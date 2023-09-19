Казахстанские бизнесмены заключили контракты на поставку в Китай продукции на $28 млн

Фото: МТИ РК

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Пекин. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском Ухане впервые проходит торговая миссия казахстанских товаропроизводителей. Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на встрече с деловыми кругами отметил позитивное развитие торговли между двумя странами, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.





Китайский рынок представляет собой стабильного и требовательного потребителя нашей продукции. Казахстан готов предложить богатый ассортимент промышленных и сельхозтоваров на сумму более $1 млрд по дополнительным 135 товарным позициям", - сказал Торебаев на бизнес-форуме.





Он подчеркнул, что торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем Казахстан уделяет особое внимание. По оценке глав государств РК и КНР, в ближайшие годы объем взаимной торговли между странами может увеличиться до $40 млрд.





Как рассказали в МТИ, китайские покупатели смогли в полной мере оценить высокое качество казахстанской сельхозпродукции. Наибольшим спросом на рынке Китая пользуются продукты питания. Это подтверждают результаты торговой миссии. По итогам бизнес-встреч предприниматели заключили контракты на поставку муки, яичной лапши, кондитерских изделий, растительных масел и кормов на сумму 28 млн долларов.





Торговая миссия в город Ухань предоставляет компаниям отличную возможность продемонстрировать свой экспортный потенциал, а также откроет казахстанские товары для провинции Хубэй", - отметил вице-министр.





В ведомстве отметили, что нынешняя бизнес-миссия отечественных товаропроизводителей в Китай уже вторая по счету в этом году. В мае была организована деловая поездка для 37 предпринимателей в город Сиань. Был открыт шоу-рум казахстанских товаров при генеральном консульстве Казахстана в Сиане.





В августе казахстанские компании приняли участие в международной выставке "Китай - Евразия": товары и торговля" в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. При этом национальный стенд Казахстана стал одним из лучших на выставке среди 40 стран и регионов. По итогам прошедших мероприятий достигнуты договоренности об экспортных поставках товаров на общую сумму порядка 203,4 млн долларов. А уже в ноябре Казахстан представит свою продукцию на Шанхайской импортной выставке.





По информации Минторговли, с мая текущего года Китай занимает ведущее место среди торговых партнеров Казахстана. Только по итогам 2022 года взаимный товарооборот между Казахстаном и КНР достиг исторического максимума в более чем 24 млрд долларов. За 7 месяцев 2023 года объем торговли между Казахстаном и Китаем увеличился на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,3 млрд долларов.





Торговля Казахстана с провинцией Хубэй по итогам 7 месяцев 2023 года выросла на 77% и составила $94,3 млн, при этом экспорт казахстанских товаров составил $6,8 млн, а импорт - $87,5 млн, заключили в пресс-службе.



