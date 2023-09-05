31.08.2023, 13:01 33441
Экономика страны демонстрирует уверенный рост - Смаилов
Фото: telegram/Ukimet
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на последствия пандемии и сложные геополитические условия, благодаря принятым мерам экономика страны демонстрирует уверенный рост, заявил сегодня премьер-министр РК Алихан Смаилов на расширенном собрании фракции партии AMANAT, сообщает пресс-служба главы правительства.
В частности, рост экономики по итогам 7 месяцев текущего года составил 4,8%. Положительная динамика отмечается во всех основных отраслях.
ВВП на душу населения вырос до 13,3 тысячи долларов, внешнеторговый оборот увеличился до 140 млрд долларов. Международные резервы страны составляют почти 95 млрд долларов.
Также, по словам главы кабмина, постепенно снижается инфляция. К концу года она будет в два раза ниже, чем в предыдущем году.
На заседании Смаилов рассказал об основных достижениях по ключевым направлениям, таким как инвестиции, сельское хозяйство, возврат незаконных активов и т.д.
Напомним, завтра, 1 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.
Анонсируя послание, президент сообщил, что намерен огласить новое видение экономической политики страны.
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04.09.2023, 18:57 12251
Шаньдун - третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
Торговля Казахстана с провинцией Шаньдун за первое полугодие этого года составила 1,1 млрд долларов
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 4 сентября, в Астане заместитель премьер-министра Серик Жумангарин открыл форум по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем (Шаньдун) и Казахстаном, сообщает пресс-служба правительства РК.
Как отметил вице-премьер, данное мероприятие является логическим продолжением рабочих встреч, прошедших две недели назад в Цзинане, Шаньдун.
Китай является одним из основных стратегических торговых и инвестиционных партнеров Казахстана, входит в группу мировых лидеров по всем ключевым показателям прогресса. Провинция Шаньдун выступает третьим торговым партнером для Казахстана среди всех регионов Китая, после СУАР и Пекина. Торговля Казахстана с провинцией Шаньдун за первое полугодие этого года составила 1,1 млрд долларов, и это не предел наших возможностей", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Провинция Шаньдун является важным районом сельскохозяйственного производства Китая, богатая пшеницей, хлопком, плодоовощной продукцией. В силу этого ключевой сферой потенциального сотрудничества между странами выступает агропромышленный комплекс Казахстана. За последние 10 лет Казахстану удалось нарастить большой экспортный потенциал в сфере сельского хозяйства, отечественные товары успешно реализуются в странах Центральной Азии, ЕС и Ближнего Востока. В целом экспорт сельскохозяйственных товаров из Казахстана в Китай за прошлый год вырос в 2,5 раза и составил $548 млн по сравнению с 2021 годом. Есть значительные перспективы в поставках экологически чистой сельскохозяйственной продукции в КНР.
Главой государства поставлена задача по привлечению инвестиций не менее 150 млрд долларов в ближайшие 7 лет. Между нашими странами реализуются 52 совместных индустриальных и инвестиционных проекта на сумму более 21 млрд долларов. Начиная с 2015 года, запущены 25 проектов на общую сумму 7,3 млрд долларов. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию 6 проектов. Сегодня мы готовы представить потенциальным инвесторам широкий набор преференций", - отметил вице-премьер.
Секретарь парткома провинции Шаньдун Линь У в своем выступлении представил ключевые направления для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, гуманитарного сотрудничества.
По итогам форума между сторонами был подписан ряд соглашений о взаимном сотрудничестве.
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев и секретарь партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шаньдун Линь У договорились об укреплении взаимного сотрудничества и расширении торгово-экономических связей.
Также встречу с секретарем парткома провинции Линь У провел премьер-министр РК Алихан Смаилов.
04.09.2023, 16:16 15136
"КазТрансОйл" расширит магистральные нефтепроводы с Кенкияка с участием китайских компаний
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках управления совместными предприятиями
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Пекин. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство АО "КазТрансОйл" во главе с генеральным директором Талгатом Курманбаевым провело в Пекине встречу с представителем китайского участника - Китайской Национальной компании по разведке и разработке нефти и газа (China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd.) и компании CNPC Exploration and Development Company Ltd Мэн Сяндунем, сообщает пресс-служба компании.
На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках управления совместными предприятиями ТОО "СЗТК "МунайТас" и ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод", в частности реализации проекта расширения магистральных нефтепроводов Кенкияк - Атырау и Кенкияк - Кумколь.
Стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию и укреплению двусторонних взаимоотношений между двумя старанми в рамках управления совместными предприятиями с учетом стратегических и долгосрочных интересов обеих стран.
Для справки:
АО "КазТрансОйл" - национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи км.
ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод" - совместное предприятие АО "КазТрансОйл" (50%) и China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd. (50%), владеющее магистральными нефтепроводами Кенкияк - Кумколь и Атасу - Алашанькоу.
ТОО "СЗТК "МунайТас" - совместное предприятие АО "КазТрансОйл" (51%) и CNPC Exploration and Development Company Ltd (49%), созданное в целях реализации проекта по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации магистрального нефтепровода Кенкияк - Атырау.
Напомним, в мае Касым-Жомарт Токаев на саммите "Китай - Центральная Азия" рассказал, что в рамках наращивания экспорта нефти страна планирует повысить пропускную способность нефтепровода Казахстан - Китай. На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов Атырау - Кенкияк, Кенкияк - Кумколь.
04.09.2023, 13:03 19056
Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай - Смаилов
Премьер-министр Казахстана обсудил активизацию сотрудничества с секретарем парткома провинции Шаньдун КНР Линь У
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 6% всего объема торговли между РК и КНР приходится на провинцию Шаньдун, заявил на встрече с секретарем парткома провинции Линь У премьер-министр РК Алихан Смаилов.
На встрече стороны обсудили активизацию сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-логистической сферах, сообщает пресс-служба главы правительства.
Смаилов отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем продвижении своих товаров на китайский рынок и поиске новых направлений взаимодействия. Учитывая это, особую актуальность приобретает развитие транспортного потенциала и углубление взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
Этому будет способствовать запуск первого обратного поезда по маршруту Китай - Европа по доставке казахстанского ячменя в КНР, который состоялся накануне в Алматы. Мы готовы к увеличению поставок казахстанской продукции по данному маршруту и расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг", - сказал премьер.
Он также обозначил важность проведения в Астане казахстанско-китайского форума по сотрудничеству с провинцией Шаньдун.
Несомненно, это мероприятие позволит расширить продуктивное торговое и инвестиционное взаимодействие между нашими бизнес-кругами", - отметил Смаилов.
В свою очередь Линь У подчеркнул, что между провинцией Шаньдун и регионами Казахстана уже налажено продуктивное сотрудничество. При этом имеется большой потенциал по расширению взаимодействия в сферах глубокой переработки сельхозпродукции, торговли и строительства логистической инфраструктуры.
В этот раз с нами приехали представители более 100 предприятий провинции Шаньдун в указанных отраслях. Мы ожидаем подписания ряда совместных торгово-экономических проектов. Уверены, что благодаря общим усилиям наше будущее сотрудничество будет более широким. Мы готовы углублять партнерство между нашими предприятиями и реализовывать больше совместных проектов", - сказал Линь У.
Для справки:
Провинция Шаньдун расположена на восточном побережье Китая и является важным районом сельскохозяйственного производства. Здесь выращивают пшеницу, хлопок, арахис, табак, лубяные культуры и т.д. Шаньдун - один из главных садоводческих и полеводческих районов страны, ведущих центров разведения аквапродукции и шелковичного кокона.
В декабре 2022 года АО "НК "ҚТЖ" и крупнейший портовый оператор КНР "Шаньдунская портовая группа" подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого договорились развивать мультимодальные контейнерные сервисы и сопутствующие цифровые продукты.
Ранее Казахстан отправил в китайскую провинцию Шаньдун контейнеры с зерном. В дальнейшем объемы ежегодных поставок зерна в Китай планируется увеличить до 1 млн тонн.
Отметим, с января по июнь 2023 года товарооборот сельхозпродукции между РК и КНР составил $578,5 млн, что на 72,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Основной объем экспорта в Китай приходится на зерновые культуры и масло различных видов, импортируем в свою очередь овощи и орехи. Также сообщалось, что перевозка зерна железнодорожным транспортом из Казахстана в КНР выросла в 4 раза.
04.09.2023, 11:41 20741
В аэропорту Алматы введут временные тарифы на взлет и посадку самолетов
Компенсирующие тарифы введут в действие с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года
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Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет гражданской авиации Министерства индустрии инфраструктурного развития РК утвердил временные компенсирующие тарифы на регулируемые услуги аэропорта.
Соответствующий приказ ведомства опубликован здесь.
