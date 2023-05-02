"КазТрансОйл" повысил тарифы на транспортировку нефти на экспорт и транзит через Казахстан

Чистая прибыль превысила 128 млрд тенге, увеличившись за год более чем на 32%

Рассказать друзьям

Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прибыль "Казахтелекома" в прошлом году увеличилась на 7% и составила 634 млрд тенге против 594 млрд тенге по итогам 2021 года, а чистая прибыль превысила 128 млрд тенге, увеличившись за год более чем на 32%, говорится в отчете компании по итогам 2022 года.





Увеличение выручки было достигнуто как в фиксированном, так и в мобильном сегментах услуг, предоставляемых группой компаний. Кроме того, показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) в 2022 году также увеличился по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 3% (285 млрд тенге за 2022 год при 278 млрд тенге за 2021 год). Рентабельность по EBITDA сохраняется на уровне не ниже 45%", - сообщили в компании.





Там отметили, что 2022 год был непростым как для страны в целом, так и для компании в частности, но, несмотря на различные трудности, компании удалось добиться существенных результатов по всем показателям финансово-хозяйственной деятельности.





В планах "Казахтелекома" - строительство волоконно-оптических линий связи в более чем 2200 многоквартирных жилых домах по республике и обеспечение высокоскоростным интернетом и другими современными цифровыми услугами и сервисами порядка 110 тысяч квартир.





Помимо развития оптической сети, планируем по традиции наращивать инвестиции в строительство, модернизацию и реконструкцию других сегментов своей инфраструктуры. Мы всегда оставались верными своему курсу и миссии: быть надежным и доверенным партнером государства и казахстанцев в стратегически важных направлениях - связи и цифровизации", - отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.





Одним из важнейших проектов компании в текущем году станет строительство сети 5G: в декабре прошлого года консорциум операторов ТОО "МТС" и АО "Кселл" стал победителем аукциона по распределению соответствующих частот.





По условиям конкурса эти компании должны до 2027 года развернуть по всей стране более 7 тысяч базовых станций стандарта связи пятого поколения, и 486 из них в Астане, Алматы и Шымкенте будут введены в эксплуатацию уже в текущем году. "Казахтелеком" как материнская компания обоих участников консорциума держит этот проект на постоянном контроле", - подчеркнули в компании.





Кроме того, "Казахтелеком" в текущем году продолжит работу над международным сложным проектом строительства волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан в кооперации с "AzerTelecom".





В портфель проектов компании на текущий год вошел также проект по масштабному переводу казахстанских абонентов с устаревших технологий передачи данных ADSL на оптику, который затронет более 25 тысяч пользователей в 9 городах республики.





Также крупнейший телеком-оператор продолжит наращивать свою сетевую инфраструктуру, обеспечивая жителей многоэтажных домов высокоскоростным интернетом по технологии GPON, жителей частного сектора и близлежащих населенных пунктов по технологии FWA - фиксированной беспроводной связи: в планах "Казахтелекома" строительство в течение ближайших двух лет более 300 базовых станций для подключения к современным телеком-услугам и сервисам по FWA около 160 тысяч частных домов по всей республике. В компании уверены, что достигнутые в прошлом году финансовые успехи станут надежной основой для реализации данных планов.





Обеспечение казахстанцев, государства и бизнеса всеми современными телекоммуникационными услугами и сервисами - всегда было и остается приоритетной задачей нашей компании, и менеджмент понимает всю важность намеченных на текущий год проектов, поскольку считает, что от успешной их реализации зависит не только развитие нашей отрасли, но и страны в целом. Уверена, что качественные телеком-услуги способны придать новый импульс трансформационным процессам в экономике, промышленности, медицине, образовании за счет ускоренной цифровизации. И в 2023 году мы направим все наши усилия на то, чтобы оставаться лучшим провайдером телекоммуникационных услуг для наших абонентов во всех сегментах, и достигнутые в прошлом году финансовые успехи станут надежной основой для реализации данных планов", - сообщила главный финансовый директор АО "Казахтелеком" Людмила Атамуратова.





В компании отметили, что "Казахтелеком" является безусловным лидером телекоммуникационного рынка Казахстана, предоставляя широкий спектр услуг и сервисов во всех сегментах внутреннего рынка телекоммуникаций.



