Казахстан стал основным торгово-экономическим партнером Китая в Центральной Азии - Токаев
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Пекин. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанско-китайские отношения представляют собой модель эффективного партнерства, в рамках которого РК стала основным торгово-экономическим партнером Китая в Центральной Азии. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань.
На долю Казахстана приходится половина китайской торговли и инвестиций в регионе. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг исторического рекорда - $41 млрд. В 2023 году объем грузоперевозок между нашими странами увеличился на 22%, составив почти 30 млн тонн. Грандиозный мегапроект "Один пояс, один путь" был впервые представлен во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан более десяти лет назад. Этот проект служит ключевым мостом между Востоком и Западом, а через Казахстан осуществляется 80% всех сухопутных перевозок между Китаем и Европой. Это важнейшее преимущество, которое мы должны использовать в полной мере. Наши собственные инвестиции стратегически связаны с инициативой "Один пояс, один путь" и направлены на создание современной мультимодальной, экологически безопасной и устойчивой инфраструктуры", - заявил Токаев.
Он пригласил азиатских партнеров инвестировать в экономику Казахстана.
Как подчеркнул президент, мир нуждается в новой многосторонней торговой системе, основанной на принципах справедливости и открытости.
Сегодня нарастающие торговые барьеры, протекционизм и нарушение договоров создают серьезные вызовы для глобальной экономики. Решение этих проблем требует устранения несправедливых торговых барьеров, повышения прозрачности цепочек поставок посредством цифровизации", - сказал Токаев.
Он считает, что новые подходы следует применить и в глобальной финансовой системе. Во главе угла здесь должны быть равные возможности для всех стран, а не получение выгоды лишь избранными. Он призвал международное сообщество принимать более действенные меры в области устойчивого финансирования.
Огромный азиатский рынок облигаций с его колоссальной рыночной капитализацией обладает высоким потенциалом для поддержки многих проектов развития. Евразийский банк развития планирует осуществить первый выпуск панда-бондов в качестве нового финансового инвестиционного инструмента. Он может стать критически важным для финансирования глобальных инфраструктурных проектов", - отметил глава государства.
Также он остановился на ситуации с продовольственной безопасностью.
Почти треть населения планеты по-прежнему испытывает дефицит продовольствия. Казахстан, являющийся ведущим производителем пшеницы в Центральной Азии, намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для обеспечения глобальной продовольственной стабильности. Общими усилиями мы должны укреплять международное сотрудничество путем создания целевых программ, совместных агроинновационных центров и трансферта инновационных технологий", - предложил президент.
Токаев также указал на стратегическое значение расширения транзитно-транспортного сотрудничества между странами Азии.
Крайне важно наращивать наши усилия по развитию как существующих, так и новых транспортных маршрутов. В их число входит Транскаспийский международный транспортный маршрут, или так называемый Срединный коридор, который наиболее эффективно обеспечивает безопасность цепочек поставок между Азией и Европой. В прошлом году объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился вдвое и составил 3 млн тонн. В ближайшие годы мы ожидаем, что данный показатель достигнет 10 млн тонн", - сказал глава государства.
Президент сообщил, что Казахстан готов к сотрудничеству в развитии коридора Север - Юг.
Кроме того, лидер Казахстана считает важным укрепление технологического сотрудничества, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ), с целью обеспечения устойчивого роста мировой экономики. В этом контексте он поддержал "Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом", выдвинутую Китаем. Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в сотрудничестве с ведущими азиатскими технологическими гигантами в целях реализации совместных инновационных IТ-проектов.
Еще одним перспективным направлением сотрудничества президент назвал добычу критически важных видов сырья.
Редкоземельные металлы стали важнейшим компонентом для широкого спектра технологий. Они необходимы для достижения нулевого баланса выбросов, а также в таких стратегических секторах, как промышленность, цифровые технологии, космос и оборона. Мы продолжаем работать с международными партнерами над наиболее эффективными способами освоения наших крупных месторождений урана, лития, титана и других редкоземельных элементов", - сообщил Токаев.