10.01.2023, 10:10 20376
Китай снял карантинные ограничения на госгранице с Казахстаном
Водители автотранспортных средств обязаны иметь визы, тесты ПЦР, также их транспортные средства должны соответствовать международным стандартам
Фото: gov.kz
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов МФ РК сообщает, что с первой декады января 2023 года китайская сторона снимает ранее введенные ограничительные и карантинные меры на казахстанско-китайском участке государственной границы.
Китайская сторона намерена принимать автотранспортные средства с возвращением в допандемийный формат перевозок с возможностью въезда транспортных средств на территорию КНР. При этом водители автотранспортных средств обязаны иметь визы, тесты ПЦР, а также их транспортные средства должны соответствовать международным стандартам.
Вследствие снятия ограничений на границе требования к характеристикам автотранспортных средств, которые ранее были установлены китайской стороной, привело к недовольству ряда участников внешнеэкономической деятельности, которые во время действия жестких требований к автотранспортным средствам понесли определенные расходы по переоборудованию автотранспортных средств", - рассказали в Комитете госдоходов.
Напомним, Китай отменяет антиковидные ограничения для туристов.
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11.01.2023, 11:08 1816
Казахстан не получал официального предложения по созданию тройственного газового союза - Смаилов
Сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Россией
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов в кулуарах правительства сообщил, что пока Казахстан не получил официального предложения по созданию газового союза с Россией и Узбекистаном.
Мы на настоящий момент официальных предложений по созданию тройственного газового союза не получали, соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать", - прокомментировал глава кабмина.
Сейчас, по его словам, проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Россией.
В настоящее время мы ожидаем очередного раунда переговоров с "Газпромом". Все эти отношения в ближайшее время будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях. Мы продолжаем эту работу в двустороннем формате", - добавил Смаилов.
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
В МИД РФ заявили, что Казахстан и Узбекистан готовы работать с Россией над созданием газового союза.
11.01.2023, 10:44 2256
За год курс тенге ослаб по отношению к доллару на 7,1%
В 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 7,1%, до 462,66 тенге за доллар США, проинформировал на заседании правительства председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов.
В 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты. После ослабления до 512,17 тенге в марте, курс тенге укрепился до 414,79 в мае", - напомнил глава Нацбанка.
Поддержку тенге в 2022 году оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 5,1 млрд долларов США, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, которые составили 4,3 млрд долларов США, валютные интервенции Национального банка в размере 1,4 млрд долларов США.
Ускорение инфляции в 2022 году Пирматов связал с геополитическим шоком.
Несмотря на некоторое замедление месячной инфляции до 1,2% в декабре 2022 года, она все еще значительно превышает среднегодовые значения - 0,7% в декабре за последние 5 лет. В годовом выражении инфляция достигла 20,3%", - рассказал он.
Наибольший вклад продолжил вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,3%. Наблюдалось сезонное удорожание плодоовощной продукции.
Непродовольственная инфляция также ускорилась до 19,4%. Продолжается ускорение роста цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, моющие и чистящие средства, стройматериалы, медикаменты. При этом в структуре непродовольственных товаров отмечается замедление роста цен на автомобили в результате выхода из расчета высокой базы 2021 года и ГСМ в условиях административного регулирования цен.
В декабре 2022 года инфляция платных услуг сохранилась на уровне 14,1%. Замедлился рост стоимости аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг.
При этом председатель НБ РК отметил, что инфляционные ожидания населения продолжают оставаться на повышенном уровне. В декабре 2022 года медианные оценки ожидаемой населением инфляции выросли до 21,3%.
На фоне неопределенности геополитической обстановки, сохраняющихся высоких цен на продовольствие, а также высоких инфляционных ожиданий населения 5 декабря 2022 года Национальный банк повысил базовую ставку до 16,75%. Меры денежно-кредитной политики, принятые в 2022 году, будут способствовать снижению инфляции и ее дальнейшей стабилизации в среднесрочной перспективе", - добавил Галымжан Пирматов.
Как сообщалось ранее, ВВП Казахстана по итогам 2022 года вырос на 3,1%.
11.01.2023, 10:07 3416
Добыча нефти и газа сократилась в Казахстане в 2022 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В горнодобывающей промышленности объем производства за 2022 год снизился на 1%, проинформировал на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.
Зафиксировано снижение добычи газа на 1%, нефти - на 1,9% и других полезных ископаемых - на 7,6%", - сообщил глава МНЭ.
В свою очередь министр энергетики РК Болат Акчулаков проинформировал, что объем добычи газа за 2022 год составил 53,3 млрд кубометров газа, или 103,1% к плану 2022 года.
Производство товарного газа составило 27,8 млрд кубометров, или 94% к плану 2022 года.
Недостижение показателя связано с ограничениями приема карачаганакского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе, а также с внеплановыми ремонтными работами на месторождениях Тенгиз и Кашаган", -пояснил Акчулаков.
