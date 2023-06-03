Казахстанско-китайский промышленный город начнут строить в этом году в Хоргосе
Делегация из области Жетысу посетила город Сямынь с целью привлечение иностранных инвестиций, создания новых производств и внедрения передовых технологий в регионе
Фото: Акимат Жетысуской области
Пекин. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первый этап строительства казахстанско-китайского международного промышленного города на территории специально экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота" планируется начать в этом году.
Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в рамках продолжающегося рабочего визита в Китайскую Народную Республику.
Делегация из области Жетысу посетила город Сямынь с целью привлечение иностранных инвестиций, создания новых производств и внедрения передовых технологий в регионе. В ходе посещения делегация приняла участие в семинаре по торговле, экономике и инвестициям, состоявшемся в рамках проекта "Один пояс - один путь", где были презентованы торговые и экономические возможности регионов, основной упор был сделан на активизацию проекта "Казахстанско-китайский международный промышленный город", реализуемого на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", - сообщает пресс-служба акима.
Сямынь с населением более 5 млн человек - один из крупнейших морских портов мира. Годовой контейнерный оборот - 12,4 млн контейнеров. Поэтому город считается важным логистическим хабом Южного Китая. В этой связи обмен опытом в целях развития специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота" имеет большое значение для области Жетысу.
Установив с вами двусторонние связи, мы приехали с целью привлечения инвестиций из города Сямынь в нашу область. Главная цель - обсуждение и ход реализации проекта "Казахстанско-китайский международный промышленный город", который будет построен на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота". Из-за пандемии проект был приостановлен. Совместно с китайской стороной мы подписали меморандумы по его активизации. На 1000 га участка на территории специальной экономической зоны до конца года планируется начать первый этап строительства", - сказал Исабаев.
В Сямыне расположено большинство компаний - участников проекта "Казахстанско-китайский международный промышленный город". 10 крупнейших компаний приняли участие в состоявшемся семинаре. Большая часть из них специализируется на логистике, зеленой энергетике вопросах транспорта и экологии. Интерес к проекту проявили и предприятия, выпускающие специальную строительную технику.
Одну из компаний, которая также намерена принять участие в проекте, представители делегации посетили лично, ознакомившись с ее деятельностью. Это крупнейшая в Китае логистическая компания ITG, которая занимается импортом руды, цветных металлов, каучука, бумаги, сельскохозяйственных товаров, обеспечивая внутренний рынок необходимым сырьем. Годовой доход по экспорту и импортозамещению составляет 600 млрд юаней, то есть 40 трлн тенге. При этом компания входит в список 2000 сильнейших компаний мира по версии журнала Forbes, имеет связи более чем с 10 странами мира", - рассказали в пресс-службе.
Как подчеркнул Бейбит Исабаев, гораздо выгоднее поставлять сырье из области Жетысу, граничащей с Китаем, чем из дальнего зарубежья. В свою очередь руководство компании выразило заинтересованность посетить Казахстан в будущем.
Ознакомившись с потенциалом области Жетысу, представители китайских компаний рассказали о своих инвестиционных возможностях.
К примеру, компания Chengdu Keerun Investment заинтересована в налаживании тесных связей в области сельского хозяйства и производства цветных металлов. В июле компанией запланирован специальный визит в Казахстан. А вот компания Xiamen Municipal Envioronmental заявила о готовности перерабатывать промышленные, медицинские и твердо-бытовые отходы. При этом аким области отметил, что в регионе ежегодно вывозится до 130-140 тысяч тонн мусора, более половины из которого можно перерабатывать. Он также подчеркнул, что необходимая поддержка предприятию будет оказана, озвучив свои предложения для каждой компании", - отмечается в информации.
В завершение семинара ТОО "Дачжуо" заключило меморандум с 3 компаниями, которые намерены принять участие в проекте "Казахстанско-китайский промышленный город", реализуемом на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота". Это консалтинговая группа Северо-Китайского института проектирования электроэнергетики, компании Chengdu Keerun Investment и Shenzhen Eternal Asia Logistic.
Дачжуо", занимающееся управлением комплексными проектами в области транспорта и инвестиций, градостроительного строительства, будет реализовать проект "Казахстанско-китайский международный промышленный город" на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота". Компания имеет отличную репутацию в Китае, где почти за четверть века ТОО открыто 45 филиалов. Ежегодно на управление проектами выделяется 6,5 трлн тенге, а на инвестиционное и финансовое обслуживание - 5,2 трлн тенге. При этом технопарк "Казахстанско-китайский международный промышленный город" для компании станет первым инвестиционным проектом за рубежом. Его стоимость составляет 330 млрд тенге.
В будущем логистическом технопарке будут новые производства, развитая инфраструктура, предприятия по переработке сельхозпродукции, торгово-развлекательные объекты, фудкорты и многое другое. То есть будут созданы новые рабочие места, расширено применение современных технологий, что способствует эффективной реализации фундаментального проекта",- подчеркнули в пресс-службе акима региона.
Ранее в рамках визита в КНР был заключен трехсторонний меморандум о сотрудничестве между управляющей компанией СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", технопарком "Казахстанско-китайский международный промышленный город" и МЦПС КНР, что содействует развитию беспрепятственной логистики.