычи реализуется программа технологических вызовов, предусматривающая применение методов повышения нефтеотдачи с дифференцированным подходом к каждому месторождению.
Президенту было доложено, что начался этап проектирования по проекту Каламкас-море стоимостью 6,4 млрд долларов. Также в 2024 году стартовало бурение на скважинах Тургай Палеозой, Каратон Подсолевой, Каражар и Тайсойган, ресурсы которых превышают 800 млн тонн в нефтяном эквиваленте.
Глава государства был проинформирован о том, что объем транспортировки нефти в 2024 году превысил показатель 2023 года на 4% и составил 83,6 млн тонн.
На отечественных нефтеперерабатывающих заводах в прошлом году переработано 17,44 млн тонн нефти. Для обеспечения внутреннего рынка приняты меры по увеличению производства светлых нефтепродуктов на 370 тыс. тонн в сравнении с 2023 годом.
Как рассказал председатель правления АО "НК "КазМунайГаз", на стадии реализации - проект по увеличению производства битума до 750 тыс. тонн в год на ТОО "CASPI BITUM". Начаты ранние строительные работы по проекту завода по производству полиэтилена стоимостью 7,4 млрд долларов, мощность которого составит 1 млн 250 тыс. тонн продукции в год.
По его словам, в Мангистауской области ведется строительство опреснительного завода для обеспечения качественной питьевой водой жителей города Жанаозен, а также начато строительство гибридной электростанции мощностью 247 МВт.
Ранее сообщалось, что в 2025 году Казахстан сократит добычу нефти. Вместо ранее прогнозируемых 97,2 млн тонн в этом году планируется добыть на 1 млн тонн нефти меньше - 96,2 млн тонн.
09.01.2025, 13:00 68031
Объем транспортировки нефти в 2024 году вырос на 4% - "КазМунайГаз"
На отечественных нефтеперерабатывающих заводах в прошлом году переработано 17,44 млн тонн нефти
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов отчитался о результатах деятельности национальной компании "КазМунайГаз" в 2024 году, сообщает Акорда.
По словам Хасенова, в 2024 году:
- объем добычи нефти и конденсата по группе компаний КМГ составил 23,8 млн тонн, превысив показатель 2023 года на 1,3%;
- для поддержания уровня добычи реализуется программа технологических вызовов, предусматривающая применение методов повышения нефтеотдачи с дифференцированным подходом к каждому месторождению;
- начался этап проектирования по проекту Каламкас-море стоимостью 6,4 млрд долларов;
- стартовало бурение на скважинах Тургай Палеозой, Каратон Подсолевой, Каражар и Тайсойган, ресурсы которых превышают 800 млн тонн в нефтяном эквиваленте;
- объем транспортировки нефти в 2024 году превысил показатель 2023 года на 4% и составил 83,6 млн тонн.
На отечественных нефтеперерабатывающих заводах в прошлом году переработано 17,44 млн тонн нефти. Для обеспечения внутреннего рынка приняты меры по увеличению производства светлых нефтепродуктов на 370 тыс. тонн в сравнении с 2023 годом.
Также на стадии реализации находится проект по увеличению производства битума до 750 тыс. тонн в год на ТОО "CASPI BITUM".
Кроме того, начаты:
- строительство завода по производству полиэтилена стоимостью 7,4 млрд долларов, мощность которого составит 1 млн 250 тыс. тонн продукции в год;
- строительство опреснительного завода для обеспечения качественной питьевой водой жителей города Жанаозен, а также начато строительство гибридной электростанции мощностью 247 МВт в Мангистауской области.
Также Хасенов представил президенту информацию о реализации социальных проектов в регионах страны.
Ранее в Минэнерго сообщили, что Казахстан сократит добычу нефти в 2025 году. Вместо ранее прогнозируемых 97,2 млн тонн в этом году планируется добыть на 1 млн тонн нефти меньше - 96,2 млн тонн.
09.01.2025, 11:39 70486
Сенаторы ратифицировали соглашение о взаимном признании банковских гарантий в ЕАЭС
Ранее банковские гарантии РК не признавались в странах ЕАЭС
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы ратифицировали соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Закон создает правовую основу для взаимного признания банковских гарантий между государствами-членами ЕАЭС, что позволит облегчить и упростить участие поставщиков в государственных закупках на территории других государств-членов Союза.
Банковские гарантии, выданные банками-резидентами одной страны можно будет использовать для участия в государственных закупках другой страны - члена союза. Также закон определяет требования к банкам, которые могут выдавать такие гарантии, и механизмы ведения реестра банковских гарантий.
Это позволит укрепить сотрудничество в области государственных закупок на долгосрочной и стабильной основе.
По словам сенатора Нурии Ниязовой, отсутствие механизма признания банковских гарантий, выданных иностранными государствами для целей государственных и муниципальных закупок было одной из ключевых проблем, которая до сих пор не была урегулирована.
