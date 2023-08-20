15.08.2023, 13:42 50881
Казахстан сократил прогноз добычи нефти
Фото: pixabay.com
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сократили плановые объемы по добыче нефти на конец года. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Мы уже сократили наши плановые объемы по добыче нефти. На конец года, как вы знаете, примерно 90,5 миллиона тонн должны были произвести. Это не только из-за аварии на МАЭК, в целом достаточно большой объем был плановых и неплановых ремонтов на месторождениях, также были вопросы, связанные с дополнительными ремонтами. Сейчас из-за ограничений по электроэнергии на 12 тысяч тонн в день мы от плана отклоняемся, то есть где-то порядка 1,5-2 миллиона тонн, возможно, до конца года будем снижать прогноз по объему добычи нефти", - сказал глава Минэнерго.
По его словам, прогнозируется объем добычи нефти в размере порядка 89,4 миллиона тонн. Этот показатель приблизительный, потому что ремонтные работы продолжаются.
Как сообщалось ранее, 11 августа произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК. Авария на МАЭК привела к частичным ограничениям по подаче электроэнергии.
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19.08.2023, 18:57 11176
CITIC GROUP заинтересован в инвестировании в сельское хозяйство Казахстана
Конгломерат CITIC поддерживает тесную связь с казахстанской ассоциацией по разведению скота
Фото: МТИ РК
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Пекин. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вторая встреча в Пекине Серика Жумангарина прошла с президентом компании CITIC CONSTRUCTION Тао Яном, сообщает пресс-служба МТИ РК.
CITIC Group - это крупный государственный конгломерат, занимающийся финансово-банковской деятельностью, страхованием, инвестированием в промышленный и строительный сектора экономики, энергетику, разработку минеральных ресурсов, машиностроение, транспорт и телекоммуникации, недвижимость. По итогам 2022 года занял 102-е место в международном рейтинге компаний FortuneGlobal 500.
Несмотря на сугубо промышленный вектор деятельности, сегодня компания активно развивает сельскохозяйственное направление. Планирует построить в Алашанькоу мясоперерабатывающий комбинат. Возможности инвестирования в сельское хозяйство в Казахстане стороны обсудили на встрече.
Как отметил Тао Ян, конгломерат CITIC поддерживает тесную связь с казахстанской ассоциацией по разведению скота.
Сейчас работаем над проектом создания фабрики по производству кормов на основе пшеницы в Казахстане. В Китае есть большая потребность в таких кормах. Недавно встретились в Ушарале с местными партнерами по разведению коров. Они очень надеются создать местную компанию, у них лучше условия для выращивания скота, чем в Синьцзяне. Однако есть проблема ограничений вывоза живого скота и мяса из Казахстана в КНР", - рассказал Тао Ян.
Со своей стороны Серик Жумангарин сообщил, что экспорт мясной продукции со всей территории РК был приостановлен китайской стороной из-за эпизоотий. Но уполномоченные органы двух стран сейчас активно работают над снятием этих ограничений.
Для нас также очень важно как можно скорейе решить вопрос снятия ограничений, у Казахстана большие возможности обеспечить поставки мяса в Китай. В марте этого года Всемирная организация здоровья животных объявила пять юго-восточных регионов Казахстана свободными от ящура с вакцинацией", - информировал он.
Вице-премьер Казахстана предложил президенту CITIC CONSTRUCTION рассмотреть несколько направлений инвестиций в сельское хозяйство. Первое - совместное выращивание растений, кормовых и животных на территории, прилегающих к СУАР. Второе - совместное разведение животных, главным образом коров и овец.
На территории Казахстана не хватает производств по переработке шкур и шерсти, молока, выращиванию птицы. Предлагаю рассмотреть возможность инвестирования в эти сферы, в проекты по орошению. Правительство РК готово оказать содействие для успешной реализации проектов, ведь CITIC Group - это надежный инвестиционный партнер Казахстана", - подчеркнул Жумангарин.
Напомним, в мае ряд документов по линии сотрудничества Казахстана и Китая в сельском хозяйстве был подписан в рамках государственного визита президента РК в КНР. По части расширения перечня экспортной сельхозпродукции в КНР Министерством сельского хозяйства РК и главным таможенным управлением КНР подписано три протокола по поставкам гороха и чечевицы, шрота и жмыха семян подсолнечника, сои, сафлора и льна, а также водной продукции (дикая рыба). В МСХ отметили, что работа по снятию барьеров и согласованию ветеринарных и фитосанитарных требований между странами продолжается.
