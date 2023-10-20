19.10.2023, 14:11 26476
Казахстан к концу года может определить партнера по строительству АЭС Дополнено
Фото: pixabay.com
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин заявил о том, что Казахстан к концу года может определиться с компанией - партнером по строительству атомной электростанции.
Я думаю, к концу года что-то определится", - сказал Жантикин в интервью на канале фонда "Самрук-Казына".
Он подчеркнул, что "говорить о том, что мы сейчас выбрали кого-то, на кого-то ориентируемся, немножко рано".
Потому что требуется детализировать, рассмотреть возможные схемы финансирования, потому что многие проекты были провалены из-за непроработанной системы финансирования. Плюс привлечение технологий. Например, у нас есть топливный завод, мы хотим, чтобы топливо делали у нас… Имея уран, имея свои технологии производства топлива, мы просто обязаны обеспечивать АЭС своим топливом", - пояснил эксперт.
Дополнено 19.10.2023, 19.58
Гендиректор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал, почему Балхашу не грозит обмеление из-за АЭС. Он привел в пример расход воды на АЭС в Беларуси, где работают 2 блока по 1200 мегаватт.
Расход воды в градирнях - 63 млн кубов в год. Мы посмотрели данные по Балхашу - это меньше, чем 1%, где-то 0,3-0,6% от природного испарения с поверхности озера, то есть вклад минимальный", - сказал Жантикин.
В настоящее время на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос на тему "Как вы относитесь к мнению экспертов, что спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС?".
Отмечается, что Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии, наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города.
52,5% опрошенных ответил "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации". 12,5% респондентов согласны с мнением экспертов, отметив, что АЭС позволит решить проблему энергодефицита.
12,5% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы.
Против строительства АЭС проголосовали 22,5%, отметив, что станции небезопасны.
Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today начальник отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Министерства энергетики РК Сергей Кислицин рассказал, что представляет собой атомная энергетика, каковы ее преимущества перед другими "зелеными" источниками энергии, почему поселок Улкен рассматривается как наиболее удобное место для строительства АЭС и как прошли первые общественные слушания по этому вопросу.
Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области.
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18.10.2023, 20:55 6446
"Один пояс, один путь" - это шанс для Казахстана - эксперты
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Инициатива "Один пояс, один путь" - это глобальный проект не только евразийского пространства, но и, возможно, Трансатлантического и Транс-Тихоокеанского региона в перспективе, считает политолог Эдуард Полетаев, президент общественного фонда "Мир Евразии", сообщает Sputnik.kz.
Он отмечает, что идея была принята на ура, поскольку Китай является одним из мировых центров силы, мировой фабрикой и значимым партнером в мире. Казахстан, будучи приграничной страной, имеющей дружественные отношения с Китаем, рассматривает этот проект как перспективный.
Политолог Эдуард Полетаев называет "Один пояс, один путь" реинкарнацией Великого шелкового пути. Политолог выразил уверенность, что в рамках "Одного пояса, одного пути" различные двусторонние и многосторонние соглашения вскоре будут воплощены в реальность.
Этот проект будет реализован не только в сфере транспортно-логистического потенциала. Токаев сегодня говорил о Транскаспийском коридоре. Президент упоминает об этом проекте практически в каждом выступлении на международных площадках. Большая часть мировой торговли по-прежнему идет морским путем. Но тем не менее Казахстан будет предлагать сухопутный путь как один из вариантов диверсификации транзита, чтобы параллельно развивать свою экономику и получать определенные деньги за транзит", - отметил он.
По мнению эксперта, XXI век - это век торгово-экономических контрактов на сухопутной части территории Евразии.
Параллельно всегда появляются какие-то варианты, потому что дорога объединяет всегда. Начинают обсуждать логистику, а за логистикой идут инвестиции, за инвестициями идут различные совместные предприятия. Все в итоге отражается в зарплатах, в ВВП, в рабочих местах и в целом в росте экономики страны", - сказал Полетаев.
Он отметил, что экономика Казахстана не может быть полностью самодостаточной. При этом нужно уходить от "нефтяного проклятия" и искать другие варианты развития.
У нас политика многовекторная, но и экономика должна быть многовекторная. А пока она у нас зависит от цены на нефть. Это не очень хорошо", - сказал Эдуард Полетаев.
Для Казахстана проект особенно важен
Политолог, директор института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев также считает, что развитие транспортно-логистических коридоров способствует привлечению инвестиций.