Внутреннее потребление товарного газа составило 19,3 млрд кубометров, или 107,2% к плану 2022 года. Экспорт газа составил 4,6 млрд кубометров, или 85,1% к плану 2022 года.
Снижение объемов экспорта газа позволило обеспечить растущий объем потребления на внутреннем рынке. Обеспечение газом населения является приоритетом", - уточнил спикер.
Объем производства сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок составил 2,8 млн тонн, или 98% к плану 2022 года. Недостижение планового значения связано с ремонтами на крупных заводах ПНХЗ, АНПЗ и "СНПС-Актобемунайгаз".
По итогам 2022 года объем добычи нефти и конденсата составил 84,2 млн тонн, или 101,6% к плану 2022 года.
Так, на Тенгизском месторождении добыто 29,2 млн тонн нефти, или 100% к плану 2022 года. Добыча нефти на Карачаганакском месторождении составила 11,3 млн тонн, или 103,8% к плану 2022 года. На Кашагане объем добычи нефти составил 12,7 млн тонн, или 109,5% к плану 2022 года", - уточнил глава МЭ.
Экспорт нефти за 2022 год составил 64,3 млн тонн, или 103,4% к плану 2022 года.
Напомним, более 90 млн тонн нефти и почти 3 млн тонн сжиженного газа планируется добыть в Казахстане в 2023 году.
11.01.2023, 09:54 3961
ВВП Казахстана по итогам 2022 года вырос на 3,1%
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2022 года экономика страны сохранила умеренные темпы роста. Реальный рост экономики за прошлый год составил 3,1%. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Основным фактором устойчивости стал рост в реальном секторе, в том числе в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве", - отметил Смаилов.
По его словам, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 3,4%. Рост в машиностроении составил 9,4%, в том числе в автомобилестроении - 19,1%, производстве электрооборудования - 22,2%, напитков - 11,2%, химической промышленности - 10,2%, легкой промышленности - 6%, производстве продуктов питания - 3,9%, в нефтепереработке - 1,9%.
В сельском хозяйстве наблюдается высокий темп роста - свыше 9%.
Также высокие темпы роста в строительной отрасли, где обеспечен рост на уровне 9,4%.
За 2022 год в стране введено в эксплуатацию 15,4 млн кв. м жилья.
Сектор услуг вырос на 2,5%. Торговля - на 5%, транспорт - около 4%, связь - на 8%.
Важным фактором экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. Рост инвестиций в основной капитал в реальном выражении составил 7,8%. При этом наблюдалась активность в привлечении инвестиций в недобывающих отраслях. Высокие показатели роста инвестиций отмечены в строительстве, в сферах здравоохранения, образования, торговле, операциях с недвижимым имуществом, сельском хозяйстве, промышленности, транспорте и складировании", - добавил премьер-министр.
По всем основным макропоказателям отмечается рост в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и городе Шымкенте.
Наименьшие темпы роста наблюдаются в Улытауской, Мангистауской, Атырауской и Абайской областях.
Глава правительства отметил, что на текущий год перед правительством и акиматами есть ряд конкретных задач.
Нам необходимо сосредоточить свое внимание на реализации предвыборной программы президента. Все поручения и инициативы главы государства основаны на запросах общества и текущих вызовах. Важен вклад каждого министерства и региона для выполнения этих задач", - сказал Смаилов.
Он обозначил основные направления работы правительства.
Первое. Достижение не менее 4-процентного роста экономики в наступившем году требует от всех единой и слаженной работы.
Приоритет в развитии отраслей экономики должен отдаваться в первую очередь насыщению внутреннего рынка отечественными товарами. Обеспечение устойчивого роста экономики станет фактором дальнейшего повышения благосостояния и улучшения качества жизни населения. Необходимо усилить работу по дальнейшей диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест", - сказал премьер-министр.
Второе. Министерствам и акиматам регионов необходимо активизировать работу по привлечению и сопровождению инвестиций.
Нужно работать с каждым инвестором. Предоставлять индивидуальные условия, а также устанавливать встречные обязательства. От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект. Нам нужно обеспечить привлечение не менее $24,4 млрд иностранных инвестиций в текущем году", - уточнил Смаилов.
Третье. Необходимо сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен.
Инфляция по итогам 2022 года составила 20,3%. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Это говорит о недостаточности принимаемых мер со стороны профильных министерств и акиматов. Наша задача - снизить инфляцию в текущем году в 2 раза. Она должна сложиться в пределах 9,5%. Это очень непростая задача, которая требует от нас слаженных и превентивных действий", - отметил премьер.
Четвертое. Развитие предпринимательства является важнейшим фактором устойчивости национальной экономики.
