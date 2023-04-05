Микрокредиты под 2,5% годовых будут доступны аграриям Казахстана

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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев на заседании правительства рассказал о ходе реализация проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты", передает корреспондент агентства.





Как рассказал глава МСХ, в рамках проекта микрокредиты будут выдаваться через поверенного (агента) сроком до 5 лет, в сфере животноводства до 7 лет, под 2,5% годовых. При этом он уточнил, что максимальная сумма микрокредита составляет 8,6 млн тенге, при этом для сельхозкооперативов - 27,6 млн тенге.





По его словам на реализацию проекта в текущем году предусмотрено 100 млрд тенге с планом выдачи 17 тыс. микрокредитов, что позволит создать более 18 тыс. новых рабочих мест.





Также Карашукеев сообщил, что в целях обеспечения семейных хозяйств кормами для сельхозживотных планируется создавать сервисные сельскохозяйственные кооперативы, которые будут предоставлять услуги своим членам по себестоимости и реализовывать им корма по ценам ниже рыночных. В целом за 7 лет на проект планируется направить до 1 трлн. тенге с охватом более 1 миллиона сельчан и вовлечением их в кооперативное предпринимательство с созданием порядка 350 тысяч рабочих мест.



