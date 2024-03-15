Международный форум B5+1 проходит в Алматы

В МЭК Кыргызстана рассказали о принимаемых мерах по борьбе с "серыми" сертификатами

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Бишкек. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана прокомментировали проект постановления правительства Республики Казахстан "О некоторых вопросах выпуска в обращение и обращения продукции", который предусматривает запрет на выпуск и обращение на территории РК продукции, сопровождаемой документами об оценке соответствия единой формы, имеющими регистрационные номера ЕАЭС KG, выданными или принятыми после 1 июля 2024 года.





В ведомстве обеспокоены размещением для публичного обсуждения данного проекта постановления.





Принятие данного постановления Республикой Казахстан расценивается как препятствие, имеющие признаки барьера в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза, и ограничивает доступ для предпринимателей государств - членов ЕАЭС на внутренний рынок Евразийского экономического союза, и может создать прецедент по непризнанию документов об оценке соответствия в рамках Союза", - отметили в кыргызском ведомстве.





В министерстве также отметили, что в рамках систематически проводимой работы по недопущению нарушений процедур оценки соответствия, а также борьбы с "серыми" сертификатами, выданными аккредитованными органами по сертификации КР:





- 7 марта 2024 года разработан и подписан совместный план мер Министерства экономики и коммерции КР и Министерства торговли и интеграции РК по борьбе с недобросовестными субъектами аккредитации;





- принято постановление кабмина КР, которым с 20 марта 2024 года функции по регистрации деклараций о соответствии требованиям технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза) единой формы переданы уполномоченному органу - Центру по стандартизации и метрологии при МЭК КР и его территориальным подразделениям.





Также утверждено положение о порядке и основаниях принятия национальным органом по аккредитации решений о включении/исключении аккредитованных органов по оценке соответствия в национальную часть единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС.





В Кыргызской Республике уже создан реестр протоколов испытаний, выданных лабораториями КР. Также МЭК КР было предложено казахской стороне создать реестр национальных протоколов испытаний для мониторинга легитимности протоколов испытаний, используемых органами по сертификации", - отметили в пресс-службе.





Вместе с тем был проведен государственный надзор за органами по сертификации и 6 органам наложен штраф на сумму 1,5 млн сомов, приостановлены у 8 органов аттестаты аккредитации и отменены действия документов об оценке соответствия, выданных с нарушениями.





Для решения данного вопроса МЭК КР будут проведены консультации с департаментом технического регулирования ЕЭК, а также со всеми заинтересованными сторонами союза", - добавили в пресс-службе МЭК КР.



