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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанское производство ковров остановилось в развитии. Ковроделы говорят, что без защитных мер рынка не смогут увеличить производство. Об этом сообщают аналитики - Казахстанское производство ковров остановилось в развитии. Ковроделы говорят, что без защитных мер рынка не смогут увеличить производство. Об этом сообщают аналитики energyprom.kz





В последние четыре года отрасль ковроткачества в Казахстане фактически остановилась в развитии и даже несколько стагнировала. Объемы производства не растут с 2018 года, а по итогам 2022 года выпуск ковровых изделий и вовсе показал свой минимум за эти последние несколько лет. В январе-декабре прошлого года из цехов казахстанских фабрик было выпущено 5,1 млн квадратных метров таких напольных покрытий. За первые пять месяцев 2023 года предприниматели отчитались о производстве 2,3 млн "квадратов" - на четверть больше, чем за аналогичный период 2022 года. Однако в данном случае пока рано говорить о каком-то серьезном росте, так как эта динамика отталкивается от низкой базы прошлого года", - отмечает energyprom.kz.





Тем временем сам рынок подобных текстильных изделий в Казахстане активно растет. Если в 2017 году в стране продавалось 11,9 млн квадратных метров ковров, то к концу 2021 года емкость рынка увеличилась до 20,8 млн квадратных метров (плюс 74,5%). По итогам декабря прошлого года наблюдалось лишь незначительное снижение - до 20,2 млн "квадратов".





Закрывают этот растущий спрос казахстанцев на ковры, дорожки и разные напольные покрытия в основном заграничные поставщики. За годы пандемии они активно нарастили поставки своих товаров в нашу страну и теперь продают в РК в три раза больше ковров, чем отечественные производители: до 16 млн квадратных метров в год.





Таким образом, импорт занимает на внутреннем рынке Казахстана долю в 74,5%, а казахстанские производители - всего 25,5%. Это свежие данные Бюро национальной статистики АСПиР РК за январь-май текущего года. Судя по балансу ресурсов и использования отдельных видов продукции, за этот период в магазинах и на рынках РК было продано 7,8 млн квадратных метров ковров, из них 5,8 млн квадратных метров составили импортные.





Главный экспортер этой категории товаров в Казахстан - Турция. Ее доля в общем объеме импорта превышает 60%. На втором месте среди заграничных поставщиков - Китай с показателем 17,5%. Активно осваивает наш рынок южный сосед, Узбекистан (4,2%), который, благодаря государственной поддержке легкой промышленности со стороны своего правительства, значимо нарастил экспорт текстильных товаров в страны Центральной Азии и Россию.





Статистические данные также показывают, что и казахстанские ковроделы отправляют свой товар на экспорт. Однако доля поставок ковров отечественного производства за границу невелика: всего 12,8% от объема производства. За январь-май 2023 года это лишь 290 тыс. квадратных метров.





Казахстанские производители на первом республиканском форуме Otandyq kilem forumy, который проходил недавно в Шымкенте, подняли вопрос поддержки отечественного производства. Именно в индустриальной зоне третьего мегаполиса страны расположены крупнейшие заводы в отрасли - ТОО "Bal Textil" и ТОО "Назар-Текстиль".





Необходимо усилить защиту внутреннего рынка ковров от импортных товаров: повысить таможенные налоги или условную таможенную цену. В международной торговле тоже должна быть справедливость и равенство. Например, из Турции поступает много импортных товаров, однако наша отечественная готовая продукция, которая экспортируется в эту страну, облагается высокими таможенными налогами. Предлагаем поднять условные цены на ковровую продукцию, поступающую в Казахстан из-за рубежа, до уровня 10 долларов США за килограмм. Эта мера касается не только ковров, но и товаров, поступающих извне в целом", - отметил глава Bal Textil Талгат Исхахов.





К слову, по такому пути в свое время пошел Таджикистан, повысивший таможенные пошлины на ввоз ковров до 30% и за пять лет увеличивший собственное производство в 2,5 раза.





Среди других важных проблем ковроткачества Казахстана можно назвать отсутствие собственной сырьевой базы. В настоящее время ковры в РК делают из синтетических нитей. Те, в свою очередь, производят из полипропиленовых гранул, а это продукт переработки природного газа. Сейчас сырье для ковров привозят из Турции, фурнитуру поставляют Китай и Бангладеш. В конце прошлого года в Атырау был открыт нефтехимический завод Kazakhstan Petrochemical Industries, который будет выпускать полипропилен. Казахстанские ткачи надеются, что на новом производстве в числе прочего наладят выпуск и гранул, пригодных для создания полипропиленовой нити. Предварительные договоренности уже есть.





Если рассмотреть динамику цен на ковровые изделия, можно отметить, что за последний год повышение стоимости ковров, паласов и дорожек держалось в коридоре общей инфляции. Никаких особых скачков не наблюдалось. В июне 2023 года рост был в пределах 14,6%, максимальный же показатель - плюс 18,8% - фиксировался в декабре прошлого года.