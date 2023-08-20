Авария на МАЭК: введения режима ЧС в Мангистау пока не планируется
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Мангистау. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Начиная с завтрашнего дня жителей Мангистау и Мангистауской области будут предупреждать о плановых отключениях электроэнергии за сутки, сообщает пресс-служба областного акимата.
Для обеспечения равномерного снабжения населенных пунктов региона временные отключения планируются проводить веерным методом. Это означает, что в соответствии с определенными зонами циклически будет отключаться электроэнергия для потребителей в течение от 3 до 5 часов с целью сокращения объема потребляемой энергии. Бытовым потребителям заранее сообщат о запланированных отключениях", - сообщил на брифинге первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев.
Общая выработка электроэнергии на ТОО "МАЭК" составляет 545 МВт. Однако из-за вынужденной остановки двух энергоблоков электростанции, производство сократилось до 245 МВт.
Руководство области вместе с представителями государственных органов и коммунальных служб создало оперативный штаб, который принял решение о приоритетном обеспечении электроэнергией социальных объектов.
Принято решение о том, что отключение электрической энергии в первую очередь скажется на промышленных объектах. То есть данное решение было принято в пользу бытовых потребителей. Некоторые из месторождений оснащены генераторами, у других - ситуация сложнее. Вместе с тем сообщаем, что социальные объекты, как больницы, детские сады, - будут обеспечивать электричеством. Мы просим население не поддаваться на провокации, верить только официальным источникам", - заявил на брифинге глава правления АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" Касымхан Сыздыков.
Также на заседании штаба было решено не вводить в регионе режим чрезвычайной ситуации.
Пока мы посчитали, что данные меры не дадут того эффекта, так как режим ЧС позволяет лишь ввести ограничения в отношении госзакупок. В данном случае нас поддерживает системный оператор - АО "KEGOC", который помогает нам получать до 80 мВт", - пояснил Жумабай Карагаев.
На данный момент оперативный штаб работает над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии в регионе, и сотрудники комбината прилагают максимум усилий.
До ликвидации аварии на МАЭКе призываю жителей региона с пониманием отнестись к этой ситуации, экономно потреблять электроэнергию. Специалисты коммунальных служб работают над быстрым восстановлением работы энергоблоков днем и ночью. Сегодня мы тестируем различные сценарии веерного отключения в пиковые нагрузки, с завтрашнего дня мы будем предоставлять график отключения населенных пунктов, для того чтобы наши граждане могли планировать свой день", - заключил Карагаев.
Напомним, авария на МАЭК привела к частичным ограничениям по подаче электроэнергии в Мангистау. В связи с аварийным отключением подачи электроэнергии со стороны ТОО "МАЭК" произошел выброс нитрозного газа в атмосферу на заводе "КазАзот".
До момента устранения аварии на энергоблоках МАЭК решено ввести в области веерное отключение электроэнергии.
Ранее в начале июля на МАЭК аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.
Тогда в правительстве заявили, что примут ряд неотложных и системных мер для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем. В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д.
На ремонт МАЭК было выделено 4,9 млрд тенге.