Один пояс, один путь" - достаточно последовательный и динамично развивающийся проект. Сегодня мы видим, насколько открытие новых транзитных транспортно-логистических коридоров стало актуальным. Я думаю, что у него есть очень серьезные перспективы, и он будет способствовать экономическому росту всех стран-участников этого проекта", - сказал Талгат Калиев в интервью Sputnik Казахстан.
Эксперт полагает, что этот проект особенно важен для Казахстана, поскольку является важным звеном Транскаспийского коридора.
На коридор возлагают серьезные надежды и Китай, и страны Центральной Азии, Кавказ, Турция, а также Германия, президент которой приезжал в Казахстан, посетил порт Курык, лично ознакомился с его состоянием, с его возможностями", - сказал он.
Эксперт отмечает, что транспортный коридор будет способствовать не только экономическому росту, но и притоку инвестиции и модернизации транспортных инфраструктур Казахстана. Это в будущем даст колоссальный эффект, огромное количество рабочих мест, позволит вывести предпринимательство на качественно новый уровень, поскольку постоянный рост грузопотока будет способствовать формированию огромной цепочки разных сервисных компаний, которые должны будут этот транзит обслуживать.
Эксперты о многополярности форума
Политолог Эдуард Полетаев обратил внимание на значимость форума, в котором участвуют более 20 глав государств, и роль Казахстана на этой площадке.
Большое количество глав государств приехало на это мероприятие, тот же Владимир Путин, который в последнее время редко выезжает за пределы страны. То, что около 20 глав государств приехало, это дань уважения к проекту "Один пояс, один путь", свидетельство авторитета Китая. Конечно, это и для Казахстана хорошо, потому что он не на последних ролях в этом проекте участвует. Президент Токаев на фотографии стоит рядом с Си Цзиньпином, что тоже показатель значимости страны", - отмечает Эдуард Полетаев.
По его мнению, форум "Один пояс, один путь" наглядно демонстрирует движение к многополярному миру.
Экономическая и политическая гегемония имеет место быть со стороны США, в меньшей степени со стороны Евросоюза, и никто не хочет покидать пьедестал, все хотят продолжать контролировать ситуацию. Эпоха многовекторности проявляется не только в инициативе "Один пояс, один путь", или БРИКС, где стран-участников становятся больше. Казахстан там тоже в очереди как потенциальный кандидат", - сказал политолог.
По его словам, различные конфликты, возникающие и затухающие по всему миру, свидетельствуют об амбициях разных государств. Эдуард Полетаев подчеркивает, что справедливость как геополитический фактор становится во главу угла.
Китай безусловно прочувствовал несправедливость в отношении себя, хотя это тысячелетняя империя", - сказал он.
Полетаев считает, что в целом Китай доказал свой растущий вес.
Один пояс, один путь" - одна из существенных площадок для дискуссии о судьбе мира или хотя бы региона. Китай подсадил на свою экономическую иглу многие государства, в том числе США. Экономика Китая доказала свою конкурентоспособность, сейчас дело за политикой.
Этот саммит не предполагает кардинальных, судьбоносных решений, но встреча многих глав государств, где обговариваются определенные ориентиры и пути развития, свидетельствует, что мир становиться многополярным", - подытожил Полетаев.
С мнением о том, что на форуме "Один пояс, один путь" встретились интересы разных полюсов силы, согласен и политолог Талгат Калиев.
Во-первых, здесь нет доминирующего игрока. Во-вторых, он одновременно ориентирован на восток и на запад. Он служит интересам разных геополитически полюсов, и здесь на первое место выходит экономический прагматизм, а не геополитика или политика", - заключил политолог.
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09.10.2023, 20:28 28311
Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан будет построена. Это фактор глобальной устойчивости всей Евразии
Фото: kabar.kg
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Информационные атаки на проект строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан были попыткой посеять сомнения в готовности сторон к возрождению Шелкового пути. Эксперты отмечают очень интересную деталь, которая заключается в том, что фейковые новости о неких сложностях и разногласиях активно тиражировали СМИ, которые финансируются из стран очень далеких от Центральной Азии, но имеющих здесь геополитические интересы, сообщает ИА "Кабар".
Дезинформация о том, что строительство международного транспортного коридора откладывается на неопределенный срок, могла вызвать определенные имиджевые издержки, но не более того. Но сам факт запустить такую "утку", как считают аналитики, указывает на то, что отдельным внешним игрокам уже просто нечего предложить Центральной Азии, кроме информационной экспансии и морального разложения по программам продвижения ЛГБТ-повестки.