Временные компенсирующие тарифы утверждены на следующие регулируемые услуги:
- по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с посадками в аэропортах республики в некоммерческих целях и по международным направлениям - в размере 433,64 тенге/тонна без НДС по регулярным рейсам, 763,69 тенге/тонна без НДС по нерегулярным рейсам;
- по обеспечению авиационной безопасности - в размере 134,51 тенге/тонна без НДС по регулярным рейсам, 236,15 тенге/тонна без НДС по нерегулярным рейсам.
Компенсирующие тарифы вводятся в действие с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы открыли для движения пандус второго этажа.
В настоящее время, в связи с увеличением рейсов, в аэропорту наблюдается резкий прирост пассажиров и гостей города. Пропускная способность имеющегося терминала аэропорта составляет 2,7 млн человек в год. Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой ранее сообщил, что график строительства нового терминала аэропорта идет на опережение и предварительно его планируется завершить летом 2024 года.
04.09.2023, 10:30 22461
Аким Алматы и секретарь Коммунистической партии китайской провинции Шаньдун договорились о сотрудничестве
Товарооборот между городом Алматы и КНР за 7 месяцев увеличился на 18,5% и составил 4,4 млрд долларов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев и секретарь партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шаньдун Линь У договорились об укреплении взаимного сотрудничества и расширении торгово-экономических связей, информирует пресс-служба акимата мегаполиса.
Линь У выразил готовность поддержать реализацию совместных проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, обеспечения контейнерных поездов в направлении Европа - Азия, а также молодежный обмен между Шаньдуном и Алматы.
Как отметил Ерболат Досаев, Казахстан с Китаем связывает более 1700 километров общей границы, а также многовековая история дружбы и стратегического партнерства. Благодаря устойчивым взаимоотношениям товарооборот между городом Алматы и КНР за 7 месяцев увеличился на 18,5% и составил 4,4 млрд долларов.
На сегодня в Алматы действует более 1,5 тысячи совместных предприятий с участием китайского капитала (в Казахстане - 2650). В прошлом году главой государства был дан старт строительству завода по производству китайских брендов Changan, Chery, Haval мощностью 90 тысяч автомобилей в год, открытие предприятия планируется в индустриальной зоне Алматы в 2025 году. Таким образом, в Алматы создается автомобильный кластер, дальнейшей целью которого станет локализация производства автокомпонентов", - проинформировали в пресс-службе.
Глава города также отметил приоритетность развития туризма в Алматы. С начала года количество туристов уже выросло в 5 раз, а в связи с объявлением Алматы культурной столицей ШОС этот показатель будет только увеличиваться, поэтому в городе активно работают над созданием новых турпродуктов.
По итогам встречи стороны договорились об укреплении взаимного сотрудничества и расширении торгово-экономических связей.
Ранее Казахстан отправил контейнеры с зерном в китайскую провинцию Шаньдун.
04.09.2023, 08:09 25106
В Жамбылской области из-за засухи ожидают неурожай лука
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Тараз. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На 30% ниже прошлогодних показателей ожидают урожай лука в Жамбылской области. Главными причинами низкой урожайности в управлении сельского хозяйства считают неблагоприятные погодные условия и нехватку воды.
Подачу поливной воды в область прекратил Кыргызстан еще в начале августа, так как регион исчерпал лимит. Из-за дефицита фермеры начали собирать лук на месяц раньше, сообщает "Хабар 24".
В Шуском районе выращиванием лука Али Джафаров занимается 6 лет. Сейчас собирает до 20 тонн с гектара. Вспоминает, раньше было в разы больше. На спад урожая повлияла нехватка поливной воды, и чтобы земля не высохла совсем, собирать лук начали раньше обычного срока. Теперь главное - продать собранную продукцию и не понести убытки, как в прошлом году, говорит аграрий.
По его словам, на 1 гектар лука было затрачено 3,5 миллиона тенге. Чтобы покрыть расходы рабочим за его сбор и погасить ежемесячный кредит, аграрий начал реализовывать урожай, но по низкой цене.
Продажная стоимость 30-40 тенге. Покрупнее если, по 43-45 вот так. В данный момент, сейчас 80-82 тенге если бы мы продавали, мы с затрат вышли бы. Сейчас спроса нет", - говорит Али Джафаров.
Интерес к казахстанскому луку проявили 5 европейских стран. Али Джафаров надеется, что в этом году не будет запрета на экспорт и продажа состоится.
Завершить сбор лука в области планируют в середине октября. Государство покрывает аграриям половину затрат на минеральные удобрения и химические препараты. Лук в регионе разместили на 25 тысячах гектарах земли.
