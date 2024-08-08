KASE и клиринговый центр KASE присоединились к Tabadul Hub

Рассказать друзьям

Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В середине текущего года Казахстан занял 72-е место из 83 в рейтинге стран по качеству жизни по версии портала Numbeo.com.





В аутсайдерскую позицию Казахстан попадает не в первый раз: в прошлом году РК была на 74-м, а в 2022-м - на 76-м месте, сообщает портал ranking.kz





Рейтинг независимого аналитического портала Numbeo.com сформирован на основе расчетного индекса качества жизни, на который влияют данные о стоимости жизни, покупательной способности, безопасности, экологии и разные социальные аспекты. У Казахстана общий индекс качества жизни в середине текущего года составил 102 при максимальном 219,3. Большинство составляющих формулы индекса у РК хромают. В сравнении с развитыми странами в Казахстане невысокая покупательная способность, дорогое жилье, плохая экология. Из хороших новостей: стоимость жизни в нашей стране относительно невысока, безопасность и здравоохранение находятся на среднем уровне, рассказали аналитики.





Список лидеров рейтинга в основном состоит из европейских государств. В июне 2024 года самые высокие индексы качества жизни были отмечены у Люксембурга (219,3), Нидерландов (207,5), Дании (205,6), Омана (204,3) и Швейцарии (204). Жизнь там дороже, чем в Казахстане. Однако, поскольку в этих странах более высокая покупательная способность, их граждане могут позволить себе купить больше товаров и услуг, нежели казахстанцы. А еще в этих государствах качество жизни оценивается выше из-за более чистых воздуха и воды, доступности жилья и медицины.





Всего в рамках исследования казахстанцам задали около 100 вопросов из разных аспектов жизни, от доступности медицинских услуг до миграции. По данным на июнь текущего года, доля респондентов, которые были полностью или частично удовлетворены своей жизнью, составила 96,5%. За год она поменялась лишь незначительно, всего на 0,1 процентного пункта. Доля недовольных была невелика: всего 3,5%.





Отвечая на вопрос "Как вы оцениваете текущие экономические условия в вашем городе, районе", все респонденты практически поровну разделились на тех, у кого стакан полон, и тех, у кого он пуст. 50,6% опрошенных считали, что они живут в хороших и очень хороших условиях. За прошедший год доля оптимистов уменьшилась почти на 6 процентных пунктов. 49,4% отметили, что экономическая ситуация в их населённом пункте плохая или очень плохая. Вместе с тем только 13,1% участвовавших в опросах выразили уверенность, что в ближайший месяц финансовое благополучие их семей улучшится. Основная часть опрошенных - 86,8% - сообщила, что не может откладывать деньги на будущее. Доля респондентов, которые смогли скопить что-то за год, изменилась совсем незначительно: с 11,3% до 13,2%. Стоит отметить, что в разные месяцы за последний год удельный вес таких опрошенных был выше: до 15%. Почти половина людей, сумевших отложить часть зарплаты на будущее (46%), ответили, что держат эти деньги дома, 52,4% откладывают и несут сбережения в банк", - рассказали обозреватели.





Отмечается, что национальные выборочные обследования качества жизни близки к выводам проекта Всемирного банка. Согласно результатам опросника Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в текущем году суммарная доля удовлетворенных или частично удовлетворенных своей жизнью составила 99,8%. Из них меньшая доля пришлась на первую категорию: полностью довольны были 43,8%. Если сравнивать эти данные с результатами прошлогодних опросов, выходит, что доля довольных своей жизнью увеличилась на 2 процентных пункта.





Сравнение результатов исследований БНС за 2023 и 2024 год показывают, как изменился расклад у городских и сельских жителей. В частности, ощутимо выросла доля сельчан, которые удовлетворены качеством своей жизни: 55,3%, против 46,5% в прошлом году. А вот среди горожан полностью довольных было меньше половины: всего 38,5%.





В разрезе разных социальных и экономических аспектов жизни казахстанцы менее всего были довольны тем, как им приходится покупать жилье. Всего четверть опрошенных устраивали их возможности приобретения квартиры или дома. Лишь 24,5% были удовлетворены поддержкой, которую им в этом вопросе оказывает государство. По данным сервиса Numbeo.com, в РК наблюдается достаточно высокое отношение цены квартиры к годовому доходу. Казахстанской семье необходимо копить деньги на покупку собственного жилья 10,6 года.





В целом довольны экономическим состоянием своих семей были только 36,6% опрошенных, своим финансовым положением - 34,8%. Показатель при этом был ниже у женщин (32,9%) и выше у мужчин (37,8%). Интересно, что доля довольных своими доходами среди самостоятельно занятых была больше, чем среди наемных работников. Полностью удовлетворены условиями своей жизни были 52,5% респондентов.