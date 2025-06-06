Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%

Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan

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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.





Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции", - пояснили в пресс-службе.





По данным банка, годовая инфляция по итогам мая достигла 11,3%.





Ключевым драйвером роста цен в последние месяцы остается сервисная инфляция вследствие заметного удорожания как регулируемых тарифов, так и рыночных услуг. Ускорение темпов роста цен также наблюдается по продовольственным товарам. Месячная инфляция в мае составила 0,9%, заметно превысив историческую динамику. Показатели базовой и сезонно очищенной инфляции составили 10,1% и 11,4% соответственно в пересчете на год. Все это свидетельствует о сохранении давления на цены на фоне вновь возросшего потребительского спроса, роста издержек производства, а также продолжающегося фискального стимулирования", - проинформировали в Нацбанке.





При этом отмечается, что инфляционные ожидания населения в мае выросли до 14,1% против 12,2% в апреле, что указывает на сохраняющуюся волатильность и неопределенность в отношении будущей инфляции.





Давление на цены со стороны внешнего сектора усиливается. Это связано с сохраняющейся высокой инфляцией в России, продолжающимся ростом мировых цен на продовольствие на фоне высокого спроса и валютных колебаний, а также с высокой неопределенностью, вызванной эскалацией торговых конфликтов и волатильностью цен на сырьевые товары. Глобальный рост цен остается устойчивым. Торговые разногласия усиливают инфляционные риски и сдерживают деловую активность в промышленности и секторе услуг. В этих условиях риторика центральных банков остается сдержанной, несмотря на ожидания рынка по дальнейшему смягчению политики", - заявили в банке.





По информации пресс-службы, в рамках базового сценария цена на нефть марки Brent пересмотрена в сторону снижения до 60 долларов за баррель в среднем до конца прогнозного периода. Подчеркивается, что сценарные условия скорректированы с учетом фактической динамики цен и ожидаемого превышения предложения на рынке нефти над спросом.





Кроме того, прогноз инфляции на 2025 и 2026 годы пересмотрен.





В 2025 году она ожидается в пределах 10,5-12,5%, в 2026 году - 9,5-11,5%. По итогам 2027 года инфляция снизится до уровня 5,5-7,5% как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и постепенного сворачивания мер бюджетной поддержки в рамках предстоящей налогово-бюджетной консолидации.Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения на горизонте 2025-2026 годов обусловлен ростом цен на продовольствие, более высоким проинфляционным давлением со стороны спроса и снижением цен на нефть. Среди ключевых рисков прогноза остаются усиление внутреннего спроса, ускорение внешней инфляции и незаякоренность инфляционных ожиданий", - пояснили в банке.





Отмечается, что сдерживающее влияние на инфляцию продолжат оказывать проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика и запланированные меры фискальной консолидации.





При этом сохраняется неопределенность в отношении фактических темпов роста цен на ГСМ, жесткости фискальной дисциплины, а также вторичных эффектов от повышения регулируемых цен и ставок НДС. Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год был повышен до 5-6% вследствие усиленного внутреннего спроса и роста инвестиционной активности. Прогноз на 2026 год составляет 4-5% с учетом более ритмичного роста в 2025 году и более низкого роста экспорта из-за сценарного снижения цен на нефть по сравнению с прошлым прогнозом", - заявили в пресс-службе.





Как сообщили в банке, экономический рост в 2026 году продолжит поддерживаться внутренним спросом и увеличением добычи нефти.





В последующем рост будет зависеть от успешной реализации структурных реформ, запланированных правительством, включая меры по увеличению инвестиций в основной капитал, привлечению прямых иностранных инвестиций и либерализации экономики", - проинформировали в Нацбанке.





Также отмечается, что складывающаяся высокая инфляция требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение более длительного времени, чем предполагалось ранее.





Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону, что обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года. Поддержание текущих условий направлено на стабилизацию инфляционных ожиданий, предотвращение закрепления тренда на ускорение роста цен и возвращение инфляции к устойчивой траектории снижения в направлении среднесрочной цели в 5%. Национальный банк не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости", - добавили в пресс-службе.



