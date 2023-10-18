Крупнейший китайский оператор экспресс-доставки откроет головной офис в Казахстане
Соглашение о сотрудничестве подпишут АО "Казпочта" и YTO Express Cо
Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Китай обсудил перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах электронной коммерции, транспорта и логистики с председателем правления китайской YTO Express Co., Ltd Йу Хуэй Дзяо, сообщает Акорда.
В ходе встречи глава государства отметил, что в Казахстане уже работают такие крупные маркетплейсы, как Alibaba, Wildberries, OZON и JDcom. К 2030 году республика планирует довести долю электронной торговли до 20% от общего рынка.
Глава YTO Express Co проинформировал президента о планах одного из крупнейших логистических операторов экспресс-доставки в КНР по открытию центральноазиатского головного офиса в Казахстане и вхождению на казахстанский рынок.
Соглашение о сотрудничестве китайская компания подпишет с АО "Казпочта".
У нас имеются большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества с вашей компанией в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь". Сегодня электронная коммерция является одной из быстроразвивающихся отраслей экономики, которая генерирует около 7 трлн долларов мирового ВВП. Казахстан уделяет особое внимание развитию электронной коммерции", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Йу Хуэй Дзяо также рассказал президенту, что ключевым проектом его компании в Казахстане станет строительство в ряде регионов высокотехнологичных мультимодальных центров класса А.
Подобная инфраструктура обеспечит оперативную обработку товаров с выходом на страны ЕС, ЕАЭС и Центральной Азии. Внедрение интеллектуальных IT-решений позволит полностью автоматизировать логистические процессы и обеспечить таможенное сопровождение поставок", - отметил глава компании.
Напомним, президент Казахстана находится в Китае с официальным визитом. Сегодня он провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. После встречи главы государств подписали ряд двусторонних документов. Затем президент принял участие в открытии бюста аль-Фараби в Пекинском университете языка и культуры, в котором он в свое время учился. Также глава государства обсудил совместные нефтегазохимические проекты с председателем совета директоров компании SINOPEC Ма Юншэном.