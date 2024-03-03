01.03.2024, 12:33 76136
Контроль мобильных переводов: казахстанцы стали больше обналичивать деньги
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В январе текущего года доля выдачи наличных от оборота по картам составила 15,1% против 14,7% в январе 2023-го. Это первое увеличение показателя за много лет. Объем выдачи наличных денег на территории РК вырос сразу на 18,3%, достигнув 1,8 трлн тенге.
На рост доли обналичивания денежных средств повлиял мониторинг банковских переводов. Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов отметил, что количество переводов внутри банков в январе 2024 года сократилось на 30% - люди начали так активно обналичивать деньги, что пришлось по некоторым точкам увеличить подкрепление наличной валютой", - сообщают аналитики ranking.kz.
По данным обозревателей, наибольшие объемы снятия наличных средств пришлись на мегаполисы - Алматы (534,9 млрд тенге), Астану (189,5 млрд тенге) и Шымкент (147,2 млрд тенге).
Напомним, Минфин объяснял необходимость контроля за мобильными переводам тем, что большая часть предпринимателей не отражает свои денежные обороты. Позже в ведомстве обещали пересмотреть критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
новости по теме
02.03.2024, 08:50 40616
Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба МНЭ РК.
Устойчивость фискальных и внешних балансов Казахстана, обеспечивающих достаточные резервы для возможных внешних рисков, остаются ключевыми факторами поддержания рейтинга страны.
Аналитики S&P прогнозируют, что ликвидные внешние активы экономики по-прежнему будут значительно превышать внешний долг в ближайшие несколько лет. В отчете отмечено, что рост экономики обусловлен активностью в строительстве, промышленности, торговле, информации и связи.
Аналитиками также отмечаются стимулирующие меры правительства, включая развитие инфраструктуры и дальнейшую диверсификацию.
S&P ожидает, что продолжение экономических реформ и умеренный рост государственных расходов снизят дефицит бюджета в 2024-2027 годах.
01.03.2024, 18:01 67471
Свыше 568 млрд тенге инвестиций вложили в экономику области Абай в 2023 году
Токаев был проинформирован о ходе разработки технико-экономического обоснования по строительству ТЭЦ-3
Фото: Акорда
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Абай Нурлан Уранхаев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в прошлом году в экономику региона вложено инвестиций на 568,9 млрд тенге с ростом на 132,7%, информирует Акорда.
Нурлан Уранхаев сообщил, что в 2023 году промышленное производство увеличилось на 105,1%, сельское хозяйство - на 103,5%, а объем строительных работ вырос на 119,1%.
Также глава государства был проинформирован о ходе разработки технико-экономического обоснования по строительству ТЭЦ-3. Согласно предварительному расчету, планируемая тепловая мощность составит 1200 гигакалорий в час и электрическая - 360 мегаватт.
Подчеркивается, что особое внимание уделяется развитию межрегионального приграничного сотрудничества.
Совместно с СУАР КНР достигнуты договоренности о совместных инвестиционных проектах и строительстве временного пункта перехода на границе. Ведется работа по открытию авиарейса Семей - Тачэн, который даст импульс развитию туризма. Также подписана дорожная карта по развитию сотрудничества с Республикой Татарстан", - проинформировали в пресс-службе.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и повышению благосостояния жителей.
Ранее Бектенов доложил Токаеву о социально-экономической ситуации в Казахстане.
01.03.2024, 15:58 70436
Отложить создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов планируют в ЕАЭС
Разработанные проекты нормативно-правовых актов находятся на недостаточном уровне готовности для полноценного принятия и требуют дальнейших консультаций
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Страны ЕАЭС планируют 4 марта на заседании консультативного комитета по нефти и газу обсудить перенос срока введения общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.
Это связано с тем, что на сегодня разработанные проекты нормативно-правовых актов находятся на недостаточном уровне готовности для полноценного принятия и требуют дальнейших консультаций между сторонами", - сообщает нефтегазовый совет РК со ссылкой на LS.
