Инфляция в Казахстане: рост цен ускорился в 16 регионах

Все объекты будут построены за счет частных инвестиций компании, общий объем которых составит порядка $50 млн

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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и председатель совета директоров бельгийской группы компаний Sarens Людо Саренс обсудили планы по строительству объездной дороги на пункте пропуска "Нур жолы", информирует пресс-служба правительства РК.





Как разъяснили в пресс-службе кабмина, проект нацелен на повышение пропускной способности приграничной инфраструктуры и снижение нагрузки на действующие транспортные потоки.





Планируется строительство объездной автодороги протяженностью 3,2 км и шириной 12 м для проезда крупногабаритных грузов весом более 100 тонн, а также парковочные зоны для транспортных средств площадью 81,6 га. Дополнительно предусмотрено возведение автодорожного моста, установка соответствующей инфраструктуры", - рассказали в пресс-службе ведомства.





В правительстве отметили, что все объекты будут построены за счет частных инвестиций компании, общий объем которых составит порядка $50 млн.





Также стороны обсудили возможности дальнейшего взаимодействия в сфере машиностроения с высоким уровнем локализации с учетом опыта и компетенций компании Sarens.





Премьер-министр поручил ответственным госорганам оказать необходимое содействие для своевременной реализации проекта.



