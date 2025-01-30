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Казахстану нужны минимум три атомные станции - глава Минэнерго Дополнено
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Республике Казахстан нужны минимум три атомные станции, заявил в ходе брифинга министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Мы будем исходить именно, наверное, при подготовке стратегического плана Министерства энергетики. Надо, чтобы это еще обговорило правительство, а мы будем исходить из необходимости строительства минимум трех атомных станций", - заявил министр.
По его словам, площадка будет определяться исходя из общего плана размещения АЭС.
То есть нельзя сначала одну запланировать, потом другую. Почему? Потому что изначально нужно понять конфигурацию сетей, схему выдачи мощности, перетоков межгосударственных, напряжение сетей, строительство подстанций, возможность использования технологий постоянного тока для передачи технологий на дальнее расстояния", - пояснил Алмасадам Саткалиев.
Также в ходе брифинга он рассказал, сколько лет понадобится для строительства первого блока АЭС в Казахстане.
В целом где-то 10-12 лет осуществляется строительство первого блока АЭС при отсутствии тех или иных существенных рисков. Но мы понимаем, что технологии не стоят на месте, есть опыт строительства и тиражирования тех или иных ядерных технологий (...) Даже исходя из среднемировых сроков мы будем ставить вопрос перед официальными вендорами о возможности ускорения данных сроков, чтобы мы имели возможность до 8 лет получить первый блок в РК", - заявил министр.
Дополнено 29.01.2025, 18.00
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе брифинга рассказал о перспективных площадках для строительства АЭС, передает корреспондент агентства.
Ранее госкомиссией были две площадки определены. Балхаш, но там где-то до шести блоков можно иметь возможность размещать. Есть площадка Курчатов, другие площадки перспективные. Мы все будем изучать", - сообщил министр.
Напомним, в Казахстане рассматривается строительство атомной электростанции мощностью от 2 до 2,8 ГВт в Жамбылском районе Алматинской области.
6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе Минэнерго ускорить реализацию проекта по строительству АЭС в Казахстане. Возможно, для этого в стране будет создан международный консорциум. Президент также не исключил, что в стране будут построены еще две АЭС.
Вчера в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр страны Олжас Бектенов заявил, что в ближайшее время заключим необходимые соглашения по строительству первой атомной электростанции в Алматинской области.