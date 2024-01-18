КТК приостановил перевалку нефти из-за непогоды

Фото: cpc.ru

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Атырау. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вынуждают консорциум приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений, - Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вынуждают консорциум приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений, сообщили в пресс-службе консорциума.





Отмечается, что прием нефти от грузоотправителей также приостановлен в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья.





КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, что обуславливает текущие ограничения. О возобновлении работы нефтепровода и отгрузки нефти будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.





Как сообщил во вторник на пресс-конференции в Астане генеральный директор КТК Николай Горбань, 2023 год стал рекордным по объемам транспортировки нефти за всю историю компании - 63,5 млн тонн нефти, из них от казахстанских грузоотправителей поступило 56 млн тонн.





В 2023 году консолидированная выручка КТК составила 2,3 млрд долларов США. АО "КТК-К" - 460 млн долларов, или почти 210 млрд тенге. Чистая прибыль АО "КТК-К" - 77 млрд тенге. Налоговые отчисления за год составили около 80 млрд тенге.





По данным Минэнерго, Казахстан планирует добыть в 2024 году 90,3 млн тонн нефти.



