Казахстан ведет переговоры с 43 компаниями по релокации

В текущем году будет модернизировано 5 тысяч км инженерных сетей

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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании по вопросам социально-экономического развития страны под председательством главы государства - На совещании по вопросам социально-экономического развития страны под председательством главы государства премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о мерах правительства по модернизации жилищной, транспортной и туристической инфраструктуры.





Алихан Смаилов сообщил, что для улучшения жилищных условий казахстанцев к 2029 году за счет всех источников планируется построить 111 млн квадратных метра жилья, в том числе в 2023 году - 15,3 млн квадратных метров. При этом в текущем году будет модернизировано 5 тысяч км инженерных сетей и ожидается внесение в мажилис нового Строительного кодекса.





В части транспортной инфраструктуры до 2025 года планируется модернизировать все республиканские и 95% местных дорог. В текущем году строительством и реконструкцией будет охвачено 3,6 тысячи км дорог с введением в эксплуатацию 856 км.





Премьер-министр напомнил, что в ноябре прошлого года началось строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык - Мойынты. Вместе с тем к концу июня будет завершена разработка технической документации по проектам Дарбаза - Мактаарал, Бахты - Аягоз и обводная вокруг Алматы.





По словам Алихана Смаилова, также ведутся работы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. В прошлом году объем перевозимых по нему грузов увеличился в 2 раза и достиг 1,7 млн тонн. При этом благодаря реализации дорожных карт, подписанных с Азербайджаном, Турцией и Грузией, в текущем году через ТМТМ будет перевезено 2 млн тонн грузов, а до 2025 года пропускная способность маршрута достигнет 10 млн тонн.





По данным пресс-службы правительства, в сфере туризма будет реализовано более 100 инвестиционных проектов на 290 млрд тенге, что позволит создать 5,7 тысячи новых рабочих мест.