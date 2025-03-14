13.03.2025, 18:28 92931
Казахстан и ЕС подписали соглашения на сотни миллионов евро
Казахстан остается приверженным дальнейшему развитию партнерства с ЕС, заявил Мурат Нуртлеу
Фото: gov.kz
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с европейским комиссаром по вопросам международного партнерства Йозефом Сикелой были подписаны соглашения на сотни миллионов евро, сообщает пресс-служба МИД РК.
Одним из важных итогов переговоров стало подписание двух документов - соглашение о гарантиях для займа Европейского инвестиционного банка в адрес Банка развития Казахстана на сумму 200 млн евро и соглашение между Европейским союзом и Европейским банком реконструкции и развития по развитию проектов в сфере критически важных сырьевых материалов в Казахстане и Центральной Азии на сумму 3 млн евро", - заявили в ведомстве.
Также в ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам модернизации транспортных коридоров, призванных укрепить взаимосвязанность между Казахстаном, Центральной Азией и ЕС, в частности, дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Роль Казахстана как стратегического партнера имеет для нас огромное значение. Мы стремимся к взаимовыгодным результатам, которые откроют новые перспективы, обеспечат устойчивый рост, экономическую безопасность и стабильное будущее для обоих регионов", - отметил еврокомиссар.
Стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и выстраивании долгосрочного сотрудничества, способствующего укреплению устойчивого и инклюзивного экономического роста, инновационного развития и совместного решения глобальных вызовов.
Казахстан остается приверженным дальнейшему развитию партнерства с ЕС. За годы независимости Астана и Брюссель выстроили прочный политический диалог, наладили динамичное взаимодействие между исполнительными органами, а наши народы поддерживают плодотворные культурные и гуманитарные связи", - добавил Мурат Нуртлеу.
Ранее Касым-Жомарт Токаев завил, что Казахстан придает приоритетное значение развитию всестороннего сотрудничества с ЕС - важным внешнеэкономическим и инвестиционным партнером страны.
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14.03.2025, 17:18 19071
Агентство по ядерной энергетике при президенте появится в Казахстане
Токаев заявил о необходимости строительства трех АЭС в Казахстане
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении создать Агентство по ядерной энергетике при президенте.
Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер. С учетом исключительной важности данной задачи мною принято решение создать Агентство по ядерной энергетике при президенте", - сообщил Токаев на заседании Национального курултая.
Президент отметил, что стране предстоит в полной мере реализовать свои возможности в газовой и угольной генерации, а также потенциал возобновляемых источников энергии.
Казахстан должен не только достичь полного самообеспечения электроэнергией, но и стать крупным экспортером на мировом энергетическом рынке. Это веление времени (...) Одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт решению данной задачи. Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы", - сказал глава государства.
Напомним, в Казахстане определили три перспективные площадки для строительства АЭС.
14.03.2025, 16:57 20906
Автодорогу от Астаны до Транскаспийского маршрута построят в Казахстане
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На IV заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал реализацию важного инфраструктурного проекта - строительство автодороги от Астаны до Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров. Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона", - рассказал президент.
Кроме того, продолжил он, в Аркалыке следует восстановить аэропорт и построить новый аэровокзальный комплекс.
Все это не только укрепит транспортную связанность страны, но и будет способствовать освоению сельскохозяйственных земель и развитию животноводства в Центральном Казахстане. И таких проектов у нас немало: в машиностроении, металлургии, нефтехимии, агропромышленной и транспортно-логистической сферах", - сказал Токаев.
Он проинформировал, что в текущем году финансирование реального сектора экономики планируется увеличить почти в два раза, до 8 триллионов тенге.
В последующие годы правительству предстоит довести объемы фондирования реального сектора до 10 триллионов тенге. Речь по-сути идет о беспрецедентных для нашей страны объемах поддержки бизнеса", - добавил глава государства.
14.03.2025, 15:54 17546
Противники повышения НДС не учитывают реальную ситуацию - президент
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе IV заседания Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил свое видение по поводу налоговой реформы, вызвавшей оживленные дискуссии в обществе, сообщает Акорда.
Говоря о налоговых реформах, президент подчеркнул, что не все люди хорошо разбираются в экономике или финансах, поэтому надо доступным языком доносить каждому смысл проводимых реформ.
Глава государства считает, что предлагаемые правительством налоговые реформы в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы.
В профессиональных кругах, да и в обществе уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию", - отметил Токаев.
Говоря о социальном блоке, президент подчеркнул, что она занимает более половины бюджета.
Наше государство - социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность. Но помощь следует оказывать действительно нуждающимся гражданам, злоупотребления, аферы недопустимы. Поэтому неприоритетные расходы будут сокращаться, необходимость в этом очевидна. Правительство до конца года должно окончательно определиться, каким образом такие расходы следует оптимизировать", - сказал глава государства.
Также он остановился на вопросе налоговых льгот и преференций. По мнению главы государства, они сформировали в стране подобие налогового офшора.