Новая регуляторная политика по отношению к бизнесу должна быть понятной и справедливой. В текущем году нужно обеспечить эффективность контроля через автоматизацию систем управления рисками. Нужно увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе в этом году до 3,8 млн человек. Эта задача должна быть на личном контроле у акимов.
Пятое. Одним из приоритетов экономической политики является поэтапное сокращение доли государства в экономике и обеспечение равных возможностей для всех.
Реализация данной политики должна сопровождаться через комплексную приватизацию и передачу несвойственных функций в конкурентную среду. Мы должны сократить долю государства в экономике до 14,4% ВВП. Необходимо в текущем году обеспечить реализацию 90% комплексного плана приватизации", - сказал Смаилов.
Шестое. Большая работа предстоит по модернизации инфраструктуры.
Мы должны принять действенные меры по снижению износа в сетях электро-, тепло- и водоснабжения. Необходимо обеспечить качественную реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции". Все запланированные инвестиционные мероприятия по ремонту и реконструкции инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства должны быть исполнены", - подчеркнул глава правительства.
Седьмое. В текущем году поставлена задача о подготовке нового Налогового кодекса.
Следует упростить налоговое законодательство. Сделать его стимулирующим к росту объемов производства, инвестиций, внедрению инноваций, а также повышению занятости. Налоговое администрирование должно полностью базироваться на системе управления рисками. В этом вопросе должно быть обеспечено тесное взаимодействие государственных органов с палатой предпринимателей "Атамекен" и экспертным сообществом.
Восьмое. Важным вопросом является разработка нового Бюджетного кодекса.
Нам нужно в текущем году усилить финансовую дисциплину, расширить прозрачность бюджетной системы и повысить эффективность государственных расходов. В рамках совершенствования подходов к бюджетированию нужно обеспечить большую оперативную самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов", - сказал премьер-министр.
Девятое. "Мы должны также активизировать меры по цифровизации экономики. Необходимо обеспечить интеграцию информационных систем в единую платформу. Максимально перевести госуслуги в электронный формат и упростить процесс их предоставления населению. Данная задача должна реализовываться совместно министерствами и акиматами", - добавил Смаилов.
Десятое. Продолжится перезагрузка системы государственного управления.
В рамках административной реформы акцент будет сделан на децентрализацию полномочий с повышением персональной ответственности политических служащих. Передавая определенные функции, нужно быть уверенными, что они будут качественно исполняться, ничего не будет утрачено. Одновременно следует повышать роль гражданского общества в реализации государственной политики", - заключил премьер.
10.01.2023, 21:24 11766
Турция предоставит Казахстану 1000 тонн высококачественных семян хлопчатника
Турецкая компания презентовала новые сорта хлопчатника, устойчивые к болезням и вредителям
Фото: Минсельхоз РК
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Шымкент. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Турецкие бизнесмены предоставят казахстанским фермерам 1000 тонн высококачественных семян хлопчатника на выгодных условиях, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.
Договоренность была достигнута в Шымкенте на площадке бизнес-форума "Перспективы развития хлопководства в Республике Казахстан". Турецкая компания PROgen презентовала новые сорта хлопчатника, устойчивые к болезням и вредителям, которые будут реализованы казахстанским растениеводам в рассрочку. Заем на приобретение семян готова предоставить СПК "Туркестан" в срок до конца года. Ранее между Казахстаном и Турцией был подписан меморандум о сотрудничестве по развитию семеноводства.
Вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек отметил важность развития отрасли хлопководства.
Прорабатывается вопрос увеличения доли казахстанского содержания в госзакупках, в том числе бытовых товаров и продукции переработки хлопка. На первом этапе нацкомпании должны будут закупать до 70% отечественной хлопчатобумажной продукции: постельное белье, полотенца и т.д. При формировании государственного оборонного заказа также планируется увеличить долю местного содержания с 30 до 70%", - отметил вице-министр.
На сегодняшний день основная цель отрасли - сделать хлопковое производство конкурентоспособным и высокорентабельным за счет внедрения конкретных рыночных механизмов.
10.01.2023, 20:31 12506
Минтранс РФ: Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов
Стороны обсудили увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом
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Москва. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан будут развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска и согласуют дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города двух стран.
В российском Минтрансе во вторник, 10 января, состоялась встреча министра транспорта РФ Виталия Савельева с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, сообщает РИА Новости.
Обсуждались основные направления сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Ключевые задачи транспортных ведомств двух стран - увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что, отвечая на растущий спрос российского и казахстанского бизнеса на перевозки, стороны договорились способствовать увеличению объемов перевозок грузов и контейнеров в двустороннем и транзитном сообщении, развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска.
Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана", - добавили в Минтранс РФ.
10.01.2023, 13:41 17641
Атырауский НПЗ снизил производство сжиженного газа, бензина и дизтоплива
Фото: kmg.kz
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Атырау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - На ТОО "Атырауский НПЗ" вынужденно остановлена работа каталитического крекинга, что привело к снижению производства сжиженного углеводородного газа, бензина и дизтоплива.