Такое мнение изданию высказал эксперт отрасли Олжас Байдильдинов.
По его словам, данная инициатива может быть перенесена на 2027 год из-за ряда факторов.
Мне пока трудно сказать, какие причины стали основными. Может, Казахстан или другие страны оказались не готовы к российскому уровню цен. Может, в самой РФ есть вопросы, связанные с дефицитом топлива. Может, повлияла ситуация с санкциями в отношении Санкт-Петербургской биржи (СПб Биржа)", - рассказал эксперт.
По данным нефтегазового совета, проекты включают в себя обеспечение свободного движения энергоресурсов по территории стран Союза. Также создается конкурентная среда, обеспечивается равный доступ к услугам естественных монополий в области транспортировки и транзита, совместно развивается инфраструктура, проводится согласованная тарифная политика.
Участие в общем рынке энергетических ресурсов для Казахстана будет способствовать стабильности цен на энергоносители, а также содействовать привлечению инвестиций в энергетический сектор страны и снижению зависимости от отдельных рынков экспорта, что, в свою очередь, позволит поддерживать экономический рост и развитие страны", - заверили в Минторговли РК.
Байдильдинов тоже считает необходимым ввод единого энергорынка, так как он создаст конкуренцию среди производителей, включая казахстанских. В результате в выигрыше останутся и потребители. Экономист привел в пример рынок США, где при закрытии одного завода нишу занимает другой, а у автовладельцев не возникает проблем с приобретением ГСМ.
Сейчас же, как отметил эксперт, данные вопросы регулируют в директивном порядке, подписывают индикативные планы стран и прогнозируют объемы импорта.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен привлечь $37,3 млрд инвестиций в рамках плана развития крупнейших нефтегазовых проектов.
01.03.2024, 13:44 73656
В феврале инфляция в Казахстане составила 9,3%
Фото: Qazstat
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале 2024 года месячный индекс потребительских цен (ИПЦ) ускорился и составил 1,1%, для сравнения: в январе индекс составил 0,8%, сообщает Бюро национальной статистики РК.
В структуре ИПЦ рост составил:
- платные услуги - 1,7%;
- продовольственные товары - 0,8%;
- непродовольственные товары - 0,7%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области - 1,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,8 п.п.), самая низкая - в областях Абай и Алматинской - по 0,5%.
В годовом исчислении инфляция в феврале 2024 года составила 9,3%.
В структуре ИПЦ годовой рост цен составил:
- платные услуги - 12,8%;
- непродовольственные товары - 8,5%;
- продовольственные товары - на 7,4%.
Напомним, в январе годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 9,5%. Нацбанк снизил базовую ставку до 14,75%.
01.03.2024, 12:06 76821
Производство систем капельного полива запустят в Туркестанской области
В регионе планируется внедрить водосберегающие технологии на 22 тысячах гектаров сельскохозяйственных земель
Фото: depositphotos.com
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Туркестан. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Производство систем капельного полива намерены запустить в Туркестанской области до конца года, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
BNK Group - первый казахстанский завод по производству систем дождевального полива, которые позволяют равномерно распределять влагу по площади полива, имитируя природные осадки (...) До конца года BNK Group намерены начать производить системы капельного полива", - проинформировали в ведомстве.
Также в этом году в области планируется внедрить водосберегающие технологии на 22 тысячах гектаров сельскохозяйственных земель, чтобы довести площадь использования передовых систем полива до 54,3 тысячи гектаров. Отмечается, что 1406 крестьянских хозяйств приступили к соответствующей работе.
