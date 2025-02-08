Какие рынки модернизируют в Алматы в текущем году

В 2025 году в мегаполисе планируется модернизировать 10 рынков

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Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году обновление затронет 10 объектов торговли южной столицы, что является частью дорожной карты по модернизации рынков по всей стране, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.





Согласно Дорожной карте министерства, обновление пройдет на рынках "Арлан", "Батыр", "Тулпар", "Арыстан", "Жибек Жолы", "Азия", "Тау Самалы", "Береке", "Сауда Кент" и "Сарыарка". Владельцы обязаны завершить работы до декабря 2025 года.





Модернизация рынков - это не только улучшение условий для бизнеса, но и создание комфортной среды для покупателей. Однако процесс согласования строительных документов в акиматах зачастую затягивается. Дирекции рынков отмечают, что этот процесс занимает много времени, и на практике предприниматели вынуждены долго ждать разрешительных документов от местных властей. Мы призываем акиматы оперативно содействовать предпринимателям, чтобы работы завершались в срок", - сказал председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков.





На сегодняшний день в Алматы функционируют 38 рынков, из которых 4 специализированных и 34 универсальных. В соответствии с торговым законодательством, все рынки должны соответствовать современным стандартам: обеспечивать наличие парковочных мест, соблюдать санитарные и противопожарные нормы, а также поддерживать возможность онлайн-оплаты.





В ведомстве отметили, что с 2026 года владельцы рынков, не завершившие модернизацию, столкнутся с мерами административной ответственности.



