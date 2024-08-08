07.08.2024, 18:45 12381
KASE и клиринговый центр KASE присоединились к Tabadul Hub
KASE является шестым фондовым рынком, ставшим членом Tabadul
Рассказать друзьям
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и АО "Клиринговый центр KASE" (KACC) объявили о том, что они официально присоединились к цифровому биржевому хабу Tabadul Digital Exchange Hub, созданному Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). KASE является шестым фондовым рынком, ставшим членом Tabadul, сообщает пресс-служба биржи.
Сотрудничество позволит осуществлять двустороннюю кросс-биржевую торговлю между организациями, укрепит их стратегическое партнерство и расширит возможности сотрудничества между двумя биржами. Кроме того, включение KASE в Tabadul Hub призвано оптимизировать торговые механизмы и расширить инвестиционные возможности для инвесторов, сделав ценные бумаги, котирующиеся на обеих биржах, доступными для перекрестной торговли.
Подключение Казахстанской фондовой биржи к Tabadul Hub расширяет инвестиционные возможности для участников казахстанского финансового рынка. Предоставление доступа к Tabadul Hub будет способствовать повышению ликвидности и увеличению количества иностранных инвесторов, как частных, так и институциональных, на казахстанском фондовом рынке. У казахстанских инвесторов появится доступ к торговле иностранными ценными бумагами на биржах, подключенных к Tabadul Hub, в том числе Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), Bahrain Bourse (BHB), Muscat Stock Exchange (MSX). В процессе подключения находятся еще несколько международных бирж. Расчеты по сделкам членов биржи будут проводиться через клиринговый центр KASE в казахстанской валюте тенге", - сообщила председатель правления KASE Алина Алдамберген.
Техническое подключение к Tabadul Hub планируется завершить до конца года, при этом казахстанские брокерские компании Freedom Finance Global и Halyk Finance уже имеют доступ к Tabadul, а нескольким других местных брокеров находятся в процессе подключения.
Это сотрудничество является частью нашей неизменной приверженности делу укрепления глобальных связей ADX путем расширения нашей сети партнерских бирж и учреждения Tabadul в качестве ведущей платформы для международных инвестиций. Благодаря присоединению KASE и KACC к платформе, инвесторы теперь имеют прямой доступ к инвестиционным возможностям как в Казахстане, так и в ОАЭ. Наше сотрудничество повысит ликвидность, сообщит импульс эффективности рынка и будет стимулировать участие инвесторов", - прокомментировал генеральный директор ADX Абдулла Салем Альнуайми.
новости по теме
06.08.2024, 14:12 71131
Казахстан оказался в хвосте рейтинга стран по качеству жизни
Казахстан занял 72-е место из 83 в рейтинге
Рассказать друзьям
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В середине текущего года Казахстан занял 72-е место из 83 в рейтинге стран по качеству жизни по версии портала Numbeo.com.
В аутсайдерскую позицию Казахстан попадает не в первый раз: в прошлом году РК была на 74-м, а в 2022-м - на 76-м месте, сообщает портал ranking.kz.
Рейтинг независимого аналитического портала Numbeo.com сформирован на основе расчетного индекса качества жизни, на который влияют данные о стоимости жизни, покупательной способности, безопасности, экологии и разные социальные аспекты. У Казахстана общий индекс качества жизни в середине текущего года составил 102 при максимальном 219,3. Большинство составляющих формулы индекса у РК хромают. В сравнении с развитыми странами в Казахстане невысокая покупательная способность, дорогое жилье, плохая экология. Из хороших новостей: стоимость жизни в нашей стране относительно невысока, безопасность и здравоохранение находятся на среднем уровне, рассказали аналитики.
Список лидеров рейтинга в основном состоит из европейских государств. В июне 2024 года самые высокие индексы качества жизни были отмечены у Люксембурга (219,3), Нидерландов (207,5), Дании (205,6), Омана (204,3) и Швейцарии (204). Жизнь там дороже, чем в Казахстане. Однако, поскольку в этих странах более высокая покупательная способность, их граждане могут позволить себе купить больше товаров и услуг, нежели казахстанцы. А еще в этих государствах качество жизни оценивается выше из-за более чистых воздуха и воды, доступности жилья и медицины.
Всего в рамках исследования казахстанцам задали около 100 вопросов из разных аспектов жизни, от доступности медицинских услуг до миграции. По данным на июнь текущего года, доля респондентов, которые были полностью или частично удовлетворены своей жизнью, составила 96,5%. За год она поменялась лишь незначительно, всего на 0,1 процентного пункта. Доля недовольных была невелика: всего 3,5%.