Для внедрения водосберегающих технологий есть все необходимое. Однако нужно качественно организовать работу. Министерство, "Казводхоз", местные исполнительные органы и бизнес должны действовать сообща, только так мы сможем достичь поставленных главой государства целей по внедрению водосберегающих технологий на 150 тысячах гектаров полей в год. Мы движемся в правильном направлении, но нужно наращивать темпы модернизации и активно вести разъяснительную работу", - добавил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Ранее сообщалось, что на полях Южного Казахстана апробируют препарат для удержания влаги в почве.
01.03.2024, 12:02 77846
В Казахстане молоко подорожало на 14% за год
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане питьевое молоко подорожало в годовой динамике на 14,4%.
В январе текущего года цены на молочные продукты в РК выросли на 0,5% за месяц и на 10,4% за год. В том числе питьевое молоко подорожало в годовой динамике на 14,4%, консервированное молоко - на 13,9%, кисломолочные продукты - на 9,9%. Среди последних йогурт вырос в цене на 6% за год, кефир 2,5% жирности - на 11,9%, сметана - на 9,7%, творог 5%-9% жирности - на 9,2%, твердый сыр - на 4,8%", - информирует energyprom.kz.
По итогам января текущего года производство молочных продуктов в РК составило 41,6 млрд тенге - на 0,9% больше в деньгах, чем годом ранее.
В натуральном выражении выпуск обработанного жидкого молока и сливок составил 47,6 тысяч тонн - на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Сократилось также производство мороженого и пищевого льда, сгущенного молока и сливок. В то же время увеличился объем выпуска сыра и творога, молока в твердой форме, йогурта и прочих подобных кисломолочных продуктов, а также сливочного масла и спредов", - сообщают аналитики.
При этом отмечается, что среди кисломолочных напитков производство кумыса выросло на 14,9%, до 131 тонны, а выпуск шубата, напротив, уменьшился на 3,4%, до 253 тонн.
За январь-декабрь прошлого года местные компании смогли обеспечить спрос на обработанное молоко и сливки на 95%. Импорт вырос на 21,9%, до 31,8 тысячи тонн, но это составило лишь 5% от ресурсов. Практически вся продукция была реализована на внутреннем рынке: 626,1 тысяч тонн - на 6,9% больше, чем годом ранее", - добавили аналитики.
Напомним, запуск 65 ферм увеличит производство молока в Казахстане.
29.02.2024, 20:57 91456
Мирзагалиев озвучил производственные результаты КМГ за 2023 год
Важным событием стало создание совместного предприятия с партнерами из ОАЭ
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Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявила производственные результаты за 2023 год. По словам председателя правления КМГ Магзума Мирзагалиева, компания успешно продолжает свой стратегический курс и достигает намеченных целей.
В рамках инициативы по увеличению добычи газа на операционных и разведочных активах в 2023 году КМГ удалось запустить три новых месторождения.
В конце ноября 2023 года завершилась сделка по приобретению 60% доли у французской Total Energies в нефтегазовом месторождении "Дунга", расположенном в Мангистауской области. Добыча нефти за отчетный год на месторождении составила 547 тыс. тонн, из которых доля КМГ с момента вхождения в проект составила 40 тыс. тонн.
В рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута мы начали транспортировку нефти в направлении Баку и далее по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан, через который в 2023 году отгружено около 1 млн тонн. Также в рамках диверсификации маршрутов начали транспортировку нефти по нефтепроводу Атырау - Самара и далее по трубопроводам "Транснефти" в направлении Германии. По итогам 2023 года в Германию было поставлено около 1 млн тонн нефти", - сообщил Магзум Мирзагалиев.
Важным событием стало создание в январе 2023 года совместного предприятия с партнерами из ОАЭ, компанией Abu Dhabi Ports, и приобретение двух танкеров Taraz и Liwa с дедвейтом по 8 тыс. тонн. Они уже задействованы в транспортировке казахстанской нефти в Каспийском море.
Компания планомерно реализует намеченные задачи в области устойчивого развития, включая свою программу низкоуглеродного развития.
