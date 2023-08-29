Засуха и недостаток поливной воды в Казахстане: лишь 45% посевов находятся в хорошем состоянии

Фото: МСХ РК

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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в вегетационный период сельхозтоваропроизводители столкнулись с рядом проблем связанных с засухой и отсутствием поливной воды, что сказалось на состоянии посевов, сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.





По оперативным данным акиматов областей на сегодня 45,1% посевов зерновых культур находится в хорошем, 46% в удовлетворительном и 7,5% в плохом состоянии, доложил глава МСХ РК.





При этом 181 тысяча га, или менее 1%, зерновых посевов погибли, преимущественно это в Павлодарской области, при этом отмечаем что данный показатель является ниже среднемноголетних (2,4%).Также, из-за малого поступления воды со стороны Кыргызской Республики, по информации акимата Жамбылской области, пострадали порядка 7,8 тысячи га, в том числе 1,2 тысячи га посевов такой социально-значимой культуры, как сахарная свекла", - уточнил он.





В настоящее время ведутся работы по объявлению ЧС регионального масштаба и покрытию расходов фермеров, ускоренной выплаты субсидии из республиканского бюджета в полном объеме и пролонгации кредитов.





В целом, отметил министр, благоприятные условия текущего года дали возможность начать уборочные работы своевременно и на сегодняшний день всего по республике убрано 2,4 млн га зерновых и зернобобовых культур или 14,1%. При средней урожайности 11,5 ц/га намолочено 2,8 млн тонн зерна.





Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составит 24,0 млн га (что больше на 651,8 тысячи га по сравнению с 2022 годом). Из них площади уборки зерновых составляют 17,4 млн га", - рассказал Карашукеев.





Для своевременного проведения уборочных работ аграриям выделено 426 тысяч тонн льготного дизтоплива. С учетом всех расходов средняя цена для СХТП составляет 250 тенге за литр, что на 15% ниже рыночных, уточнил спикер.





Говоря о заготовке кормов, Карашукеев обратил внимание, что в Павлодарской области в четырех районах в связи с низким травостоем наблюдается некоторое отставание темпов.





Министерством совместно с акиматом Павлодарской области скоординированы дальнейшие действия по заготовке необходимых объемов кормов, в том числе по обеспечению кормами личных подсобных хозяйств населения", - рассказал он, добавив, что в целом на сегодняшний день заготовлено порядка 1,2 млн тонн сенажа, что составляет 84,4% от запланированного объема заготовки.





В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов заверил, что "собранного урожая однозначно хватит и казахстанцы без хлеба не останутся".





По его словам, в целях нивелирования последствий засухи были приняты оперативные меры. В том числе будут выделены средства из резерва правительства.





Холдингу "Байтерек" надо проработать вопрос пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи. В целом ситуация находится под контролем", - добавил глава кабмина.



