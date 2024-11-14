Из Нацфонда планируют изъять еще 2 трлн тенге

Глава Минэнерго РК подписал ряд документов о сотрудничестве с международными компаниями и институтами развития

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Баку. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев подписал ряд документов о сотрудничестве с международными компаниями и институтами развития в области развития "зеленой" энергетики на полях климатического саммита СОР 29 в Баку, который проходит под эгидой Конференции ООН по изменению климата, рассказали в Министерстве энергетики Казахстана.





Главой Минэнерго заключен меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и Азиатским банком развития (АБР).





Документ предполагает сотрудничество в достижении целей по углеродной нейтральности посредством механизма энергетического перехода АБР, целью которого является ускорение вывода из эксплуатации угольных станций и увеличение использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и внедрение новых технологий в производстве электроэнергии и тепловой энергии", - рассказали в ведомстве.





В числе подписанных документов также соглашение с правительством Китайской Народной Республики о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, которое предполагает взаимодействие между сторонами в борьбе с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, устойчивого развития на территории Республики Казахстан, переход на экологически чистые технологии и сокращение выбросов. Предполагается, что сумма инвестиций по данным проектам составит более 2 млрд долларов США.





Также заключено соглашение об инвестициях в отношении проекта ветряной электростанции в Жамбылской области между с компанией ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC (MASDAR). Ожидаемая сумма инвестиций по данному проекту составит 1,5 млрд долларов США.





Данный документ заключен в рамках реализация подписанного межправительственного соглашения с ОАЭ с целью развития проектов возобновляемых источников энергии, реализации "зеленого перехода", сокращения эмиссии углерода и борьбы с изменениями климата.





Кроме того, в рамках конференции министр энергетики Казахстана провел серию встреч с представителями ЕЭК ООН, компаний ACWA Power и Masdar, АБР.





В ходе бесед Саткалиев высказал намерение о продолжении сотрудничества в рамках новых инициатив в энергетическом секторе.