Например, мы завершаем ТЭО по проекту ветряной электростанции "Мирный" мощностью 1 ГВт с Total Eren. По гибридной электростанции с Eni в текущем году запланированы тендерные процедуры для определения подрядчика по строительству объектов", - сообщил председатель правления КМГ.
За год доказанные и вероятные запасы углеводородов (2P) КМГ увеличились на 3,7%; объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 6,9% и составил 23 532 тыс. тонн; объем транспортировки нефти поднялся на 7,6% и составил 80 359 тыс. тонн; объем переработки углеводородного сырья (УВС) на казахстанских и румынских НПЗ составил 19 593 тыс. тонн по сравнению с 19 900 тыс. тонн.
29.02.2024, 11:44 64566
Сенатор просит правительство поддержать фермеров в период весенних полевых работ
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Ернур Айткенов просит правительство поддержать фермеров в период весенних полевых работ, передает корреспондент агентства.
В 2023 году в центральных и северных областях страны из-за неблагоприятных погодных условий урожайность сельскохозяйственных культур несколько снизилась. На календаре конец февраля, последний день зимы, аграрии активно готовятся к началу посевной 2024 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на будущий урожай, является качество посевного материала. Учитывая неблагоприятные условия, в которых проходила уборка урожая в Казахстане в прошлом году и огромный объем полученного неклассного зерна, проблема нехватки качественных семян является актуальной", - сказал Ернур Айткенов, обращаясь с запросом на имя заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.
По его словам, в настоящее время производители зерновых культур Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей не могут в полном объеме сформировать семенной фонд для проведения весенних полевых работ.
Особенно остро этот вопрос стоит в Павлодарской области. Неоднократно в наш адрес поступали обращения от Павлодарского филиала Ассоциации фермеров Казахстана по основным проблемным вопросам посевной кампании этого года", - сказал сенатор.
Он выделил основные проблемные вопросы, которые отмечают в Павлодарском филиале Ассоциации фермеров.
АО "НК "Продкорпорация" объявило форвардный закуп, при этом одним из требований является средняя урожайность за 2022-2023 годы по пшенице не менее 10 центнеров с гектара, по подсолнечнику - 8 центнеров с гектара, и это в условиях всем известного факта засухи в Павлодарской области. Большинство фермеров Павлодарского региона произвели пролонгацию кредитов 2023 года и не имею залогов для получения займов в текущем году. Таким образом, для фермеров Павлодарского региона практически отсутствует возможность привлечения займа на весенние полевые и уборочные работы", - сказал депутат.
По его словам, в этой связи Павлодарский филиал Ассоциации фермеров предлагает запустить механизм финансирования на весенние полевые и уборочные работы через АО "НК "Продкорпорация" путем трехстороннего договора - корпорация, сельхозпроизводитель, переработчик.
В рамках этой схемы Продкорпорация будет финансировать аграриев на льготных условиях с оплатой аванса в размере 70% от фиксированной цены для проведения весенних полевых работ. Фиксирование цены обеспечит страхование рисков фермеров от резкого понижения цены на сельхозпродукцию, которое может быть вызвано высоким урожаем или демпингом цен со стороны других государств. После сбора урожая фермеры будут поставлять сельхозпродукцию напрямую перерабатывающим предприятиям на хранение, после чего получат доплату от Продкорпорации оставшейся суммы 30%", - уточнил он.
Также, по его словам, для обеспечения сбыта сельхозпродукции Продкорпорация гарантированно будет закупать объемы сырья у фермеров в рамках форвардных контрактов после поставки сырья на перерабатывающие предприятия.
В свою очередь переработчики будут реализовывать готовую продукцию в течение года и рассчитываться с Продкорпорацией за сырье по факту продажи готовой продукции. Данный механизм позволит обеспечить переработчиков сельхозкультур прямыми контрактами, а сельхозпроизводителей успешно провести весенние полевые и уборочные работы", - сказал Ернур Айткенов.
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