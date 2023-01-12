Минэнерго будет регулировать розничные цены на сжиженный газ  

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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские мажилисмены одобрили в первом чтении законопроект по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа.





Законопроект предусматривает регулирование Министерством энергетики розничных цен на сжиженный нефтяной газ.





Представляя законопроект в мажилисе, депутат Екатерина Смышляева заявила, что в январе прошлого года рост цен на сжиженный нефтяной газ стал пусковым механизмом протестных выступлений. По ее мнению, нестабильность цены вызвана в том числе повсеместной непрозрачностью отрасли, недобросовестным посредничеством, большими объемами теневого экспорта и, как следствие, искусственным дефицитом топлива для населения.





Мы решили, что было бы целесообразно оцифровать процесс оборота. Но до самой оцифровки необходимо произвести реинжиниринг всех процессов в отрасли",- заявила Смышляева в кулуарах мажилиса.









В новом законопроекте предусмотрены следующие меры:





введение государственного регулирования розничных цен на сжиженный нефтяной газ;

изменение порядка государственного регулирования цен при оптовой реализации сжиженного нефтяного газа;

уточнение понятий: "газонаполнительный пункт", "газонаполнительная станция", "нефтегазохимическая продукция";

определение понятий: "производство товарного, сжиженного нефтяного и (или) сжиженного природного газа", "производственный объект производителя сжиженного нефтяного газа" и "групповая резервуарная установка".





Порядок госрегулирования цен при оптовой реализации СНГ также претерпит изменения. Для этого законопроектом вносятся изменения и дополнения в Предпринимательский кодекс и закон "О газе и газоснабжении", сообщает пресс-служба мажилиса.





Для получения данных об оптовых потоках сжиженный газ планируют внести в перечень товаров, обязательных к оформлению сопроводительных накладных на товар. Таким образом, будет собираться информация об оптовом движении товара.





В системе будут отражены данные всех организаций, участвующих в обороте сжиженного газа, от добычи до реализации потребителю.





До момента полной оцифровки отрасли будет усилена ответственность местных исполнительных органов за распределения лимита сжиженного газа внутри региона. После оцифровки этот процесс будет автоматизирован.





Напомним, 2 января 2022 года в Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги, в результате чего цена газа резко была увеличена вдвое. Средняя розничная цена в городах Актау, Жанаозене, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге за литр. На эту новость моментально отреагировали жители Мангистауской области, выйдя на митинги в Жанаозене, селах Акшукур и Курык.



