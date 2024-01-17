Достигнута предварительная договоренность о поставке кашаганского газа на рынок Казахстана

Планируется, что поставки газа на казахстанский рынок начнутся к концу 2025 года

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 16 января, в рамках исполнения поручения правительства по обеспечению внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом Министерством энергетики совместно с акционерами месторождения Кашаган достигнута предварительная договоренность о поставках сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок, сообщает пресс-служба - Во вторник, 16 января, в рамках исполнения поручения правительства по обеспечению внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом Министерством энергетики совместно с акционерами месторождения Кашаган достигнута предварительная договоренность о поставках сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.





Согласно предварительному договору, НК "QazaqGaz" номинируется вести переговоры с акционерами месторождения Кашаган о будущих потенциальных поставках сжиженного нефтяного газа, произведенного на установке комплексной переработки нефти и газа "Болашак".





На сегодняшний день стороны ведут сотрудничество в направлении принятия окончательного инвестиционного решения по инфраструктурному проекту в области сжиженного нефтяного газа в 2024 году.





Планируется, что поставки сжиженного нефтяного газа на казахстанский рынок начнутся к концу 2025 года.





К 2027 году после завершения инфраструктурных работ на Кашаганском месторождений объемы производства СНГ достигнут 700 тысяч тонн в год.