Тем не менее на информационный вброс пришлось реагировать. Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев, как раз недавно вернувшийся из Китая, сообщил, что ни о какой приостановке проекта речи не идет. ТЭО железной дороги уже готово и стороны занимаются проработкой и согласованием важных деталей. "Сейчас рассматривается вопрос финансирования железной дороги, которая будет строиться совместно с тремя странами. А точнее, проводятся переговоры о выборе модели финансирования. Вы хорошо знаете, что совместный офис трех государств по строительству этой железной дороги открыт в Бишкеке", - отметил Торобаев.
Замглавы кабмина также подчеркнул, что обсуждаемый проект является для Кыргызстана очень важным и прибыльным в будущем, и призвал не публиковать недостоверную информацию, ссылаясь на непроверенные источники, дискредитируя проводимую работу.
Со схожим заявлением выступило руководство национальной компании "Кыргыз темир жолу". В официальном сообщении отмечается, что переговоры по проекту строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан находятся в активной фазе и проводятся на регулярной основе. Продолжение трехсторонних контактов и рассмотрение вопросов по проекту также планируются в рамках третьего международного форума "Один пояс - один путь", который пройдет 17-18 октября в КНР.
Учитывая значение проекта, он всегда находится в центре внимания, и его скорейшая реализация является приоритетной задачей для всех задействованных сторон", - говорится в пресс-релизе НК "Кыргыз темир жолу".
Развитие глобальных процессов в мире указывает на то, что создание нового транспортного каркаса Евразии - процесс эволюционный. Наш регион находится на перекрестке проектируемых и закладываемых нефте- и газопроводов, линий электропередачи, логистических центров, транспортных коридоров и развязок. Шелковый путь издревле связывал торговыми путями самый большой континент, теперь же выстраивается качественно новая, более разветвленная система перевозок, на которую должен лечь основной поток грузов между Европой и Азией. Нити сухопутных торговых маршрутов образуют глобальную сеть с разветвленными маршрутами не только с запада на восток, но и с севера на юг. И железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан - важное звено в цепочке глобальных инфраструктурных изменений, происходящих в Евразии.
Политолог Марс Сариев отмечает, что глобальные игроки не скрывают того, что ставят перед собой задачу по сдерживанию Китая и противодействуют его инициативе "Один пояс - один путь". Конечно, это отражается и на нас, по крайней мере в части распространения недостоверных данных. Дезинформация, транслируемая через условно "наши СМИ", преследует цель каким-то образом дискредитировать проект, создать ложное мнение, посеять недоверие.
На мой взгляд, сейчас Китай воспринимает Россию и страны Центральной Азии как тыл. Через наш регион в КНР идут основные поставки энергоресурсов, растущие объемы взаимной торговли требуют расширения и строительства новых транспортных коридоров. Учитывая всю ту нестабильность, которая преобладает на морских путях, да и по периметру Евразии, а теперь и неконтролируемое нарастание напряженности на Ближнем Востоке, Пекин, естественно, заинтересован в развитии альтернативных сухопутных торговых маршрутов. Так что работа над проектом железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан не прекращается и наверняка в ближайшее время перейдет в практическую плоскость, то есть начнется непосредственно ее строительство.
То есть противодействие, которое мы наблюдаем, свидетельствует о важности это железной дороги как стратегической магистрали, которую можно рассматривать как один из факторов глобальной устойчивости всей Евразии. Напомню, что Кыргызстану этот проект несет огромные политические и экономические выгоды: мы перестанем быть тупиком, а потенциал Кыргызстана как страны-транзитера очень большой. Этим я хочу сказать, что противодействие строительству железной дороги имеет вполне определенного заказчика", - подводит итог Марс Сариев.
По мнению экспертов, перенастройка транспортно-логистических цепочек, происходящая в мировом масштабе, неизбежно приведет к трансформации всей системы грузоперевозок в Евразии, расширению торговых маршрутов и появлению новых транзитных коридоров между странами континентами. По сути, этот процесс уже запущен.
Автор: ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк
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06.10.2023, 12:32 36076
Если вовремя привлекать к ответственности, до "уголовщины" не дойдет: сколько преступлений совершили "домашние боксеры"
Фото: Depositphotos
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За январь-август текущего года в Казахстане было совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее. Для справки: в аналогичном периоде 2022-го совершили 590 таких правонарушений, минус 7,2% за год, сообщает ranking.kz.
