Казахстан готов наращивать торговлю с Ираном

Фото: primeminister.kz

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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось 18-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Ираном, в ходе которого было обсуждено создание совместной компании в сфере торговли и сельского хозяйства, - В Астане состоялось 18-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Ираном, в ходе которого было обсуждено создание совместной компании в сфере торговли и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба премьер-министра.





Стороны договорились проработать создание совместной компании для продвижения торговли в странах Персидского залива, Центральной Азии и Ближнего Востока", - проинформировали в пресс-службе.





Также решено провести экспертные переговоры по внесению изменений и дополнений в соглашения между правительством РК и правительством ИРИ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.





Кроме того, Астана и Тегеран выразили намерение сотрудничать в горнодобывающем секторе и развивать взаимодействие между зонами свободной торговли и специальными экономическими зонами Ирана и Казахстана.





Стороны отметили успешное развитие межгосударственных взаимоотношений. Положительные изменения наблюдаются во взаимной торговле.





По итогам 11 месяцев 2022 года внешний товарооборот Казахстана и Ирана достиг $500 млн. При этом экспорт превалировал над импортом и составил $307 млн, импорт - $186,1 млн.





Фото: primeminister.kz





Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин отметил необходимость продолжения работы по расширению и укреплению взаимодействия для обеспечения доступа товаров на рынки двух стран. Это позволит ускорить достижение задачи по увеличению товарооборота между странами до $3 млрд.





По итогам инвестиционного форума, прошедшего в Тегеране в рамках визита президента Казахстана в Иран в июне 2022 года, наметились первые результаты. В частности, на стадии проработки находятся два проекта с крупными иранскими компаниями Iranian Babak Copper Company (MIDHCO) и Dana Investment.





Помимо этого, казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынок Ирана.





Как сообщил вице-премьер, в первом полугодии 2023 года предлагается провести "реверсные" торгово-экономические миссии в Казахстане и Иране. Деловые встречи будут содействовать установлению долгосрочных и взаимовыгодных связей между заинтересованными компаниями.





Мы рассматриваем Иран как торговый хаб, который позволит нам благодаря развитой торгово-логистической инфраструктуре, нарастить экспорт в страны Африки и Среднего Востока. По нашим подсчетам, это около $600 млн", - заявил Серик Жумангарин.





В качестве поддержки компаний-экспортеров Министерство торговли и интеграции РК реализует программу экспортной акселерации. Она предусматривает подготовку и сопровождение экспортно ориентированных предприятий для выхода на международные рынки. В этом году Иран включен в перечень целевых рынков для экспорта казахстанских товаров.





Сегодня Казахстан готов увеличивать объемы и расширять ассортимент экспортируемых продовольственных товаров. Помимо традиционных поставок зерновых и масличных культур наша страна заинтересована в экспорте говядины и баранины на рынок Ирана. В свою очередь в Казахстане есть спрос на иранские фрукты, овощи, а также орехи, фисташки, финики и другие продтовары.





На заседании межправкомиссии стороны обсудили дальнейшее расширение транспортно-логистического взаимодействия. В частности, развитие международных транспортных коридоров Север - Юг, Восток - Запад и ТРАСЕКА. Ключевым звеном в данном направлении может стать Каспийский узел.





Казахстанская сторона озвучила вопрос предоставления Ираном льготных тарифов для железнодорожных перевозок казахстанских товаров в Турцию. По мнению вице-премьера, это придало бы импульс развитию трансиранского маршрута в направлении Турции.





Целесообразно прорабатывать тарифные послабления для транзитных грузов в сторону Турции через КПП "Рази-Капыкей". Железнодорожная инфраструктура на турецком КПП "Рази" может пропускать до 2 млн тонн в год. Текущий ежегодный объем перевалки в турецком направлении не превышает 800 тысяч тонн", - отметил вице-премьер Серик Жумангарин.





Фото: primeminister.kz





В мероприятии под сопредседательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина и министра сельского хозяйства ИРИ Сейеда Джавада Садати Неджада приняли участие представители правительственных кругов, финансового сектора и бизнеса.





По завершении пленарного заседания Серик Жумангарин и Сейед Джавад Садати Неджад подписали протокол 18-й совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран.