Отвечая на вопрос "Как вы оцениваете текущие экономические условия в вашем городе, районе", все респонденты практически поровну разделились на тех, у кого стакан полон, и тех, у кого он пуст. 50,6% опрошенных считали, что они живут в хороших и очень хороших условиях. За прошедший год доля оптимистов уменьшилась почти на 6 процентных пунктов. 49,4% отметили, что экономическая ситуация в их населённом пункте плохая или очень плохая. Вместе с тем только 13,1% участвовавших в опросах выразили уверенность, что в ближайший месяц финансовое благополучие их семей улучшится. Основная часть опрошенных - 86,8% - сообщила, что не может откладывать деньги на будущее. Доля респондентов, которые смогли скопить что-то за год, изменилась совсем незначительно: с 11,3% до 13,2%. Стоит отметить, что в разные месяцы за последний год удельный вес таких опрошенных был выше: до 15%. Почти половина людей, сумевших отложить часть зарплаты на будущее (46%), ответили, что держат эти деньги дома, 52,4% откладывают и несут сбережения в банк", - рассказали обозреватели.
Отмечается, что национальные выборочные обследования качества жизни близки к выводам проекта Всемирного банка. Согласно результатам опросника Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в текущем году суммарная доля удовлетворенных или частично удовлетворенных своей жизнью составила 99,8%. Из них меньшая доля пришлась на первую категорию: полностью довольны были 43,8%. Если сравнивать эти данные с результатами прошлогодних опросов, выходит, что доля довольных своей жизнью увеличилась на 2 процентных пункта.
Сравнение результатов исследований БНС за 2023 и 2024 год показывают, как изменился расклад у городских и сельских жителей. В частности, ощутимо выросла доля сельчан, которые удовлетворены качеством своей жизни: 55,3%, против 46,5% в прошлом году. А вот среди горожан полностью довольных было меньше половины: всего 38,5%.
В разрезе разных социальных и экономических аспектов жизни казахстанцы менее всего были довольны тем, как им приходится покупать жилье. Всего четверть опрошенных устраивали их возможности приобретения квартиры или дома. Лишь 24,5% были удовлетворены поддержкой, которую им в этом вопросе оказывает государство. По данным сервиса Numbeo.com, в РК наблюдается достаточно высокое отношение цены квартиры к годовому доходу. Казахстанской семье необходимо копить деньги на покупку собственного жилья 10,6 года.
В целом довольны экономическим состоянием своих семей были только 36,6% опрошенных, своим финансовым положением - 34,8%. Показатель при этом был ниже у женщин (32,9%) и выше у мужчин (37,8%). Интересно, что доля довольных своими доходами среди самостоятельно занятых была больше, чем среди наемных работников. Полностью удовлетворены условиями своей жизни были 52,5% респондентов.
06.08.2024, 10:04 82396
Казахстан намерен продлить запрет на вывоз бензина и дизтоплива
Рассказать друзьям
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Минэнерго подготовило проект совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан". Документ опубликован на сайте "Открытые НПА".
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0)", - говорится в документе.
Под исключение также попадает вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива, также отдельных видов нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства.
05.08.2024, 17:00 117396
Казахстан и Россия налаживают сотрудничество в сфере морского транспорта
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Москва. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан и Российская Федерация налаживают сотрудничество в сфере морского транспорта, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.
В рамках рабочего визита казахстанской делегации в Российскую Федерацию глава Министерства транспорта РК Марат Карабаев посетил Мурманский порт, где состоялась двусторонняя встреча с руководством администрации области Мурманска", - проинформировали в пресс-службе.
По данным ведомства, в ходе переговоров участники обсудили транспортно-логистические возможности для дальнейшего сотрудничества.
Сегодня на встрече присутствуют представители бизнеса Казахстана, которые также приехали ознакомиться с логистическим потенциалом региона для рассмотрения дальнейших совместных проектов. Есть все предпосылки для развития нашего сотрудничества в сфере транспорта и логистики", - отметил министр транспорта Марат Карабаев.
Кроме того, делегации Казахстана представила информацию о портовой инфраструктуре, объемах перевалки, пропускной способности железнодорожных подходов и возможностях терминалов по перевалке грузов.
Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана с Россией сократился на 12%.
05.08.2024, 14:37 126831
Более четверти всех расходов казахстанцев на медицину приходится на услуги стоматологов
Оплата услуг стоматологов за счет бюджета сократилась на 32,2%
Рассказать друзьям
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На услуги стоматологов приходится уже более четверти всех расходов казахстанцев на здравоохранение, только в первом квартале объем услуг в секторе перевалил за 40 миллиардов тенге.
