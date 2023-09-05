Казахстан нарастил экспорт агропродукции

В топ-5 продукции АПК, поставляемой на внешние рынки, входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень

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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 6 месяцев экспорт продукции АПК вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (с 2,6 млрд до 2,7 млрд долларов), - По итогам 6 месяцев экспорт продукции АПК вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (с 2,6 млрд до 2,7 млрд долларов), сообщает пресс-служба Минсельхоза.





Экспорт продукции растениеводства в первом полугодии составил 1,56 млрд долларов, что на 4,7% превысило показатели 6 месяцев 2022 года (1,49 млрд долларов). Экспорт продукции животноводства составил 80 млн долларов, что на 18% превысило показатели 6 месяцев 2022 года (67,8 млн долларов).





Экспорт переработанной продукции АПК в первом полугодии составил 1,1 млрд долларов, что на 5% больше показателя 6 месяцев 2022 года (1 млрд долларов). За указанный период доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК составила 40,1%.





В топ-5 продукции АПК, поставляемой на внешние рынки, входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень.