Появились две основные группы предпринимателей - те, кто, пользуясь лазейками в законодательстве, смогли уменьшить для себя налогооблагаемую базу, и те, кто добросовестно выплачивают все налоги. И вторая группа предпринимателей, естественно, оказалась менее конкурентоспособной. Правительство обоснованно обратило внимание на такое явление, как дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. К сожалению, такое происходит сплошь и рядом", - отметил Токаев.
Дробление бизнеса, по его словам, стало следствием упущений в законодательстве, данный вопрос был недостаточно проработан и правительством, и депутатами.
Опять погнались за красивыми показателями: дескать, в стране зарегистрировано более 2 миллионов налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но не проанализировали, какие это предприятия, откуда они взялись, в каком объеме платят налоги и платят ли вообще. Но упреками делу не поможешь. Нужно в срочном порядке выправлять ситуацию. Это мое обращение к правительству и парламенту - следует срочно внести необходимые изменения в законодательство", - поручил президент.
В заключение он отметил, что только добропорядочные, ответственные и законопослушные предприниматели должны пользоваться поддержкой правительства и власти в целом.
Говоря о налоговой реформе, именно сейчас нужны решительные меры, в противном случае, мы столкнемся с трудностями совершенно другого порядка", - заключил Касым-Жомарт Токаев.
14.03.2025, 15:37 18541
Жумангарин поручил своевременно выделять финансирование инвестпроектам в регионах
В правительстве рассмотрели отрасль ЖКХ и инвестиционные показатели самых густонаселенных областей Казахстана - Алматинской и Туркестанской
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя премьер-министра РК - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели отрасль ЖКХ и инвестиционные показатели самых густонаселенных областей Казахстана - Алматинской и Туркестанской, сообщает пресс-служба правительства РК.
Построить не менее 19 млн квадратных метров жилья - такая задача стоит в этом году перед Министерством промышленности и регионами. На заседании штаба было отмечено, что за первые два месяца 2025 года в Казахстане введены в эксплуатацию 1,9 млн квадратных метров жилья. Это на 6,8% ниже, чем за январь-февраль 2024 года. Из них 1,2 млн квадратных метров - в многоквартирных домах, 713 тыс. квадратных метров - в частных. Как отметил на заседании штаба зампредседателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Канат Мынбаев, отставание по темпам строительства обусловлено сезонностью, с наступлением тепла показатели будут компенсированы.
В Алматинской области при объеме инвестиций в основной капитал в 2024 году в размере 980 млрд тенге (80% частных, 20% - бюджетных) KPI на 2025 год - 1,35 трлн тенге. По предварительным данным, объем прямых иностранных инвестиций в 2024 году составит $541 млн, KPI на 2025 - $532 млн. За два месяца этого года уже привлечено 89 млрд тенге инвестиций, что на 16% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основная доля инвестиций - внебюджетные средства. Наиболее привлекательными для вложений инвестиций в области являются промышленность (32%), недвижимое имущество (22%), транспорт и складирование (16%), образование (17%) .
В настоящее время инвестпортфель области составляет 200 проектов на 6,3 трлн тенге с созданием 57 тыс. рабочих мест. Из них в 2025 году будут введены 35 проектов стоимостью 303 млрд тенге на 4,8 тыс. рабочих мест. На заседании штаба аким Алматинской области Марат Султангазиев поднял ряд проблемных вопросов, замедляющих реализацию инвестпроектов. Одна из них связана с корректировкой генплана Алатау, из-за чего 11 проектов, пять из которых уже находятся в активной фазе реализации, не могут получить разрешительные документы для проектирования и строительства. Вице-премьер дал поручение МПС разрешить этот вопрос в ближайшее время.
Еще один проект - строительство рыбопромышленного комплекса - приостановил дальнейшие этапы расширения мощностей производства из-за уменьшения лимитов по инвестсубсидиям. После ввода в эксплуатацию 1 этапа на сумму 9,5 млрд тенге мощностью 1 тыс. тонн остальные 9 этапов стоимостью 70 млрд тенге приостановились из-за неясности с дальнейшим возмещением со стороны государства инвестиционных вложений. Вице-премьер поручил МСХ пересмотреть лимиты по проекту рыбной продукции, чтобы инвестор мог продолжить строительство комплекса.
Также на заседании были рассмотрены вопросы выделения земельных участков, подведения инфраструктуры, строительства дороги к ряду туристических объектов Алматинской области.
Туркестанская область активно развивается по кластерному типу. В настоящее время в регионе сформированы три крупных кластера - хлопчатобумажный (5 проектов на 197 млрд тенге), кукурузный (увеличение объемов выращивания кукурузы на 30% к 2030 году и запуск крахмало-паточного завода) и мясной (5 проектов на 43 млрд тенге). В целом по области в портфель инвестпроектов на 2024-2027 год входят 145 проектов на 2,5 трлн тенге, с реализацией которых ожидается создание 20,3 тыс. новых рабочих мест и 100 млрд тенге дополнительных налоговых поступлений. Из этого числа в 2024 году уже реализованы 57 инвестпроектов на сумму 137 млрд тенге с созданием более 2,2 тыс. новых рабочих мест, в 2025-м ожидается ввод в эксплуатацию еще 57 проектов на 322 млрд тенге с 6,9 тыс. новых рабочих мест. Только в сельском хозяйстве запланированы 68 проектов на 423,7 млрд тенге, с созданием более 9,2 тыс. новых рабочих мест.