18.08.2023, 15:08 25881
Запрет на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом вводит Казахстан
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства Казахстана разработало проект приказа "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортом".
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы: на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза; на территорию Республики Казахстан железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий", - сообщается в тексте документа.
Документ опубликован на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 1 сентября 2023 года.
Напомним, запрет на на ввоз пшеницы автомобильным транспортом на территорию Казахстана продлили на полгода.
Подчеркивается, что решение принято в целях исключения "серых схем" ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов Российской Федерации.
18.08.2023, 11:38 29431
Казахстанские компании представили свою продукцию на выставке в Урумчи
По итогам 2022 года взаимная торговля РК и КНР достигла рекордных $24,1 млрд
Фото: primeminister.kz
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 17 по 21 августа в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР проходит международная выставка "Китай - Евразия": товары и торговля". В выставочном центре представлена продукция 40 казахстанских товаропроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Синьцзян - это золотой коридор экономического пояса Великого шелкового пути. С июля прошлого года Китай обозначил четкие направления развития и курс открытости в отношении стран Запада. Мы приглашаем всех желающих совместно создавать новые платформы сотрудничества в сферах торговли, промышленности. Мы нацелены на сотрудничество со странами всего мира, особенно Центральной Азии", - сказал член Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая СУАР Ма Синжуй.
Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин в своем выступлении подчеркнул приоритетность китайского рынка для казахстанской продукции.
Казахстан и Китай объединяет совместная история, историческая общность которой создавалась нашими предками. Это был путь мира, добрососедства, торговли, обмена культурными связями. И мы, потомки людей, кто начал эту грандиозную работу, должны достойно ее продолжить и передать новому поколению", - заявил он.
По словам Жумангарина, Казахстан поддерживает инициативу председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс - один путь", объявленную в Астане 10 лет назад.
Лидеры наших стран в марте этого года в Сиане объявили начало новому "золотому 30-летию" взаимодействия и дружбы между нашими народами. Поставили перед нами задачу довести в ближайшие годы товарооборот до $40 млрд. Уверен, эта задача выполнима, по итогам 2022 года взаимная торговля достигла рекордных 24,1 млрд, а по итогам первого полугодия - $13,6 млрд. И самая большая доля в общем товарообороте свыше 40% приходится на Синьцзян", - отметил вице-премьер.
Новый импульс расширению взаимоотношений с СУАР придал визит Ма Синжуя в Алматы, где в марте состоялся ІІ дружественный диалог приграничного сотрудничества РК - (СУАР) КНР. На этом форуме были заключены побратимские соглашения между регионами РК и КНР, а также коммерческие документы на сумму $565,4 млн.
Сегодня казахстанское аграрное ведомство прорабатывает возможность согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт в Китай еще 11 видов продукции АПК. Это картофель, свекловичный жом, рапс, овсяные хлопья и крупы, кобылье молоко, мясо птицы и птицеводческая продукция, конина, охлажденная говядина, баранина и свинина.
С мая 2023 года на базе генерального консульства Казахстана в Сиане действует шоу-рум казахстанской продукции. Здесь представлены товары 25 компаний.
На международной выставке "Китай - Евразия" в Урумчи участвуют более 40 казахстанских компаний. На стенде национального павильона выставлены макаронные изделия, масложировая продукция, кондитерские изделия, джемы и мармелады, мед, напитки и винно-водочная продукция, крупы и отруби, текстильные и ювелирные изделия, мороженое. Помимо казахстанского на выставке представлены павильоны Европы, Пакистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.
18.08.2023, 10:44 30411
QAZAQ AIR выставили на приватизацию
Фото: QAZAQ AIR
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" объявил о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций АО "QAZAQ AIR".
Сообщается, что приватизация актива проводится методом открытого двухэтапного конкурса согласно правилам АО "Самрук-Қазына" по передаче активов в конкурентную среду. Дата окончания приема заявок - 28 сентября 2023 года.
Реализация акций осуществляется в соответствии с конкурсной документацией, разработанной и утвержденной надлежащим образом фондом и правилами передачи в конкурентную среду активов акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО "Самрук-Қазына" на праве собственности, утвержденными решением заочного заседания совета директоров АО "Самрук-Қазына" от 14 декабря 2020 года № 181 с изменениями и дополнениями от 8 апреля 2021 года, протокол № 183, от 30 сентября 2021 года протокол № 187, от 26 августа 2022 года № 202, от 20 июня 2023 года протокол № 219", - говорится в сообщении.
