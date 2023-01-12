11.01.2023, 14:39 11246
Минэнерго будет регулировать розничные цены на сжиженный газ
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские мажилисмены одобрили в первом чтении законопроект по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа.
Законопроект предусматривает регулирование Министерством энергетики розничных цен на сжиженный нефтяной газ.
Представляя законопроект в мажилисе, депутат Екатерина Смышляева заявила, что в январе прошлого года рост цен на сжиженный нефтяной газ стал пусковым механизмом протестных выступлений. По ее мнению, нестабильность цены вызвана в том числе повсеместной непрозрачностью отрасли, недобросовестным посредничеством, большими объемами теневого экспорта и, как следствие, искусственным дефицитом топлива для населения.
Мы решили, что было бы целесообразно оцифровать процесс оборота. Но до самой оцифровки необходимо произвести реинжиниринг всех процессов в отрасли",- заявила Смышляева в кулуарах мажилиса.
В новом законопроекте предусмотрены следующие меры:
- введение государственного регулирования розничных цен на сжиженный нефтяной газ;
- изменение порядка государственного регулирования цен при оптовой реализации сжиженного нефтяного газа;
- уточнение понятий: "газонаполнительный пункт", "газонаполнительная станция", "нефтегазохимическая продукция";
- определение понятий: "производство товарного, сжиженного нефтяного и (или) сжиженного природного газа", "производственный объект производителя сжиженного нефтяного газа" и "групповая резервуарная установка".
Порядок госрегулирования цен при оптовой реализации СНГ также претерпит изменения. Для этого законопроектом вносятся изменения и дополнения в Предпринимательский кодекс и закон "О газе и газоснабжении", сообщает пресс-служба мажилиса.
Для получения данных об оптовых потоках сжиженный газ планируют внести в перечень товаров, обязательных к оформлению сопроводительных накладных на товар. Таким образом, будет собираться информация об оптовом движении товара.
В системе будут отражены данные всех организаций, участвующих в обороте сжиженного газа, от добычи до реализации потребителю.
До момента полной оцифровки отрасли будет усилена ответственность местных исполнительных органов за распределения лимита сжиженного газа внутри региона. После оцифровки этот процесс будет автоматизирован.
Напомним, 2 января 2022 года в Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги, в результате чего цена газа резко была увеличена вдвое. Средняя розничная цена в городах Актау, Жанаозене, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге за литр. На эту новость моментально отреагировали жители Мангистауской области, выйдя на митинги в Жанаозене, селах Акшукур и Курык.
В связи с прошедшими по всей стране беспорядками президент Токаев поручил ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней. Согласно распоряжениям главы государства Агентство РК по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", были задержаны директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" в Жанаозене Накберген Тулепов и глава центра электронных торгов по сжиженному газу.
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11.01.2023, 21:15 5121
Заседание коллегии МТИ РК: сдерживание цен на продукты и повышение экспорта
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги работы за 2022 год и планы на предстоящий период обсуждены на заседании коллегии Министерства торговли и интеграции с участием руководителей центральных госорганов, депутатов мажилиса, представителей отраслевых союзов, ассоциаций и компаний, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Участники заседания рассмотрели вопросы развития внутренней и внешней торговли, промышленной кооперации и логистики, создания национальной товаропроводящей системы, цифровизации и продвижения несырьевого экспорта.
В своем выступлении премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что в 2023 году необходимо сохранить положительную динамику внешнеторгового оборота и внутренней торговли, а также направить все усилия на реализацию задач, обозначенных главой государства в предвыборной программе, посланиях народу Казахстана и на расширенных заседаниях правительства.
Алихан Смаилов акцентировал особое внимание на работе по обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары.
Этот вопрос имеет огромное значение для казахстанцев и находится на контроле президента. На ценообразование влияет множество факторов, поэтому нужно усилить работу по выявлению непродуктивных посреднических схем, мониторингу за соблюдением допустимой торговой надбавки и мерам реагирования на факты необоснованного повышения цен", - сказал он.
Кроме того, премьер-министр подчеркнул важность дальнейшей модернизации торговых площадок, внедрения современных форматов и строительства новых функциональных овощехранилищ.
Нам нужно стремиться к повышению стандартов в данной сфере, так как это будет оказывать положительный эффект на сдерживание цен и увеличение доходов добросовестных предпринимателей. Мы будем над этим работать", - сказал Алихан Смаилов.