По итогам заседания штаба Серик Жумангарин обратился ко всем регионам, поставив задачу своевременно выделять финансирование инвестпроектам из местного бюджета. Со стороны республиканского бюджета все запланированные трансферты также будут направляться в установленные сроки.
В этом году необходимо принять все меры для дополнительного экономического роста, выше ПСЭР. Для этого направляем 1 трлн тенге через холдинг Байтерек для кредитования крупного бизнеса и МСБ на 8 трлн тенге. Самое пристальное внимание - проектам переработки, дающим высокий ВДС. Минэкономики сделали для каждого региона декомпозицию по росту индексов физического объема каждой отрасли, МПС вскоре доведет до вас аналогичную схему по достижению объемов строительства жилья в 19 млн квадратных метров. И все поставленные индикаторы нужно обеспечить в заданные сроки", -добавил Жумангарин.
14.03.2025, 12:02 35061
Железную дорогу от Мангышлака до Актау вернули в госсобственность
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области обязал АО "Каскор-Транссервис" передать магистральную железнодорожную сеть в государственную собственность, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Установлен факт владения частной компанией магистральными железнодорожными путями от станции Мангышлак до морского порта Актау. Согласно действующему законодательству магистральные железнодорожные пути должны находиться в государственной собственности. Учитывая стратегическое значение указанных объектов и необходимости их возврата в государственную собственность по акту надзора прокуратуры Министерство транспорта обратилось с исковым заявлением в суд", - рассказали в прокуратуре.
Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме.
Данное решение является важным шагом в обеспечении устойчивого развития транспортной инфраструктуры Казахстана и гарантирует контроль государства над ключевыми объектами железнодорожной сети", - подчеркнули в прокуратуре.
Ранее в Алматы вернули в госсобственность имущество и земли завода тяжелого машиностроения.
13.03.2025, 17:22 94186
БРК привлекает 200 млн евро для поддержки энергетической и транспортной инфраструктуры Казахстана
Финансирование по восстановлению дорог в регионах повысит пропускную способность автомагистралей
Фото: БРК
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Банк развития Казахстана привлекает 200 млн евро от Европейского инвестиционного банка для улучшение транспортной сети, реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также на развитие проектов в сфере возобновляемых источников энергии и борьбы с изменением климата, сообщает пресс-служба БРК.
Рамочный кредит EIB направлен на развитие двух важных секторов экономики Казахстана, способствуя переходу страны к более диверсифицированной и устойчивой экономической модели. Это даст возможность инвестировать в транспортную инфраструктуру и обеспечит более быстрое и надежное сообщение между Европой и Центральной Азией. Кроме того, заем поможет Казахстану диверсифицировать энергетику и снизить последствия климатических изменений за счет развития возобновляемых источников энергии, сокращения зависимости от ископаемого топлива и уменьшения выбросов парниковых газов", - заявил вице-президент EIB в Казахстане Кириакос Какурис.
Подчеркивается, что финансирование по восстановлению дорог в регионах повысит пропускную способность автомагистралей и укрепит позиции Казахстана как крупнейшего транзитного хаба в регионе, а также будет способствовать привлечению инвестиций, развитию промышленности и созданию новых рабочих мест.
По данным банка, реализацию программы восстановления дорог за счет инвестиций ведет национальный оператор по управлению автомобильными дорогами Казахстана "КазАвтоЖол" совместно с БРК.
В свою очередь, финансирование в энергетическом секторе будет направлено на развитие возобновляемых источников энергии, которые помогут сократить выбросы CO2 и будут способствовать переходу на более экологичные и экономически эффективные решения в энергетическом секторе.
Напомним, в 2024 году стало известно, что БРК выделит кредит в 450 млрд тенге на модернизацию дорог Казахстана.
13.03.2025, 16:53 101256
В Казахстане планируют ввести полугодовой запрет на импорт яиц
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа о введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан", - говорится в проекте приказа.
В пояснительной записке к документу отмечено, что данная мера принята на основании решения межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 12 марта 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане подписан меморандум о стабилизации цен на яйца.
13.03.2025, 15:36 89256
Казахстан запустит новые авиарейсы из Шымкента в Сеул
Рейсы планируют запустить 29 мая с частотой 2 раза в неделю
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Шымкент. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта анонсировали запуск нового авианаправления Шымкент - Сеул, передает корреспондент агентства.
С 29 мая текущего года казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Корею по направлению Шымкент - Сеул. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам)", -проинформировали в министерстве.
Общее количество рейсов между Казахстаном и Кореей увеличится с 8 до 10 в неделю.
Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами, добавили в ведомстве.
Напомним, что новый авиарейс запустят из Алматы во вьетнамский Дананг.
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