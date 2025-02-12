Казахстан и Китай расширяют торговое и промышленное сотрудничество

Фото: Kazakhstan Today

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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась торгово-экономическая встреча для казахстанских и китайских предпринимателей, в рамках которой представители бизнеса Казахстана и Китая подписали восемь меморандумов, передает корреспондент агентства.





В состав делегации китайских предпринимателей, организованной Китайским советом по содействию международной торговле (CCPIT), вошли представители 32 известных китайских предприятий, таких как CITIC Group, PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem и другие. В ходе визита китайские предприниматели проведут углубленные обмены с казахстанскими коллегами для изучения потенциала развития ключевых областей сотрудничества, таких как торговля и энергетика.





В 2024 году на мировой арене было много неопределенности. Тем не менее, китайская экономика смогла показать очень высокий рост и активность. Казахстан стал первым местом, где была предложена инициатива "Один пояс, один путь". Казахстан также является хорошим другом и активным партнером Китая. За 33 года, прошедшие с момента установления дипломатических отношений, наши страны вышли на высочайший уровень взаимного доверия и партнерства", - выступил с приветственным словом Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РК Хань Чуньлинь.





По его словам, в 2024 году товарооборот между Казахстаном и Китаем увеличился на 8%.





Мы активно поддерживаем отечественный бизнес и содействуем выходу казахстанских компаний на международные рынки, в том числе на рынок Китая. Сегодня Казахстан занимает важное место в мировых экономических процессах, выступая надежным партнером и ключевым участником инициативы "Один пояс, один путь". Мы нацелены на создание максимально благоприятных условий для иностранных инвесторов и обеспечение прозрачности, стабильности и мер государственной поддержки", - отметил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Раимбек Баталов.





Он подчеркнул, что Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана и пятым по объему инвестиций.





Вместе с тем в преддверии Саммита глав государств "Китай - Центральная Азия", совместно с CCPIT планируется провести второе заседание делового совета и с CITIC Group и Народным правительством провинции Дунгуань организовать казахстанско-китайский бизнес-форум. Ожидается, что эти площадки станут действенным инструментом расширения двустороннего экономического сотрудничества и установления новых деловых контактов.





Председатель Китайского совета по содействию международной торговле Жэнь Хунбинь, подчеркнув значимость предстоящих событий, отметил крепкие связи казахстанской Палаты с Китайским советом в содействии торговле и инвестициям. Спикер также поделился предложениями для углубления экономического сотрудничества. Это открытие нового пространства для роста двусторонней торговли, стимулирование инвестиций и формирование новых возможностей цепи поставок.





Наше сотрудничество строится на принципах глубокого доверия и сообщества единой судьбы. В рамках сегодняшнего форума мы обменяемся мнениями и достигнем больших точек соприкосновения и претворения в жизнь больших проектов. В Казахстане наша деятельность охватывает многие направления: финансирование и строительство инфраструктуры, энергетика, экология и другие. Общий объем инвестиций превысил 3 миллиарда долларов США, общее количество работников превысило 8 тысяч человек", - сообщил представитель председателя Китайско-казахстанского делового совета, заместитель генерального директора группы CITIC Ван Гоцянь.





Kazakhstan Today

Kazakhstan Today

Отмечается, что за 2024 год товарооборот между двумя странами составил 30,1 миллиарда долларов США. Казахстан экспортирует в Китай медные руды, нефть, уран, в то время как наиболее импортируемыми являются автомобили, строительная техника и медицинское оборудование.





В рамках мероприятия также состоялась церемония подписания ряда стратегических соглашений, включая проекты в нефтегазовом секторе, транспорте, логистике и сельском хозяйстве. Важные проекты в области туризма, обрабатывающей промышленности и транспорта ожидаются в Алматы и Алматинской области.