Напомним, с 1 июля 2023 года вступили в законную силу поправки, направленные на ужесточение административной ответственности за бытовое насилие. То есть полиция перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Речь идет об административных правонарушениях, но их своевременное выявление и пресечение способствует и недопущению уголовных правонарушений, защищая жертв от домашних тиранов до того, как те дойдут до более серьезных преступлений, включая убийство.
Как результат, после изменения законодательства только за июль-август число привлеченных к ответственности "домашних боксеров" выросло втрое. Если в мае и июне к административной ответственности привлекли 5,3 тысячи таких лиц, то за июль и август их численность составила более 16 тысяч человек. Соответственно, вдвое увеличилось число арестованных: до 1 июля - 1392 человека, после - 2389 человек. В целом, считают в МВД, в обществе формируется процесс нетерпимости к насилию в семье и неотвратимости наказания со стороны государства.
В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере совершили в Алматинской области: 56 случаев за восемь месяцев - на 13,8% меньше, чем годом ранее.
На второй строчке антилидерства расположилась Павлодарская область: 52 уголовных правонарушения, минус 7,1% за год. Далее идет Карагандинская область: 47 правонарушений против 59 случаев годом ранее. Годовое сокращение составило 20,3%.
Меньше всего подобных правонарушений зафиксировали в Мангистауской (11 случаев), Актюбинской (13 случаев), Кызылординской и Абайской (по 16 случаев в каждом из регионов) областях.
В текущем году уменьшение количества уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере зафиксировали в 11 из 20 регионов страны. Наибольшее сокращение наблюдалось в Восточно-Казахстанской области (на 46,3%, до 43 случаев), наименьшее - в Астане (на 6,8%, до 41 случая).
37% всех уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере по итогам января-августа 2023 года пришлось на случаи умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Таких правонарушений насчитывалось 214 - на 11,5% больше, чем годом ранее.
Весомую долю заняли и случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью: 205 правонарушений, годовое сокращение - на 13,9%.
Среди наиболее распространенных уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере также оказались убийства (64 случая), причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (12 случаев), половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (11 случаев).
Мнение редакции информационного агентства Kazakhstan Today может не совпадать с мнением автора.
25.09.2023, 15:39 52016
Профилактика буллинга: как помочь ребенку преодолеть психологические проблемы
Фото: depositphotos
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В Казахстане 17,5 % детей время от времени подвергаются буллингу, 6,8% опрошенных подростков 2-3 раза в месяц испытывают травлю и запугивание со стороны окружающих, 14,1 % детей в возрасте 11-15 лет признались, что сами участвовали в буллинге по отношению к сверстникам. Такие данные были получены в результате национального исследования за 2022 год по оценке и мониторингу поведения школьников в отношении своего здоровья и благополучия, проведенного Национальным центром общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК, сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
При этом, как выяснилось в ходе опроса, показатели участия в буллинге среди мальчиков выше, чем среди девочек. Самая высокая доля жертв буллинга среди детей 11 лет и снижается по мере взросления к 15 годам.
Если в прошлом году доля показателя жертв буллинга (не менее 2-3 раз) среди мальчиков и девочек 11 лет составляла - 17,7%, тогда как в 2018 году - 14%. Это означает рост жертв буллинга среди детей на 3,7 %.
В профилактике буллинга очень важно раннее вмешательство, ребенок не должен остаться один на один с насилием. Здесь очень важна внимательность и позиция учителей, и доверительные отношения между родителями и ребенком.
К сожалению, этот травмирующий опыт не проходит бесследно и может иметь глубокие негативные последствия для психического здоровья детей, вплоть до депрессии и суицидальных мыслей.
Признаками того, что ребенок подвергся буллингу могут быть проблемы с концентрацией внимания, подавленность, угнетенное состояние, раздражительность, чувство неуверенности, повышенная чувствительность, боли в желудке, усталость, отсутствие аппетита, бедность социальных контактов, симптомы страха, например, давление в области груди, приступы потливости, боли в спине, в затылке, в мышцах, нарушение сна.
Если вы заметили у своего ребенка эти признаки, необходимо принять срочные меры и, прежде всего, сообщить об этом учителям и солидарно решать эту проблему, с привлечением психологов и при необходимости сотрудников ювенальной инспекции.