В связи с несвоевременным вывозом (вывоз должен производиться согласно распределению Министерства энергетики РК) сжиженного углеводородного газа (СУГ) газосетевыми организациями ряда регионов образовался дефицит свободного места для хранения в ТОО "ПХСНГ". В этой связи 10 января 2023 года АНПЗ вынужденно произвел остановку установки каталитического крекинга и связанных с ним технологических объектов", - сообщили на предприятии.
По данным АНПЗ, из-за остановки ряда технологических установок ТОО "АНПЗ" были снижены объемы производства следующих нефтепродуктов:
сжиженного углеводородного газа - с 500 тонн/сутки до 20 тонн/сутки;
автобензинов - с 6 тысяч тонн/сутки до 1,5 тысячи тонн/сутки;
дизельного топлива - с 4 тысяч тонн/сутки до 2 тысяч тонн/сутки.
На основании вышеизложенного во избежание срыва выполнения утвержденной производственной программы руководство ТОО "АНПЗ" просит акиматы Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Костанайской областей принять меры по организации своевременного вывоза СУГ из ТОО "ПХСНГ" согласно распределению Министерства энергетики РК:
• Актюбинская область - 464 тонны;
• Кызылординская область - 1977 тонн;
• Костанайская область - 3683 тонны;
• Западно-Казахстанская область - 3589 тонн.
Напомним, в декабре на АНПЗ был завершен планово-предупредительный ремонт.
10.01.2023, 11:07 19866
В Казахстане до 500 евро снизят порог стоимости товара, ввозимого без уплаты таможенных пошлин
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 апреля 2023 года без уплаты таможенных пошлин, налогов можно будет ввозить товары для личного пользования автомобильным, железнодорожным, водным транспортом или в пешем порядке, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 килограммов, сообщает Министерство финансов Республики Казахстан.
Правила действуют в отношении всех государств, за исключением стран - членов ЕАЭС. Поэтому оплата пошлины не распространяется на следующие страны:
• Республика Армения,
• Республика Беларусь,
• Кыргызская Республика,
• Российская Федерация.
В Минфине уточнили, что товары для личного пользования - товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сопровождаемом или несопровождаемом багаже путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом.
В отношении перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами товаров, не отнесенных к товарам для личного пользования и ввозимых с целью их использования в предпринимательской деятельности, вышеуказанные нормы провоза не применяются. Такие товары подлежат перемещению через таможенную границу ЕАЭС в общеустановленном порядке", - пояснили налоговики.
Отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом с применением системы управления рисками исходя из:
• заявления физического лица о перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товарах в устной форме или в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации;
• характера и количества товаров;
• частоты пересечения физическим лицом таможенной границы ЕАЭС и (или) перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС этим физическим лицом или в его адрес.
Иностранными физическими лицами на период своего пребывания на таможенной территории Союза могут ввозиться без уплаты таможенных пошлин, налогов бывшие в употреблении товары для личного пользования.
Таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации. При этом прием и регистрация пассажирской таможенной декларации осуществляются таможенным органом на безвозмездной основе.
Что касается товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях без уплаты таможенных платежей, граждане Казахстана могут получать в посылках товары для личного пользования до 1 апреля 2023 года стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 1000 евро, и (или) весом, не превышающим 31 кг, а с 1 апреля 2023 года - стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) весом не превышающим 31 кг.
В случае превышения установленных норм потребуется уплата таможенных платежей по ставке 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой норм.
К примеру, если заказать смартфон на AliExpress за 1500 евро, то придется заплатить таможенных пошлин и налогов 75 евро. При ввозе товара весом более 31 кг за каждый лишний кг придется платить 2 евро. То есть если перевес товара будет 10 кг, то размер пошлины будет 20 евро. Если у товара будет одновременно перевес более 31 кг и превышена стоимость более 1000 евро, то взимать пошлину будут по одной из двух категорий, наиболее выгодной государству", -разъяснили в МФ РК.
По информации ведомства, в 2022 году было оформлено 15 109 таможенных приходных ордеров (интернет посылки, по которым превышены стоимость или вес) и взыскано платежей на сумму 702,3 млн тенге.
В сравнении с 2021 годом количество оформленных таможенных приходных ордеров уменьшилось на 35%. Это связано с тем, что согласно решению Евразийского экономического союза от 20 декабря 2017 года № 107 порог беспошлинного ввоза увеличен до 1000 евро. Тем не менее сумма взысканных платежей увеличилось на 26,5%", - отметили в пресс-службе.
В министерстве также добавили, что в 2022 году рост интернет-покупок составил 30% в сравнении с 2021 годом. Основными категориями товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых экспресс-перевозчиками, являются товары народного потребления.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?