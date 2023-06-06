05.06.2023, 10:38 11846
Kazakhmys Energy оштрафовано на 27 млн тенге за множественные нарушения на Жезказганской и Балхашской ТЭЦ
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На Балхашской и Жезказганской ТЭЦ, входящих в состав ТОО "Kazakhmys Energy", выявлено около 600 нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры области Улытау.
Прокуратурой области Улытау проведена проверка в деятельности ТОО "Kazakhmys Energy", в состав которого входят Жезказганская и Балхашская ТЭЦ, на предмет соблюдения требований законодательства, а также модернизации основного оборудования.
По результатам проверки выявлено порядка 600 нарушений в области промышленной безопасности, технического регулирования, электроэнергетики, охраны труда, санитарно-эпидемиологических норм и другие. В частности, отсутствие инвестиций на модернизацию объектов, принимаемые меры ограничивались устранением текущих дефектов, нарушения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, несоблюдение температурных графиков тепловых сетей, несвоевременная поверка средств измерения и др.", - рассказали в ведомстве.
По всем выявленным нарушениям в адрес уполномоченных органов внесено 16 актов прокурорского надзора с привлечением виновных лиц к административной ответственности на сумму 27 млн тенге. На сегодняшний день ТОО "Kazakhmys Energy" уже оплачено штрафов на сумму более 21 млн тенге.
Уполномоченными органами внесены предписания об устранении нарушений законности на Жезказганской и Балхашской ТЭЦ с указанием конкретных мероприятий и сроков исполнения, в том числе по модернизации оборудований.
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05.06.2023, 15:40 8186
Скопление фур на казахстанско-кыргызской границе: названа причина
Скопление грузовых транспортных средств связано с сезонным увеличением экспорта сельхозпродукции из Кыргызстана в другие страны
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Бишкек. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики назвали причину скопления фур на казахстанско-кыргызской границе.
По состоянию на 12.00 5 июня 2023 года наблюдается скопление транспортных средств перед контрольно-пропускным пунктом "Ак-Тилек- автодорожный". Скопление грузовых транспортных средств вблизи пункта пропуска связано с сезонным увеличением экспорта сельхозпродукции из Кыргызстана в другие страны", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений людей и автотранспортных средств не зафиксировано.
Со стороны ПС ГКНБ Кыргызской Республики ограничений при прохождении пограничного контроля для грузоперевозчиков не имеется. Жалоб и претензий со стороны водителей и грузоперевозчиков к Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана не зафиксировано", - добавили в пресс-службе.
Ранее сотни фур застряли на границе Казахстана и Узбекистана - на таможенном посту в Туркестанской области.
05.06.2023, 15:02 8341
В Комитете госдоходов рассказали о специальном налоговом режиме розничного налога
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан от 22 мая № 393 определены виды деятельности для целей применения специального налогового режима (СНР) розничного налога. В Комитете государственных доходов Минфина РК рассказали, что важно знать о СНР.
Как напомнили в комитете, для применения данного режима с 1 января текущего года налогоплательщики-неплательщики НДС в соответствии с нормами закона о введении в действие Налогового кодекса должны были представить соответствующее уведомление до 1 мая текущего года. Позже сроки были продлены.
В дополнение к ранее опубликованному разъяснению сообщаем, что для перехода на указанный налоговый режим в период с 1 января 2023 года налогоплательщикам-неплательщикам НДС необходимо представить уведомление о применяемом режиме налогообложения до 10 июня текущего года включительно. Уведомление представляется в управление государственных доходов (УГД) по месту нахождения налогоплательщика. Уведомление можно представить через Кабинет налогоплательщика", - проинформировали в КГД.
При этом для перехода на СНР розничного налога ретроспективно с 1 января 2023 года во 2-м разделе уведомления "G. на СНР розничного налога" необходимо указать причину в строке "В. несоответствия условиям применения СНР" и дату 01.01.2023 года, что позволит применить данный режим с этой даты.
Плательщики НДС для перехода на указанный налоговый режим представляют в УГД до указанной даты уведомления (с отметкой во 2-м разделе "G. на СНР розничного налога" и причины "А. добровольного принятия решения"), ликвидационную декларацию по налогу на добавленную стоимость и налоговое заявление о снятии с учета по НДС.