В первом квартале текущего года объем услуг в области стоматологии в РК составил 40 млрд тенге, что на 31,1% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщает портал finprom.kz.
По данным аналитиков, основная часть услуг оказывалась за счет населения: 81,9%, или 32,8 млрд тенге, годовой рост - на 39,7%. Услуги за счет средств предприятий выросли вдвое, до 3,8 млрд тенге, за счет бюджета - напротив, сократились на 32,2%, до 3,5 млрд тенге.
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года объем услуг в области стоматологии составлял 30,5 млрд тенге с годовым спадом показателя в 2,1 раза. Самый высокий показатель в соответствующем периоде фиксировался в первом квартале 2022 года.
В 2023 году казахстанские семьи потратили на стоматологические услуги в среднем 25,3 тыс. тенге - сразу на 25,4% больше, чем годом ранее. Это самый высоких рост расходов в секторе с 2019 года.
Тем временем общий объем расходов на услуги здравоохранения в 2023 году составлял 100,8 тыс. тенге в среднем на одно домохозяйство, на 10,1% больше, чем годом ранее. Таким образом, на стоматологические услуги пришлось 25,1% всех расходов казахстанских семей на здравоохранение, притом что годом ранее было 22%, добавили обозреватели.
Напомним, в Казахстане планируют запретить дорогостоящие процедуры по протезированию и имплантации зубов за счет пенсионных накоплений. В Минздраве пояснили, что в ходе служебных проверок обнаружены факты использования подложных документов и неоказания фактических медицинских услуг.
05.08.2024, 12:33 131071
Более 130 проектов на 53,5 трлн тенге включает инвестпортфель группы "Самрук-Қазына"
Председатель "Самрук-Қазына" отчитался перед президентом об основных показателях деятельности фонда
Рассказать друзьям
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о ключевых результатах деятельности фонда за первое полугодие 2024 года и планы на предстоящий период, сообщает Акорда.
По словам Жакупова, основные производственные показатели фонда остались на уровне плановых, доходы составили 7,9 трлн тенге, что на 7% выше запланированного.
Фонд выступает в качестве катализатора прямых иностранных инвестиций и соинвестирует в проекты нефтегазохимии, энергетики, транспорта и логистики, машиностроения, цифровизации совместно с зарубежными партнерами", - сказал председатель "Самрук-Қазына".
Он также доложил, что инвестиционный портфель группы "Самрук-Қазына" включает свыше 130 проектов на сумму 53,5 трлн тенге. Ожидается, что реализация мегапроектов в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, логистической отраслях и горнорудной промышленности окажет мультипликативный эффект на экономику страны в целом.
Вместе с тем глава фонда рассказал о благотворительных проектах в рамках корпоративной социальной ответственности. В частности, до конца года в стране планируется открытие 40 реабилитационных центров.
Заслушав докладчика, президент обозначил ряд конкретных задач по реализации инвестиционных и социальных проектов, а также дальнейшему совершенствованию работы фонда.
05.08.2024, 12:25 132926
Ускоренная грузоперевозка организована по маршруту Китай - Казахстан - Узбекистан
Контейнерный поезд преодолел путь протяженностью в 4486 км за рекордные 5 суток
Рассказать друзьям
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сервис по ускоренной доставке грузов организован в рамках достигнутых в апреле в городе Хиве договоренностей президентов Казахстана и Узбекистана об организации грузовых перевозок по маршруту Китай - Казахстан - Узбекистан и развитию трансафганского направления, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Как рассказали в нацкомпании, грузовой состав был отправлен из казахстанско-китайского терминала в порту города Сианя. Контейнеры были перегружены в сухом порту KTZE Khorgos Gateway и продолжили следовать по сети КТЖ до приграничной станции Сарыагаш, далее до конечной точки - станции Ташкент, крупного транспортного хаба Центральной Азии.
Короткий срок перевозки груза обеспечен благодаря использованию терминальных возможностей КТЖ в Китае, а также последовательному взаимодействию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана по расширению приграничной инфраструктуры двух стран. За счет реконструкции и совершенствования технологических процессов на 50% увеличена пропускная способность межгосударственной стыковой станции Сарыагаш, через которую проходит основной грузопоток между Казахстаном и Узбекистаном", - поделились в пресс-службе.
В КТЖ отметили, что в 2023 году объем перевозок грузов между странами составил свыше 31 млн тонн, увеличившись на 17,2% по сравнению с 2022 годом.
