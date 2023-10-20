Казахстан к концу года может определить партнера по строительству АЭС

Фото: kabar.kg

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Информационные атаки на проект строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан были попыткой посеять сомнения в готовности сторон к возрождению Шелкового пути. Эксперты отмечают очень интересную деталь, которая заключается в том, что фейковые новости о неких сложностях и разногласиях активно тиражировали СМИ, которые финансируются из стран очень далеких от Центральной Азии, но имеющих здесь геополитические интересы, сообщает ИА "Кабар".





Дезинформация о том, что строительство международного транспортного коридора откладывается на неопределенный срок, могла вызвать определенные имиджевые издержки, но не более того. Но сам факт запустить такую "утку", как считают аналитики, указывает на то, что отдельным внешним игрокам уже просто нечего предложить Центральной Азии, кроме информационной экспансии и морального разложения по программам продвижения ЛГБТ-повестки.





Тем не менее на информационный вброс пришлось реагировать. Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев, как раз недавно вернувшийся из Китая, сообщил, что ни о какой приостановке проекта речи не идет. ТЭО железной дороги уже готово и стороны занимаются проработкой и согласованием важных деталей. "Сейчас рассматривается вопрос финансирования железной дороги, которая будет строиться совместно с тремя странами. А точнее, проводятся переговоры о выборе модели финансирования. Вы хорошо знаете, что совместный офис трех государств по строительству этой железной дороги открыт в Бишкеке", - отметил Торобаев.





Замглавы кабмина также подчеркнул, что обсуждаемый проект является для Кыргызстана очень важным и прибыльным в будущем, и призвал не публиковать недостоверную информацию, ссылаясь на непроверенные источники, дискредитируя проводимую работу.





Со схожим заявлением выступило руководство национальной компании "Кыргыз темир жолу". В официальном сообщении отмечается, что переговоры по проекту строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан находятся в активной фазе и проводятся на регулярной основе. Продолжение трехсторонних контактов и рассмотрение вопросов по проекту также планируются в рамках третьего международного форума "Один пояс - один путь", который пройдет 17-18 октября в КНР.





Учитывая значение проекта, он всегда находится в центре внимания, и его скорейшая реализация является приоритетной задачей для всех задействованных сторон", - говорится в пресс-релизе НК "Кыргыз темир жолу".





Развитие глобальных процессов в мире указывает на то, что создание нового транспортного каркаса Евразии - процесс эволюционный. Наш регион находится на перекрестке проектируемых и закладываемых нефте- и газопроводов, линий электропередачи, логистических центров, транспортных коридоров и развязок. Шелковый путь издревле связывал торговыми путями самый большой континент, теперь же выстраивается качественно новая, более разветвленная система перевозок, на которую должен лечь основной поток грузов между Европой и Азией. Нити сухопутных торговых маршрутов образуют глобальную сеть с разветвленными маршрутами не только с запада на восток, но и с севера на юг. И железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан - важное звено в цепочке глобальных инфраструктурных изменений, происходящих в Евразии.





Политолог Марс Сариев отмечает, что глобальные игроки не скрывают того, что ставят перед собой задачу по сдерживанию Китая и противодействуют его инициативе "Один пояс - один путь". Конечно, это отражается и на нас, по крайней мере в части распространения недостоверных данных. Дезинформация, транслируемая через условно "наши СМИ", преследует цель каким-то образом дискредитировать проект, создать ложное мнение, посеять недоверие.





На мой взгляд, сейчас Китай воспринимает Россию и страны Центральной Азии как тыл. Через наш регион в КНР идут основные поставки энергоресурсов, растущие объемы взаимной торговли требуют расширения и строительства новых транспортных коридоров. Учитывая всю ту нестабильность, которая преобладает на морских путях, да и по периметру Евразии, а теперь и неконтролируемое нарастание напряженности на Ближнем Востоке, Пекин, естественно, заинтересован в развитии альтернативных сухопутных торговых маршрутов. Так что работа над проектом железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан не прекращается и наверняка в ближайшее время перейдет в практическую плоскость, то есть начнется непосредственно ее строительство.





То есть противодействие, которое мы наблюдаем, свидетельствует о важности это железной дороги как стратегической магистрали, которую можно рассматривать как один из факторов глобальной устойчивости всей Евразии. Напомню, что Кыргызстану этот проект несет огромные политические и экономические выгоды: мы перестанем быть тупиком, а потенциал Кыргызстана как страны-транзитера очень большой. Этим я хочу сказать, что противодействие строительству железной дороги имеет вполне определенного заказчика", - подводит итог Марс Сариев.





По мнению экспертов, перенастройка транспортно-логистических цепочек, происходящая в мировом масштабе, неизбежно приведет к трансформации всей системы грузоперевозок в Евразии, расширению торговых маршрутов и появлению новых транзитных коридоров между странами континентами. По сути, этот процесс уже запущен.





Автор: ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк





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