Комитет государственных доходов сообщает, что все вышеуказанные документы также можно представить в УГД на бумажных носителях, по почте или посредством ИС "е-Өтініш".
После 9 июня текущего года переход на СНР розничного налога будет осуществляется по общепринятым правилам, т.е. с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором представлено уведомление о применяемом режиме налогообложения.
Преимущества применения режима розничного налога
Налогоплательщики, применяющие данный режим (это осуществляющие виды деятельности, входящие в установленный перечень, с доходом не более 600,0 тысяч МРП в год (2.070 млрд тенге в 23 г.) и численностью работников до 200 человек):
1) вправе не вставать на учет по НДС независимо от размера оборота до установленного предела по доходу;
2) не являются плательщиками социального налога;
3) уменьшают объект обложения (доходы без вычета расходов) на сумму расходов на выплаты заработной платы работников;
4) вправе перейти на уплату единого платежа с доходов работников вместо общеустановленного порядка уплаты ИПН и социальных платежей в случае, если налогоплательщик относится к категории субъектов микро и малого предпринимательства.
Как напомнили в КГД:
- перечень видов деятельности, разрешенных для применения режима розничного налога расширен со 114 до 190 видов деятельности;
- норма по применению режима введена бессрочно (ранее нормы вводились на двухлетний период);
- налоговым периодом является квартал;
- действует общая ставка 4%, которая решением маслихата может быть снижена до 2%, а также специальная ставка в размере 8%, которая не подлежит снижению и применяется в случае, если покупатель (получатель услуг) применяет в налогообложении норму по отнесению расходов на вычеты с документальным подтверждением.
Для отнесения на вычеты сумм расходов покупатель вправе потребовать у лица, применяющего режим розничного налога, выписать ЭСФ или выдать чек с указанием ИИН/БИН такого покупателя.
Решение маслихата по снижению ставки должно быть принято в текущем году не позднее 1 июля, в последующие периоды - не позднее 1 декабря года, предшествующего введению ставки.
05.06.2023, 08:55 13701
Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 78 тысяч баррелей в сутки до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.
Казахстан продлит свое добровольное сокращение на 78 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности в координации со странами-участницами в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольном сокращении в апреле", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что сокращение будет осуществляться по сравнению с требуемым уровнем добычи, согласованным на 35-й министерской встрече ОПЕК+ 4 июня 2023 года.
В воскресенье страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в 2024 году. Они установили уровень добычи нефти на следующий год в объеме 40,46 миллиона баррелей в сутки, сообщает "ВестиRU".
В документе указано, что данное решение было принято "для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, а также обеспечения долгосрочной предсказуемости на рынке".
Как отмечает ТАСС, страны ОПЕК+ сократят добычу на 1,39 миллиона баррелей в сутки.
03.06.2023, 16:47 21441
В правительстве Казахстана обсудили механизмы стабилизации цен на продовольственные товары
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) обсуждены на заседании республиканского штаба в цифровом офисе правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Как отметил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, рост цен на СЗПТ с начала года составил 4,2%, а по итогам мая - 0,7%. Антилидерами по данному показателю в текущем году стали Астана (6,1%), Восточно-Казахстанская область (5,3%) и область Жетысу (5,3%). Больше всего подорожали лук, капуста, рис и морковь, при этом наблюдается снижение цен на гречку, сахар, подсолнечное масло и муку.
Минторговли РК для сокращения уровня инфляции в 2 раза разработан новый подход, направленный на поддержку производителей продовольственных товаров, вносящих наибольший вклад в рост цен на СЗПТ. Сюда относятся говядина, подсолнечное и сливочное масло, рис, сахар и овощи. На сегодняшний день определены 78 основных производителей. В рамках нового алгоритма будет обеспечен сфокусированный подход к каждому товару - от производства и хранения до реализации.
Меры поддержки будут отличаться исходя из специфики производства и актуальных проблемных вопросов предприятий. Цены на овощную группу товаров будут регулироваться путем заключения СПК форвардных договоров. При этом всю работу планируется вести посредством специальной информационной системы, которая охватит деятельность региональных СПК, "Продкорпорации" и их партнеров. Данная система прослеживаемости товаров станет "электронным зеркалом" работы по стабилизации цен.
Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил, что обеспеченность внутреннего рынка по 29 основным видам продтоваров за счет отечественного производства составляет 80% и более. Вопрос импортозамещения будет решаться комплексно путем реализации более 900 инвестиционных проектов в сфере АПК до 2026 года на общую сумму 2,8 трлн тенге. В частности, в 2022 году реализовано 270 проектов на 241 млрд тенге, в 2023 году планируется запустить еще 291 проект на 536 млрд тенге.
По оперативным данным регионов на 2 июня, по республике имеются запасы СЗПТ в объеме 589 тысяч тонн, в том числе более 104,3 тысячи тонн картофеля, 20,9 тысячи тонн лука, 25,1 тысячи тонн моркови и 28,8 тысячи тонн капусты. Вместе с тем с июня по июль планируется сбор 218,3 тысячи тонн раннего картофеля, 161,2 тысячи тонн раннего лука и 30,3 тысячи тонн ранней моркови. В Туркестанской области на текущий момент собрано 96 тысяч тонн капусты, план на июнь составляет 59,4 тысячи тонн, на июль - 25,9 тысячи тонн. Данных объемов раннеспелых овощей достаточно для обеспечения внутренней потребности.
Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов доложил о мерах антимонопольного реагирования. В частности, в отношении продовольственных рынков с начала года назначено 15 расследований, зарегистрировано свыше 150 актов антимонопольного надзора.
Премьер-министр подчеркнул, что в целом только за май капуста подорожала на 22,3%, морковь - 10,8%, лук - 9,6%, картофель - 6,6%, что говорит о неэффективной работе на местах по обеспечению рынка овощами в межсезонье.
Правительством пересмотрены все механизмы стабилизации цен, внесены соответствующие изменения в отраслевые правила и законодательство. Вся эта организационная работа проводится совместно с акиматами. В то же время одним из факторов роста цен является отсутствие контрактации в регионах", - сказал Алихан Смаилов.
Он также отметил слабую координацию со стороны Министерства сельского хозяйства.
Для стабильности цен рынок должен быть постоянно обеспечен достаточным предложением. К примеру, министерства торговли, сельского хозяйства и акиматы еще в феврале-марте начали прорабатывать с Таджикистаном вопрос закупа лука. Однако закупили только в мае, когда цена на него выросла почти на 10%. Был упущен момент приобретения товара по приемлемой цене. Каждый регион, зная свою специфику, должен заблаговременно заключать договоры с производителями", - подчеркнул премьер.
Глава правительства поручил обеспечить полноценную реализацию нового алгоритма сдерживания цен на СЗПТ и своевременное заключение договоров с производителями сельхозпродукции, а также усилить работу по выявлению непродуктивных посредников и контролю торговых надбавок.
Как сообщалось ранее, в Казахстане инфляция в мае в годовом исчислении составила 15,9%. Цены на продовольственные товары повысились на 16,5%, непродовольственные товары - на 17,2%, платные услуги - на 13,5%.
03.06.2023, 13:27 27691
В деятельности "Озенмунайгаза" выявлено 160 нарушений
Фото: ozen.kz
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Жанаозен. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специальная рабочая группа АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) в Жанаозене продолжает свою инспекцию. К настоящему моменту анализом охвачено 55 объектов хозяйственной деятельности, в том числе 17 производственных структурных подразделений АО "Озенмунайгаз", 8 нефтесервисных организаций и 30 сторонних подрядных организаций, сообщили в пресс-службе КМГ.
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ОМГ предварительно выявлено 160 нарушений и несоответствий, из которых:
7 фактов переданы в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в соответствии с законодательством РК;
по 10 фактам проводятся служебные расследования;
по 101 факту будут приняты меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным лицам.
Сумма ущерба по фактам правонарушений будет определена по результатам процессуальных и регламентирующих мероприятий.
Мы тесно работаем с правоохранительными органами и оперативно сообщаем обо всех выявленных противоправных нарушениях. Далее ими предпринимаются следственные действия и мероприятия, в том числе к ним относится и вчерашнее задержание департаментом экономических расследований заместителя генерального директора "Озенмунайгаза". Работа комиссии еще не завершена, и по многим фактам ведутся служебные расследования", - отметил руководитель специальной рабочей группы, заместитель председателя правления КМГ Даулетжан Хасанов.
Напомним, 20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа, которая проводит анализ деятельности нефтедобывающих предприятий города. В нее вошли 33 различных специалиста во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
29 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз".
Как сообщалось ранее, КМГ направил в Жанаозен новых экспертов - выявлено 130 фактов нарушений.