Ранее сообщалось, что железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем выросли на 12%.
04.08.2024, 20:30 160481
Будет ли Казахстан вводить экспортную пошлину на зерновые
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Будет ли Казахстан вводить экспортную таможенную пошлину на зерновые культуры, рассказал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
Сейчас в фермерских кругах активно муссируется информация, что в правительстве прорабатывают возможность ввода экспортной таможенной пошлины на зерновые культуры. На фоне принятого на МВК по торговле решения о полном закрытии импорта пшеницы это обсуждение усилилось. Проясню ситуацию. Самое главное - вопрос о вводе экспортной пошлины на зерновые не стоит на повестке дня у правительства", - заявил он на своей странице в Сети.
Серик Жумангарин пояснил, что в правительстве регулярно рассматривают самые разные сценарии и пути увеличения доходов бюджета.
Предложения Министерства финансов по введению экспортных таможенных пошлин на отдельные виды сырьевых товаров должны быть проанализированы на предмет экономической целесообразности и соответствие международным обязательствам Казахстана по ЭТП. А результаты анализа подлежат рассмотрению на МВК по торговле, с обязательным участием заинтересованного бизнес-сообщества", - сообщил он.
По словам заместителя премьер-министра, в Казахстане ежегодно производится порядка 19-21 млн тонн зерновых, из которых внутренний рынок потребляет 9-10 млн тонн.
То есть ежегодное производство почти в два раза превышает потребность внутреннего рынка. Оставшиеся объемы зерна экспортируются. Наша страна является одним из мировых лидеров по экспорту пшеницы, ее доля в общем объеме экспорта продукции АПК занимает порядка 45%. И мы понимаем опасения производителей, что в случае ввода экспортной пошлины на пшеницу мы можем потерять традиционные рынки. В этом году мы ожидаем хороший урожай зерна, выше прошлогоднего. В то же время на складах и элеваторах остаются порядка 3-4 млн тонн пшеницы с прошлого года. Мы заинтересованы в увеличении экспорта пшеницы и скорейшем сбыте остатков зерна", - добавил он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Казахстан хочет установить экспортные пошлины на зерновые.
01.08.2024, 15:30 273661
В Казахстане на социальную сферу выделили 14,5 трлн тенге
Рассказать друзьям
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщила, что на социальную сферу выделено 14,5 трлн тенге, что составляет 60% от общего объема государственного бюджета, информирует Аккорда.
Также главе государства были представлены новые подходы к финансированию социальной сферы, направленные на усиление адресности и обеспечение прозрачности предоставления господдержки, а также рациональное использование бюджетных средств.
Кроме того, президенту было доложено, что услуги, оказываемые через цифровую карту семьи, персонифицированы и предоставляются гражданам в зависимости от их социальных категорий.
Как отметила заместитель премьер-министра, сегодняшний уровень цифровизации социальной сферы позволяет не только идентифицировать получателей и объем оказанных им услуг, но также корректировать структуру господдержки. Для семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, будут выработаны оптимальные и эффективные меры помощи.
Глава государства, подчеркнув важность принимаемых мер, одобрил предложенные подходы. Он также поручил продолжить работу в данном направлении.
Ранее Токаев указал на важность усиления судебной защиты граждан.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.08.2024, 09:44Какая новая техника поступит на вооружение казахстанской армии 07.08.2024, 10:3255656Утвержден Национальный план развития Казахстана до 2029 года 07.08.2024, 12:0250706В АФМ созданы спецподразделения для пресечения преступлений в сфере цифровых технологий 07.08.2024, 11:0744061Нарколабораторию обнаружили в жилом массиве Алматы 07.08.2024, 15:1036121Казахстанцам порекомендовали воздержаться от поездок в Бангладеш 01.08.2024, 09:18296681Что ожидается в Казахстане в августе 01.08.2024, 19:59295726В Абайской области произошел лесной пожар 01.08.2024, 17:14292106ДТП с участием самосвала произошло на Талгарском тракте 01.08.2024, 15:23291081Стало известно, за что подали в суд на Нуртаса Адамбая 01.08.2024, 13:44289086В ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ 31.07.2024, 09:28455026Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане 29.07.2024, 14:17419126Малайзия направила заявку на присоединение к БРИКС 29.07.2024, 13:41417181В БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT 29.07.2024, 12:58416911Более 44 млн тонн нефти добыл Казахстан в первом полугодии 29.07.2024, 10:34401221Около семи тысяч километров автодорог отремонтируют до конца года в РК
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?