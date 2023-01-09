Китай отменяет антиковидные ограничения для туристов

Фото: Синьхуа

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Пекин. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китай снимает некоторые ограничения, действовавшие с начала пандемии, сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая.





С 8 января 2023 года от выезжающих в Китай потребуют сдать ПЦР-тест на коронавирус за 48 часов до рейса в КНР, они должны будут сообщить о своем результате при заполнении декларации о состоянии здоровья. По приезде в Китай больше не нужно проходить централизованную изоляцию и несколько ПЦР-тестирований, информирует РИА Новости





Лицам с отрицательным результатом теста не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии, а тем, у кого тест окажется положительным, рекомендуется отложить свою поездку до выздоровления.





В декабре прошлого года КНР начала активно послаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.





Власти Китая выбрали путь постепенного снятия ограничений, которое повлекло за собой резкий всплеск заболевания по всей стране. Сначала отменили требования о предоставлении отрицательного ПЦР-теста в транспорте и общественных местах, зараженным, которые переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме, разрешили оставаться на домашней изоляции, хотя раньше всех с положительных тестом и даже лиц, близко контактировавших с зараженным, помещали в централизованный карантин, из-за чего китайское общество почти три года постоянно жило в страхе попасть в ковидный центр или стать причиной локдауна в своем жилом комплексе или районе. Вместе с тем отменили штрафы для выполняющих международные рейсы авиакомпаний, согласно которым при обнаружении зараженных на рейсе его выполнение приостанавливалось на срок от одной до четырех недель.





Заявление о наиболее важных корректировках комитет по вопросам здравоохранения КНР выпустил 26 декабря, согласно которому с учетом снижения патогенности коронавируса и текущей эпидемиологической ситуации внутри страны Китай с 8 января 2023 года начнет реагировать на COVID-19 с помощью мер, направленных против инфекционных заболеваний категории В, а не категории А, а само заболевание в Китае теперь станут называть "новой коронавирусной инфекцией", а не "новой коронавирусной пневмонией".





Тем временем в Таиланде, напротив, ужесточают меры для прибывающих в страну.





Bangkokpost





По информации Bangkok Post, с воскресенья каждый путешественник, намеревающийся въехать в страну, должен будет представить на стойке авиакомпании перед вылетом сертификат вакцинации минимум на две прививки двухкомпонентными вакцинами или одну прививку однокомпонентной вакциной, входящей в список разрешенных для въезда вакцин, причем прививки должны быть сделаны как минимум за 14 дней до предполагаемого въезда в Таиланд. Сертификаты будут подлежать повторной проверке на паспортном контроле в Таиланде, добавляет издание. Невакцинированные путешественники, переболевшие COVID-19 и выздоровевшие не позднее чем за семь дней до прибытия в Таиланд и не ранее чем за шесть месяцев до прибытия, должны будут предъявить справки, выданные медицинским учреждением, в котором они лечились.