02.06.2023, 20:37 44231
В Казахстане с 1 июля увеличатся цены на газ
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 2 июня, министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе заседания в мажилисе заявил о планируемом повышении оптовых и розничных цен на газ в Казахстане с 1 июля.
По словам главы Минэнерго, для увеличения инвестиционной привлекательности газовой отрасли и обеспечения энергетической безопасности страны его ведомство в 2023 году по согласованию с Министерством национальной экономики планирует поэтапное увеличение оптовых цен на газ в течение пяти лет.
Увеличение розничных цен на газ для населения с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года по стране составит 1-3 тенге за 1 куб. м, а для крупных коммерческих потребителей и лиц, осуществляющих цифровой майнинг, средняя розничная цена на газ составит 33 тенге за 1 куб. м, то есть сегодня это только 25 тенге", - сказал Саткалиев.
Ранее стало известно, что тарифы на электроэнергию поднимут с 1 июня. Соответствующий приказ подписал министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Корректировка тарифов связана с увеличением затрат, не зависящих от энергопроизводящих организаций, на топливо и подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду. В среднем увеличение топливной составляющей прогнозируется на уровне 17%.
02.06.2023, 13:38 49651
Российская сеть "Вкусвилл" откроется в Казахстане
Ретейлер запускает доставку товаров в сети страны
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Российская сеть "Вкусвилл" выходит на рынок Казахстана. Компания запустила в стране возможность оптового заказа своих продуктов и уже привлекла ряд партнеров из числа местных розничных компаний.
Однако эксперты предупреждают, что развитие на рынке Казахстане может осложнять логистика и слабый уровень известности бренда среди местных жителей", - сообщает "Коммерсантъ".
Ранее "Вкусвилл" зарегистрировал домен kz-vkusvill.ru в базе "СПАРК-Интерфакс".
На сайте представлен каталог товаров ретейлера для оптового заказа в Казахстан. Во "Вкусвилле" подтвердили запуск нового проекта. Там пояснили, что через сайт ретейлер готов принимать заявки от потенциальных партнеров для поставок своей продукции в Казахстан. В сети говорят, что также начали сотрудничать с рядом локальных партнеров в Казахстане, поставки которым осуществляются через дистрибутора Brandpoint. В основном это товары со сроком хранения более 30 дней", - пишет сайт.
В частности, продукцию от "Вкусвилла" сегодня уже можно найти на АЗС Q-Store, в кинотеатрах сети "Кинопарк" и на маркетплейсе Megapit. В ближайшее время продукция ретейлера появится в магазинах продуктовых сетей "Юбилейный" и Green Bean, уточняют в сети.
Независимый эксперт Ирина Болотова говорит, что сегодня многие российские ретейлеры для диверсификации бизнеса рассматривают возможности для вывода бизнеса в соседние страны. Однако, предупреждает эксперт, рынок ретейла Казахстана отстает от российского на 12-15 лет. По данным Infoline, оборот розничной торговли Казахстана в 2022 году составил $34,5 млрд. Для сравнения: оборот только двух крупнейших российских сетей X5 Group и "Магнит", согласно данным Infoline, за прошедший год составил $38,4 млрд и $34 млрд соответственно.
Она отмечает, что ниша продажи продуктов для здорового образа жизни, в которой работает "Вкусвилл", в Казахстане остается свободной. Но она считает релокантов не самой стабильной аудиторией, так как многие из них могут снова принять решение о переезде.
В целом Болотова называет сегмент B2B сложным для развития за границей.
Ретейлерам необходимо учитывать тонкости местного законодательства, получения лицензий на продажу, а также предусмотреть способы реализации нераспроданных остатков товаров в стране", - считает эксперт.
Она также обратила внимание на сложности в организации логистики в Казахстане из-за больших расстояний между крупными городами. Этот факт, по мнению Ирины Болотовой, также может повлиять на широту поставляемого в страну ассортимента продуктов.
В то же время гендиректор "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров считает, что в первую очередь основными покупателями продукции "Вкусвилла" в Казахстане станут россияне, которые переехали в эту страну в прошлом году из-за мобилизации. По его словам, туда уехали жители крупных российских городов - а это основные покупатели "Вкусвилла".
