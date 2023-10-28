Казахстан приостановил рассмотрение заявок потенциальных партнеров по строительству АЭС

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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приостановил рассмотрение заявок подрядчиков на строительство атомной электростанции, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге для СМИ.





Глава Минэнерго пояснил, что изучение заявок от кандидатов на строительство АЭС прекращено в с вязи с тем, что вначале в стране должен пройти референдум.





Он рассказал, что эксперты уже посетили ряд городов, где провели разъяснительную работу с населением. Министр подчеркнул, что со стороны участников консультативных встреч наблюдается поддержка инициативы строительства АЭС.





По итогам данных консультаций, наверное, будет объявлена окончательная дата проведения референдума. Мне она не известна", - сказал Саткалиев.





Также в ходе брифинга министр рассказал о ситуации на рынке ГСМ. По его словам, весь необходимый объем производства бензинов в Казахстане вырабатывается в полном объеме.





Это и АИ-95, и АИ-92, мы полностью закрываем внутреннее потребление и обеспечиваем внутренний рынок. Никаких спекулятивных факторов для повышения цены на бензин нет", - заверил министр.





Также стабильная ситуация сложилась на рынке дизтоплива. Более того, по словам Саткалиева, по нему прогнозируется профицит.





Напомним, проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане инициировал президент в своем послании народу.





Ранее генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин заявил о том, что Казахстан к концу года может определиться с компанией - партнером по строительству атомной электростанции.



