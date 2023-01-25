Казахстан сохраняет зависимость от импорта овощей  

Рассказать друзьям

Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - По основным видам овощей импорт в Казахстан в разы превосходит экспорт из республики. По итогам декабря 2022 года цены на свежие овощи выросли в годовой динамике на 19,2%.





Наибольший рост цен был зафиксирован в Алматинской области: плюс 32,2% за год. Далее идут Туркестанская (плюс 30,3%) и Улытауская (плюс 27,1%) области. Наименьшее годовое удорожание наблюдалось в Западно-Казахстанской области: на 4,6%. Среди 20 регионов страны цены на свежие овощи снизились лишь в Павлодарской области: на 2,7%, сообщает energyprom.kz





Energyprom.kz





По информации аналитиков, резко выросли в цене огурцы (на 47,9%, до 931 тенге за килограмм), репчатый лук (на 40,6%, до 124 тенге), помидоры (на 22,2%, до 764 тенге), картофель (на 11,9%, до 155 тенге), также несколько подорожала свекла (на 1,5%, до 235 тенге). Цены на морковь уменьшились за год на 0,8%, до 145 тенге, белокочанная капуста подешевела на 15,2%, до 102 тенге за килограмм.





Energyprom.kz





Что касается импорта овощей, по итогам января-октября 2022 года заметно вырос ввоз в РК перцев (в 2,8 раза, до 28,3 тысячи тонн), огурцов и корнишонов (на 85,7%, до 9,4 тысячи тонн), чеснока (на 76,2%, до 4,1 тысячи тонн), бахчевых культур (на 73,2%, до 62,1 тысячи тонн), капусты (на 61%, до 107,6 тысячи тонн) и помидоров (на 45%, до 56 тысячи тонн).





В то же время сократился импорт картофеля (на 31,8%, до 47 тысячи тонн), репчатого лука (на 11,3%, до 196,2 тысячи тонн), столовой моркови (на 3,4%, до 41,1 тысячи тонн), баклажанов (на 2,6%, до 2,3 тысячи тонн) и столовой свеклы (на 0,7%, до 9,3 тысячи тонн).





Enargyprom.kz





В сегменте экспорта овощей выросли поставки из РК на внешние рынки перцев (на 63,6%, до 1,4 тысячи тонн), столовой свеклы (на 62%, до 1,1 тысячи тонн), бахчевых культур (на 56,1%, до 38,4 тысячи тонн), столовой моркови (на 32,1%, до 3,6 тысячи тонн), репчатого лука (на 31,8%, до 109,9 тысячи тонн) и чеснока (на 18,5%, до 474,5 тонны).





Сократился экспорт капусты, огурцов и корнишонов, помидоров, баклажанов.





Аналитики отмечают, что по большинству категорий овощей ввоз в десятки разы превышает их экспорт. Так, по итогам января-октября 2022 года импорт баклажанов превышал экспорт в 39,8 раза, перцев - в 20,5 раза, капусты - в 12,4 раза, столовой моркови - в 11,5 раза, столовой свеклы - в 8,8 раза, чеснока - в 8,7 раза, помидоров - в 3,6 раза, огурцов - в 2,2 раза, репчатого лука - в 1,8 раза, бахчевых культур - в 1,6 раза. И только экспорт картофеля превысил импорт в 2,9 раза.





Напомним, на прошлой неделе Казахстан ввел запрет на экспорт лука сроком на 3 месяца. За неделю этот продукт подорожал сразу на 5,5%.