В перспективе "Вкусвилл" сможет привлечь лояльную аудиторию и среди казахстанских потребителей. Однако на это потребуется больше времени, так как в Казахстане пока не планируется открытие магазинов сети", - уточнил эксперт.
Для справки:
Компания "Вкусвилл" основана в Москве в 2012 году Андреем Кривенко. По собственным данным, сеть насчитывает более 1,4 тыс. магазинов в 78 городах России. По итогам 2022 года заняла восьмое место в рейтинге Infoline среди крупнейших FMCG-сетей в России. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка АО "Вкусвилл" за прошлый год составила 203,4 млрд рублей, чистая прибыль - 3 млрд рублей.
Вкусвилл" стал наращивать свое присутствие на постсоветском пространстве с прошлого года. Тогда ретейлер совместно с логистической компанией Boxberry запустил оптовую доставку своих товаров в Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию со сроком до десяти дней.
Ранее сообщалось, что бренд McDonald’s официально прекратил работу в Казахстане из-за ограничений в поставках.
До этого корпорация сообщала о своем намерении покинуть Казахстан из-за проблем с поставками мяса. В ноябре по этой же причине 4 ресторана McDonald's, принадлежащие TOO "Food Solutions KZ", приостановили свою работу. Корпорация запретила своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Также франчайзи не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток. В McDonald's не прокомментировали ситуацию.
Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало мнение, почему Казахстан не смог стать мясной державой. В материале сайта ElDala.kz говорится, что казахстанские производители не предоставляют полную и прозрачную информацию о произведенной ими продукции, что не устраивает такие рестораны, как McDonald's. У производителей мяса нет мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. Все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда. Кроме того, в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производства конечной продукции с добавленной стоимостью.
02.06.2023, 10:21 52096
В 6 из 20 регионов Казахстана денежные расходы населения превышают доходы
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане денежные доходы в четвертом квартале 2022 года составили 252,4 тысячи тенге на душу населения - на 17,7% больше, чем годом ранее. В аналогичном периоде 2021 года доходы населения в среднем составляли 214,5 тысячи тенге, плюс 10,6% за год.
В то же время расходы на душу населения выросли на 15,1% за год, до рекордных 246,8 тысячи тенге за квартал. В аналогичном периоде предыдущего года расходы населения составляли 214,5 тысячи тенге, плюс 12% за год", - сообщает finprom.kz.
Отмечается, что разница между доходами и расходами составила 5,6 тысячи тенге (или 2,3%), это максимальная разница в денежном выражении в соответствующем периоде за последние годы.
В региональном разрезе наибольшие доходы были зарегистрированы у населения столицы: 357,3 тысячи тенге на душу населения - на 16,2% больше, чем годом ранее. На второй строчке оказалась Карагандинская область: 354,9 тысячи тенге, плюс 23,1%. Тройку лидеров замкнула Улытауская область: 339,1 тысячи тенге.
Наименьшие показатели были зафиксированы у населения Туркестанской области: всего 163,3 тысячи тенге - на 23,7% больше, чем годом ранее.
По расходам лидировала Карагандинская область: 327,3 тысячи тенге на душу населения - на 21% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Алматы (322,1 тысячи тенге, плюс 7%) и Улытауская область (307,4 тысячи тенге).
Наименьшие расходы ожидаемо наблюдались в той же Туркестанской области: 177,4 тысячи тенге на душу населения - на 25,2% больше, чем годом ранее.
Денежные доходы населения превышали расходы в 14 из 20 регионов страны. Лучшие показатели наблюдались в Западно-Казахстанской области: здесь доходы превышали расходы жителей на 25,6%. В тройке лидеров также оказались Костанайская область и Астана: разница в пользу доходов составляла 24,1% и 18,9% соответственно. На четвертой и пятой строчках расположились Абайская (18,3%) и Мангистауская (17%) области.
В 6 из 20 регионов Казахстана, напротив, расходы превышали доходы. Антилидером стала Алматинская область, где доходы были меньше расходов сразу на 14,8%. В других регионах картина выглядела так: в Жетысуской области доходы были меньше расходов на 14,5%, в Шымкенте - на 8,6%, в Алматы - на 8,2%, в Туркестанской области - на 8%, в Жамбылской - на 5,2%.
Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова ранее в мажилисе указала на изменение качества потребительской корзины в Казахстане не в лучшую сторону и повышение расходов населения на продовольственные товары.
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