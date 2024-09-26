Комплекс подготовки нефти и газа на Кашагане остановят на 38 дней

Стороны увеличат объем перевозки по ТМТМ в 2025 -2026 годах до 600 контейнерных поездов каждый год, в 2027 году - до 1000 и в 2029 году - до 2000

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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта Казахстана прошло первое заседание рабочей группы по перевозкам грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.





В ходе заседания стороны обсудили и согласовали прогнозируемые объемы грузопотока из Китая по ТМТМ сообщением Китай - Европа и в обратном направлении до конца 2029 года. Таким образом, совместными усилиями стороны увеличат объем перевозки по ТМТМ в 2025-2026 годах до 600 контейнерных поездов каждый год, в 2027 году - до 1000 и в 2029 году - до 2000.





Кроме того, казахстанской стороной будут приняты меры по обеспечению соответствующей инфраструктуры в отечественных портах для своевременной перевозки контейнеров и недопущения задержек в соответствии с ростом количества транзитных контейнерных поездов. Прогнозируется, что в 2025 году будет осуществляться перевалка не менее 50 тыс. стандартных контейнеров в год, 2026-2029 годах перевалка не менее 85 тыс. контейнеров в год.





Сегодня нами активно проводится работа для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. За 2023 год объем перевозок составил 2,76 млн тонн грузов, что на 65% выше 2022 года (1,7 млн тонн). На казахстанском участке маршрута ведется работа по реализации ряда проектов, как строительство вторых путей ж/д участка Достык - Мойынты, обводной ж/д линии "Алматы", новой железнодорожной линии Дарбаза - Мактарал между Казахстаном и Узбекистаном. Также принимаются меры по наращиванию потенциала морских портов Актау и Курык. В порту Актау будет построен "Контейнерный хаб", что позволит увеличить объем перевозок до 300 тысяч ДФЭ в год дополнительно. В порту Курык в текущем году будет запущен зерновой терминал. Ведется строительство многофункционального терминала "Саржа". Для обеспечения достаточной глубины для захода судов в 6 метров в 2024 году проводится дноуглубление порта Курык. Аналогичные работы проведем и в порту Актау. Эти меры позволят увеличить пропускную способность портов Казахстана до 30 млн тонн в год (+10 млн тонн)", - отметила казахстанская сторона.





Обеими сторонами была отмечена положительная динамика развития двусторонних отношений в сфере транспорта и развития транспортной инфраструктуры.