Это ограничивало возможности для участия компаний из других государств-члена союза в закупках.
Наши банковские гарантии не признавались в странах ЕАЭС. После вступления в силу соглашения наши предприниматели смогут получать банковские гарантии в нашей стране, у наших банков и участвовать в закупках других стран ЕАЭС", - подчеркнул вице-министр финансов Даурен Кенбеил.
По данным "Sputnik Kaзахстан", по итогам 2023 года казахстанские предприниматели заключили в России 81 договор госзакупок на сумму $4,8 млн, а российские предприниматели - 63 договора в Казахстане на сумму $2,2 млн.
08.01.2025, 18:30 98456
В Атырауской области приступили к бурению первой поисковой скважины на участке Тайсойган
Фото: kmg.kz
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Атырау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Дочернее предприятие национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" - акционерное общество "Эмбамунайгаз" приступило к бурению первой поисковой скважины на участке Тайсойган в Атырауской области, сообщает пресс-служба КМГ.
Участок представляет собой серию надсолевых мезозойских структур в пределах Прикаспийского осадочного бассейна. Запланировано бурение 8 структур до конца 2025 года глубиной от 400 до 3800 метров. Объекты были подготовлены к бурению на основе проведенной широкомасштабной сейсморазведки 3D в объеме 5600 квадратных метров", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что все операции по недропользованию проводятся в строгом соответствии с законодательством РК и экологическими требованиями.
Геологоразведочные проекты АО НК "КазМунайГаз" направлены на поиск углеводородов и увеличение ресурсной базы страны. Их реализация приобретает особую важность в регионах со зрелыми месторождениями, где наблюдается естественное истощение запасов. Бурение поисковых скважин на участке Тайсойган - важный этап в укреплении энергетического потенциала и экономической стабильности Атырауской области", - добавили в компании.
Ранее "КазМунайГаз" и "Татнефть" приступили к бурению поисковой скважины на участке Каратон Подсолевой.
08.01.2025, 15:51 107691
Более 8 млн тонн зерна экспортировал Казахстан железнодорожным транспортом в 2024 году
В 2024 году общий объем перевозок зерна по сети КТЖ составил 10,6 млн тонн
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году общий объем перевозок зерна по сети КТЖ составил 10,6 млн тонн, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы"
По информация КТЖ, в минувшем году внутренние перевозки зерна увеличились на 13% и превысили 2,5 млн тонн, а экспорт составил 8,1 млн тонн. В прошлом году возросли перевозки зерна в страны Центральной Азии: в Таджикистан - на 20%, в Кыргызстан - на 92%, в Азербайджан - на 86%. Погрузка зерна в Иран увеличилась в два раза.
Отмечается, что перевозки продуктов перемола также показали положительную динамику. В 2024 году объем перевозок составил 3,2 млн тонн, что на 2% больше по сравнению с 2023 годом. Экспорт продуктов перемола увеличился на 3% и достиг 2,3 млн тонн. Растет экспорт продуктов перемола в страны Центральной Азии, включая Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан, где наблюдается значительный рост - 4%, 5% и 41% соответственно. Китай увеличил импорт казахстанских продуктов перемола на 34%.
Напомним, Казахстан увеличил экспорт зерна нового урожая на 54%.
08.01.2025, 12:57 117616
Казахстан сократит добычу нефти в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК опубликовало новые данные по прогнозу добычи нефти на 2025 год.
По данным ведомства, прогнозируемая добыча нефти составит 96,2 млн тонн, на 1 млн тонн меньше, чем планировалось ранее.
Ранее Миннацэкономики прогнозировало добычу нефти на 2025 год на уровне 97,2 млн тонн.
В ноябре прошлого года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщил, что в Казахстане снизился объем добычи нефти. За 11 месяцев 2024 года добыча нефти составила 80,5 млн тонн. Министр связал это с проведением капитального ремонта на крупных месторождениях.
В конце декабря премьер-министр поручил Минэнерго Казахстана обеспечить добычу нефти в 2025 году на запланированном уровне.
Между тем, в июне прошлого года сообщалось, что страны ОПЕК продолжат сокращать добычу нефти до 2025 года. Мера направлена на стабилизацию рынка в условиях слабого спроса и конкуренции со стороны США.
В прогнозе Ассоциации финансистов Казахстана, опубликованном в декабре, тоже говорится, что сокращение объема добычи нефти в Казахстане происходит из-за необходимости выполнения сделки ОПЕК+ и замедления экономического роста у основных потребителей казахстанского сырья (КНР и ЕС). Из-за этого курс доллара США в 2025 году может вырасти до 545 тенге.
06.01.2025, 16:28 183401
Зарплата ряда госслужащих вырастет на 20% в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана.
В 2025 году году продолжилось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20%.
Повышение заработной платы затронет порядка 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как: бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.
Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в 2 раза.
Какие ставки МРП и МЗП установлены на 2025 год.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?