На данный момент убрано около 6780 гектаров. Средняя урожайность около 270 центнеров. По сравнению с прошлым годом урожайность, естественно, ниже на 25-30%. Повлияли на это особенно погодные условия, нехватка поливной воды", - сказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства Шакир Момынкулов.
Чтобы снизить показатели дефицита поливной воды, за 3 года в регионе запланировали пробурить почти 700 скважин. Из них 103 уже используют.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области наблюдается дефицит поливной воды.
03.09.2023, 20:28 34831
Казахстан отправил контейнеры с зерном в китайскую провинцию Шаньдун
Фото: МСХ РК
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Первые 1,3 тысячи тонн казахстанского зерна сегодня отправились из Алматы в город Цзинань на новом грузовом контейнерном поезде. Данное событие станет поводом открытия формирующего центра Шаньдун в Алматы на станции Бурундай. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Казахстан намерен развивать сотрудничество в агросекторе с провинцией Шаньдун КНР. Соответствующие договоренности достигнуты в рамках встречи министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева и секретаря парткома КПК провинции Линь У.
Шаньдун является четвертой провинцией по объемам торговли с Казахстаном после СУАР, Пекина и провинции Ганьсу. За прошлый год товарооборот составил 2 млрд долларов. Показатель может вырасти, выразил уверенность Ербол Карашукеев, поскольку Казахстан готов предложить широкий ассортимент высококачественной сельхозпродукции. У республики есть потенциал увеличить объемы ежегодных поставок зерна до 1 млн тонн, а также продавать в КНР охлажденную мясную продукцию.
Кроме того, планы по увеличению поставок сельхозпродукции закрепили подписанием меморандума между Продкорпорацией и компанией Binzhou Zhongyu Foods. Документом предусматривается экспорт 200 тысяч тонн отечественного зерна в Поднебесную.
Обсудили стороны и вопросы совместной научной деятельности Казахстана и Шаньдуна в АПК. Глава МСХ рассказал о действующих аграрных университетах страны и направлениях их работы.
В частности, в этом году Минсельхозом разработан проект комплексного плана по развитию селекции и первичного семеноводства сельскохозяйственных культур, основной задачей которого станет создание конкурентоспособных сортов нового поколения с высоким потенциалом продуктивности.
Ербол Карашукеев также подчеркнул необходимость развивать академическую мобильность, научные стажировки профессорско-преподавательского состава, ученых НИИ и студентов вузов.
Намерения скрепили меморандумом между Казахским агротехническим исследовательским университетом и Шаньдунской академией сельскохозяйственных наук. Стороны будут проводить совместные исследования и разработки в семеноводстве. Такое взаимодействие может дать высокие результаты за счет синергии отечественных и китайских сортов, отметил министр.
В завершение Ербол Карашукеев вновь призвал китайских бизнесменов к открытию совместных перерабатывающих предприятий на территории Казахстана, учитывая большое внимание нашей страны к сфере переработки сельхозпродукции.
Отметим, с января по июнь 2023 года товарооборот сельхозпродукции между РК и КНР составил $578,5 млн, что на 72,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Основной объем экспорта в Китай приходится на зерновые культуры и масло различных видов, импортируем в свою очередь овощи и орехи.
Ранее сообщалось, что перевозка зерна железнодорожным транспортом из Казахстана в КНР выросла в 4 раза.
02.09.2023, 12:45 63746
Казахстан нарастил экспорт агропродукции
В топ-5 продукции АПК, поставляемой на внешние рынки, входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 6 месяцев экспорт продукции АПК вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (с 2,6 млрд до 2,7 млрд долларов), сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Экспорт продукции растениеводства в первом полугодии составил 1,56 млрд долларов, что на 4,7% превысило показатели 6 месяцев 2022 года (1,49 млрд долларов). Экспорт продукции животноводства составил 80 млн долларов, что на 18% превысило показатели 6 месяцев 2022 года (67,8 млн долларов).
Экспорт переработанной продукции АПК в первом полугодии составил 1,1 млрд долларов, что на 5% больше показателя 6 месяцев 2022 года (1 млрд долларов). За указанный период доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК составила 40,1%.
В топ-5 продукции АПК, поставляемой на внешние рынки, входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень.
28 августа вопросы продовольственной безопасности обсудили отраслевые эксперты. Одной из основных стала тема рынка масличных культур в Казахстане. В частности, речь зашла о действующих пошлинах на вывоз семян подсолнечника.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?