Как отметили в авиакомпании, приватизация позволит привлечь инвестора для удовлетворения растущего спроса на авиаперевозки в Средне-Азиатском регионе.
Согласно данным IATA наблюдается стремительный рост спроса на авиаперевозки в Азиатском регионе (+63% 2023 vs 2022) при сопоставимо меньшем увеличении провозной емкости (+48% 2023 vs 2022).
Рынок авиаперевозок Казахстана очередной год демонстрирует рекордный рост пассажиропотока (11 млн в 2022 году и 9,4 млн в 2021 году, или +17%). Факторами роста является высокий спрос на внутренние авиаперевозки ввиду больших расстояний между городами страны (9-я по размеру территории страна в мире) и на международные авиаперелеты в результате продвижения Казахстаном многовекторной и либеральной международной политики, активного развития Астаны как финансового центра Центральной Азии, а также развития туризма.
Созданная государством в 2015 году новая авиакомпания QAZAQ AIR, достигнув положительной операционной прибыли по итогам 2022 года, подлежит приватизации до конца текущего года в соответствии с планом приватизации, утвержденным правительством Казахстана. Привлечение частного инвестора нацелено на создание новых возможностей для развития казахстанского рынка авиаперевозок, в том числе расширение географии полетов QAZAQ AIR, увеличение флота и внедрение инновационных решений", - отметили в компании.
QAZAQ AIR является одной из трех крупных коммерческих авиакомпаний Казахстана, имеющих сертификат эксплуатанта, обслуживающих регулярные внутренние и международные авиарейсы. Авиакомпания официальный член IATA и сертифицирована по международному стандарту производственной безопасности IOSA, имеет сертифицированную станцию по линейному обслуживанию воздушных судов и авиационно-учебный центр. Обслуживает хабовую маршрутную сеть с базой в Астане, включая международные авиарейсы в приграничные страны. В 2021-2022 годах авиакомпания вошла в тройку лучших региональных авиакомпаний в Центральной Азии и СНГ по версии Skytrax.
Хаб авиакомпании - Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев", лучший региональный аэропорт в Средней Азии и СНГ по версии Skytrax.
Напомним, 1 сентября 2022 года, выступая с посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о трансформации и частичной приватизации фонда "Самрук-Казына".
17.08.2023, 15:58 40246
Казахстан импортирует 40 тысяч тонн бензина АИ-95
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Алматы. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан импортирует из России 40 тысяч тонн бензина АИ-95. Об этом журналистам сообщил вице-министр энергетики РК Ерлан Аккежанов.
На этот год у нас предусмотрен импорт 40 тысяч тонн бензина АИ-95. На сегодняшний момент у нас контракты соответствующие заключены. Импорт будет осуществлен в августе. Первый импорт будет в районе 19 тысяч тонн... В целом, как я говорил, в октябре мы начнем выпуск на мощностях Шымкентского НПЗ АИ-95 бензина", - сказал Аккенженов.
Напомним, с июля на некоторых заправках наблюдается отсутствие АИ-95. В НК "КМГ" отмечали, что данная проблема связана с логистикой.
Более 369 тонн бензина АИ-95 планируют перевезти по Казахстану в августе. Все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
17.08.2023, 09:40 45441
Сколько денег тратят казахстанцы на еду
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Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики Picodi.com рассмотрели статистические данные в 105 странах и подсчитали, сколько денег тратят на пропитание жители разных регионов мира.
Из собранных данных следует, что в зависимости от страны на продукты питания тратится от нескольких процентов до более половины всех потребительских расходов. Например, к странам, в которых на еду и безалкогольные напитки, потребляемые дома, в среднем приходится менее 1/10 всех расходов, относятся: США - 6,7%, Сингапур - 8,4%, Великобритания - 8,7%, Ирландия - 9,2%, Швейцария - 9,9%.
Казахстан в этом рейтинге находится на 99-м месте среди 105 стран: на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 49,4% от расходов на потребительские товары и услуги. Похожие результаты у Узбекистана (46,5%) и Анголы (49,7%).
Среди рассмотренных стран самый высокий процент затрат на продукты питания в Нигерии (59%), Мьянме (56,6%) и Кении (56,1%).
Среди европейских стран самые высокие расходы на продукты питания отмечаются в Швейцарии (359 долларов в месяц), Норвегии (341 долларов в месяц) и Дании (311 долларов в месяц), что можно объяснить общими высокими ценами в этих странах.