На сегодняшний день для поддержки подростков и молодежи, в том числе по вопросам буллинга функционируют 157 молодежных центров здоровья, которые оказывают высококвалифицированную бесплатную медико-психосоциальную и медико-социальную помощь. В своей деятельности молодежные центры здоровья используют эффективные технологии, направленные на сохранение здоровья, снижение рискованного поведения среди подростков, социальное сопровождение и защиту их прав на основе принципов доброжелательности, доступности, добровольности и доверия.
Буллинг - это систематическая травля, запугивание, физический или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе. Это долгий процесс сознательного жестокого обращения.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
18.09.2023, 15:13 69326
Заведующую детсадом в Алматы сняли с должности в связи с решением о массовом увольнении сотрудников
Фото: Depositphotos
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Алматы. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сняли с должности заведующую яслями-садом № 23 Ауэзовского района после жалоб родителей.
На прошлой неделе в редакцию Kazakhstan Today пришло письмо от взволнованных родителей воспитанников яслей-сада № 23.
По словам родителей, новая заведующая "всеми способами заставит уволиться абсолютно весь персонал нашего детского сада и приведет своих из 48-го яслей-сада".
В пятницу все наши воспитатели выходили в последний день, прощались и обнимались с нами, решив массово написать заявления об уходе. Им сказали, что вдвое сократят часы работы и зарплаты, т.е. их вынудили уйти", - сказано в письме.
После обращения в акимат родителям пообещали, что весь персонал остается на своих рабочих местах.
Но мы не верим. Есть подозрение, что все замнут. Воспитателей заставили молчать, скорее всего, угрозами, что их не возьмут ни в один детский сад города на работу", - заявили родители в своем обращении в редакцию.
Сегодня в редакцию от родителей пришло письмо с благодарностью, в котором они сообщили, что после вмешательства журналистов Kazakhstan Today заведующая была снята с должности.
После выхода публикации и еще нескольких писем с жалобами, направленными в акимат, отдел управления образования, Министерство просвещения и другие инстанции, в наш ясли-сад пришла проверка и новую заведующую немедленно сняли. Весь коллектив вернулся на свои места", - сообщили благодарные родители.
30.08.2023, 07:49 98531
Депутат предложила решение проблемы нехватки педагогов Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова предложила решение проблемы нехватки педагогов в казахстанский школах, передает корреспондент агентства.
Надо дать возможность при отсутствии учителя применять преподавание в режиме онлайн по небольшой части предметов", - заявила она журналисту информационного агентства Kazakhstan Today.
Как отметила депутат, в школах Казахстана, по данным СМИ, не хватает 4000 педагогов.
Это проблема имеет отсроченный характер, связанный прежде с низкой оплатой труда. Мало кто спешил стать педагогом ранее. А те, кто все же выучился, уходили в другие сферы. Сейчас ситуация меняется", - заявила Ирина Смирнова.
Также, по словам депутата, отмечается высокий конкурс и освоение грантовых мест.
Второе - сертифицирование перед началом работы после окончания вуза. Это вынужденная мера для стремления студентами получения знаний, а у вузов - необходимость повышать качество. Недоверие к возможности получения педобразования через так называемый боковой вход. Как вторую профессию. Это надо применять активнее", - добавила она.
Напомним, в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов. На проблему неоднократно указывал и президент страны Касым-Жомарт Токаев, высказываясь о повышении статуса педагогов, отмечает "Хабар 24".
Самый большой дефицит - на западе республики. Педагоги работают в нескольких школах, нередко преподают те, кто уже вышел на пенсию. Обеспечить образовательные учреждения кадрами стараются и с помощью специальной программы, разработанной профильным министерством.
Кроме того, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение.
В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях.
Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.
Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today.
10.08.2023, 10:44 126286
В Мининдустрии рассказали, кого исключат из списка очередников на госжилье
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Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бауыржан Кабдол в ходе брифинга службы центральных коммуникаций рассказал, кого исключат из списка очередников на госжилье.
На сегодня в акиматах в очереди стоят 646 965 граждан нашей страны (...) В последние годы очередь растет прогрессивными темпами. К примеру, за 10 лет очередь возросла в шесть раз. Это говорит об увеличении иждивенческого настроения населения. При этом акиматы ежегодно должны проводить инвентаризацию списков очередников", - заявил Бауыржан Кабдол.
Он подчеркнул, что акиматы ежегодно актуализируют списки нуждающихся в жилье.
