Еще одна крупная казахстанская компания значительно снизила добычу нефти

NCOC за вчерашний день снизила добычу нефти на 38%

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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания NCOC снизила добычу нефти из-за остановки отгрузки нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме в Новороссийске, - Компания NCOC снизила добычу нефти из-за остановки отгрузки нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме в Новороссийске, сообщает АО "Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса РК".





По информации аналитического центра, компания NCOC за вчерашний день снизила добычу нефти на 38%, с 54 до 33 тысяч тонн. Это связано с приостановлением КТК отгрузки нефти в порту Новороссийска в связи с ухудшением погодных условий.





В ведомстве проинформировали, что 26 ноября компания ТШО снизила добычу на 50%, 28 ноября - еще на 10%.





Дополнено 29.11.2023, 14.50





Как рассказали в самом КТК, на сегодняшний день высота волн на море остается большой.





Они перехлестывают защиту ГВС, высота которой, к слову, 7,5 метров. На данный момент действует штормовое предупреждение капитана морского порта Новороссийск (...) При этом мы очень ждем погодного "окна", когда сможем осуществить загрузку хотя бы двух танкеров. Предварительно будет проведена послештормовая инспекция выносных причальных устройств (ВПУ) и плавучих шлангов", - говорится в сообщении консорциума.





Вчера в Минэнерго РК сообщили , что из-за ограничений на КТК казахстанские компании на 56% сократили добычу нефти. В частности, на Тенгизе добыча сократилась почти вдвое, до 39 тысяч тонн.