Расходы на питание у среднестатистического жителя Казахстана составляют 213 долларов в месяц.
Самые низкие расходы на продукты питания отмечены в Азербайджане (102 доллара в месяц), Беларуси (98 долларов в месяц) и Молдове (97 долларов в месяц).
Напомним, по данным Нацбанка РК, в июле 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 14,0% (в июне - 14,6%). В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась во всех 20 регионах. При этом наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Астане, Северо-Казахстанской и Улытауской областях. Цены на продовольственные товары в июле замедлились до 13,5% г/г (в июне -14,6%). Максимальный рост цен на товары этой группы сложился в Улытауской области (16,9%), а минимальный - в Атырауской области (11,3%).
16.08.2023, 18:51 51871
"КазМунайГаз" завершает сделку по передаче "Лукойлу" 50% доли месторождения "Каламкас-море, Хазар" Дополнено
Оператор проекта ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" планирует представить и утвердить проект разработки месторождений на ЦКРР РК в III квартале 2023 года
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев провел встречу с руководством ПАО "Лукойл", сообщает пресс-служба КМГ.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и перспективные направления работы, а также обменялись мнениями о совместной деятельности по проекту "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов", расположенному на шельфе Каспийского моря.
Мы вышли на финальную стадию оформления корпоративных процедур по вопросу реализации 50% доли ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" в пользу "Лукойл". С удовлетворением хочу отметить полное взаимопонимание и отсутствие каких-либо спорных моментов в переговорных позициях сторон. Уверен, таким же плодотворным будет наше взаимодействие и на этапе реализации проекта", - отметил в ходе встречи Мирзагалиев.
Напомним, 9 февраля в Астане АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Лукойл" заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря. Стороны подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50% доли участия в уставном капитале ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" (ККО) и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора.
Оператор проекта ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" планирует представить и утвердить проект разработки месторождений на ЦКРР РК в III квартале 2023 года.
Ранее независимые нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия Казахстана объявили о создании новой профильной ассоциации - PetroMining, которая будет представлять их интересы и выстраивать открытый диалог с правительством страны.
Дополнено. 17.08.2023. 16.00.
Как сообщил Sputnik.kz политический деятель и энергетик Петр Своик, у Казахстана были две причины передать "Лукойлу" 50% в месторождениях "Каламкас-море" и "Хазар".
Во-первых, технические причины. Это связано со специальными технологиями и большими затратами на них. Морское месторождение гораздо тяжелее разрабатывать, чем то, что на суше.
Во-вторых, политические. Ведь казахстанская нефть экспортируется по трубопроводу КТК (Россия).
По мнению Своика, скоро мы придем к новому мироустройству, когда сделки будут вестись по правилам стран, добывающих нефть.
Сейчас покупатели диктуют конъюнктуру на рынке нефти. Это будет переформатироваться на рынок продавца. Сделки будут вестись в юрисдикциях добывающих сторон, в их валютах. И котировки цен будут в этих же валютах", - считает он.
16.08.2023, 16:53 53201
QazaqGaz начал капитальный ремонт газопроводов в Мангистауской области
Работы начаты раньше планируемого срока в связи с ремонтом МАЭК
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Актау. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Интергаз Центральная Азия", дочерняя компания АО "НК "QazaqGaz", приступило к ремонту магистральных газопроводов в Мангистауской области.
В связи с сокращением потребляемого газа ТОО "МАЭК" Мангистауский филиал АО "Интергаз Центральная Азия" в срочном порядке осуществляет капитальный ремонт трех ниток МГ Жанаозен - Жетыбай - Актау, а также устранение дефектов на МГ Окарем - Бейнеу. Отмечается, что работы были запланированы на вторую половину сентября 2023 года. Однако в связи со сложившимися обстоятельствами перенесены на ранний период", - сообщили в компании QazaqGaz.
Отмечается, что капитальный ремонт магистральных газопроводов выполняется в рамках реализации инвестиционного проекта и подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года.
Все работы ведутся согласно утвержденному графику, без срывов и задержек. Жители Мангистауской области в период проведения ремонтных работ будут обеспечены природным газом в полном объеме без ограничений", - добавили в компании.
Как сообщалось ранее, 11 августа произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК. Авария на МАЭК привела к частичным ограничениям по подаче электроэнергии.
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В Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября текущего года вживлять чип следует кошкам и собакам. За отказ от чипирования питомца владельцу грозит штраф. Считаете ли Вы, что закон исполняется с акцентом на частные интересы и противоречит монопольному законодательству?