Потому что граждане могут самостоятельно приобретать жилье, терять свой статус, переезжают на ПМЖ в другой населенный пункт, то есть перестают быть нуждающимися в жилище из госжилфонда", - пояснил Бауыржан Кабдол.
По его словам, снятие с учета граждан, нуждающихся в жилье из госжилфонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилфонде осуществляется в следующих случаях:
- если отпали основания для предоставления жилья из госжилфонда или жилища, арендованное местным исполнительным органом в частном жилфонде;
- выезд гражданина на ПМЖ в другой населенный пункт или прекращение трудовых отношений с госпредприятием или госучреждением;
- предоставление гражданином не соответствующих действительности сведений о нуждаемости в жилище из госжилфонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилфонде;
- получение земельного участка и завершения строительства собственного жилища или приобретения жилья;
- получения арендного жилища без права выкупа.
Бауыржан Кабдол сообщил, что Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности был проведен анализ действующих списков очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилье, на предмет соответствия требованиям закона.
В результате анализа были выявлены следующие нарушения:
- 96,1 тысяч очередников имели жилье за последние 5 лет;
- 533 не имеют гражданства Казахстана;
- у 91,4 тысячи очередников место регистрации не совпадает с регионом, где они стоят в очереди;
- 29 тысяч - без прописки;
- 15,6 тысяч - числятся умершими по базе.
В общем из 647 тысяч очередников 232 тысячи потенциально не соответствуют требованиям законодательства и, по предварительным данным, подлежат снятию с очереди. Акиматы начнут снимать с очереди граждан, имеющих несоответствия. Вследствие чего действительно нуждающиеся продвинутся в очереди", - добавил он.
08.08.2023, 23:57 130891
Что такое Форекс и почему на нем не заработать?
Фото: Depositphotos
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Форекс - это всего-навсего рынок обмена валют, если дословно - foreign exchange (FOREX). Это самый крупный финансовый рынок - ежедневно весь мир меняет валюту примерно на 5 трлн долларов, сообщает телеграмм-канал "Простая экономика".
Есть официальный рынок обмена, где банки и брокеры меняют реальную валюту для собственных целей или по поручению своих клиентов. Например, когда вы меняете в банке рубли на доллары, то участвуете в реальном рынке FOREX. Но откуда же реклама "100% доходности в день" на торговле валютами?
Есть другая часть FOREX рынка, где предлагается ставить на рост или падение одной валюты по отношению к другой. Далее для удобства буду называть эту часть рынка "форекс" - с маленькой буквы.
Так вот, рынок форекс организуется специальными компаниями - форекс-дилерами. На их сайтах вы можете делать ставки - как изменится валютная пара (доллар-рубль, евро-рубль, доллар-евро и т.п.). Если вы угадали со ставкой (например, что доллар вырастет по отношению к рублю), то зарабатываете деньги, если не угадали - теряете.
Торговля на форексе открыта круглосуточно, но обычно трейдеры заключают сделки на пару часов. То есть, торговля на форексе - это попытка спрогнозировать краткосрочные колебания валютных курсов. Возможно ли на этом заработать? Теоретически - да. Примерно, как и любой бизнесмен теоретически может стать миллиардером.
Дело в том, что курсы валют меняются ежесекундно под влиянием огромного количества факторов - от геополитики до раздутых слухов. И вот эти тысячи факторов надо как-то выстроить в единый прогноз. Сложно? Я бы сказал, практически невозможно.
Тем более, что если вы зайдете на форекс с небольшим капиталом, скажем 10 тысяч рублей, то одна неудачная сделка может помножить ваши средства на ноль за минуту. Ведь с маленькой суммой подстраховать убыточную сделку вы просто не сможете. Поэтому рассказы про миллионы на форексе с нуля - обычная замануха.
Вам будут рассказывать, что можно заработать сотни процентов в день. Кто будет это делать - сами форекс-дилеры, которые зарабатывают на вашей комиссии и блогеры, которые продают рекламу и рефералки. Агрессивная реклама направлена на то, чтобы заставить вас торговать с верой в завтрашние миллионы. Миллионов, почти наверняка, не будет - будут расшатанные нервы, зря потраченное на трейдинг время и утекшие из ваших карманов деньги.
Вывод: заработать на форексе возможно. Но вряд ли вы станете одним из миллиона. Вместо изучения торговых стратегий и сигналов я рекомендую потратить время на приобретение других полезных навыков, которые могут увеличить ваш доход. Хотя, обжигаться каждый волен самостоятельно.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?