В заключение глава правительства отметил, что создание национальной товаропроводящей системы позволит повысить эффективность анализа ценообразования и баланса товаров по стране, что крайне необходимо для оперативного регулирования торговых процессов. По его словам, важно также автоматизировать процессы деятельности всех субъектов торговли и провести полноценную интеграцию национальной товаропроводящей системы с информсистемами госорганов и участников торговой деятельности.
11.01.2023, 15:29 10441
Строительство АЭС и другие проекты обсудили вице-премьеры Казахстана и России
Вице-премьеры также подписали протокол об итоговых показателях перевозок грузов железнодорожным транспортом между странами за 2022 год и планах на текущий год
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Москва. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьеры Казахстана и России Роман Скляр и Алексей Оверчук обсудили на встрече в Москве торгово-экономическое сотрудничество двух стран.
Подробно рассмотрены совместные шаги по развитию сотрудничества в области промышленности и торговли, транспорта и энергетики, гуманитарного сотрудничества и перспективы углубления интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе", - сообщает пресс-служба российского правительства.
В частности, Скляр и Оверчук говорили о перспективах строительства АЭС на территории Казахстана по российским технологиям.
Вице-премьеры также подписали протокол об итоговых показателях перевозок грузов железнодорожным транспортом между странами за 2022 год и планах на текущий год.
Также российская сторона подтвердила участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Казахстан". Ее проведение планируется 23-25 сентября 2023 года в Астане.
11.01.2023, 11:08 15416
Казахстан не получал официального предложения по созданию тройственного газового союза - Смаилов
Сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Россией
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов в кулуарах правительства сообщил, что пока Казахстан не получил официального предложения по созданию газового союза с Россией и Узбекистаном.
Мы на настоящий момент официальных предложений по созданию тройственного газового союза не получали, соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать", - прокомментировал глава кабмина.
Сейчас, по его словам, проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Россией.
В настоящее время мы ожидаем очередного раунда переговоров с "Газпромом". Все эти отношения в ближайшее время будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях. Мы продолжаем эту работу в двустороннем формате", - добавил Смаилов.
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
В МИД РФ заявили, что Казахстан и Узбекистан готовы работать с Россией над созданием газового союза.
11.01.2023, 10:44 15876
За год курс тенге ослаб по отношению к доллару на 7,1%
В 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 7,1%, до 462,66 тенге за доллар США, проинформировал на заседании правительства председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов.
В 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты. После ослабления до 512,17 тенге в марте, курс тенге укрепился до 414,79 в мае", - напомнил глава Нацбанка.
Поддержку тенге в 2022 году оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 5,1 млрд долларов США, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, которые составили 4,3 млрд долларов США, валютные интервенции Национального банка в размере 1,4 млрд долларов США.
Ускорение инфляции в 2022 году Пирматов связал с геополитическим шоком.
Несмотря на некоторое замедление месячной инфляции до 1,2% в декабре 2022 года, она все еще значительно превышает среднегодовые значения - 0,7% в декабре за последние 5 лет. В годовом выражении инфляция достигла 20,3%", - рассказал он.
Наибольший вклад продолжил вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,3%. Наблюдалось сезонное удорожание плодоовощной продукции.
Непродовольственная инфляция также ускорилась до 19,4%. Продолжается ускорение роста цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, моющие и чистящие средства, стройматериалы, медикаменты. При этом в структуре непродовольственных товаров отмечается замедление роста цен на автомобили в результате выхода из расчета высокой базы 2021 года и ГСМ в условиях административного регулирования цен.
В декабре 2022 года инфляция платных услуг сохранилась на уровне 14,1%. Замедлился рост стоимости аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг.
При этом председатель НБ РК отметил, что инфляционные ожидания населения продолжают оставаться на повышенном уровне. В декабре 2022 года медианные оценки ожидаемой населением инфляции выросли до 21,3%.
На фоне неопределенности геополитической обстановки, сохраняющихся высоких цен на продовольствие, а также высоких инфляционных ожиданий населения 5 декабря 2022 года Национальный банк повысил базовую ставку до 16,75%. Меры денежно-кредитной политики, принятые в 2022 году, будут способствовать снижению инфляции и ее дальнейшей стабилизации в среднесрочной перспективе", - добавил Галымжан Пирматов.
Как сообщалось ранее, ВВП Казахстана по итогам 2022 года вырос на 3,1%.
11.01.2023, 10:07 17016
Добыча нефти и газа сократилась в Казахстане в 2022 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В горнодобывающей промышленности объем производства за 2022 год снизился на 1%, проинформировал на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.
Зафиксировано снижение добычи газа на 1%, нефти - на 1,9% и других полезных ископаемых - на 7,6%", - сообщил глава МНЭ.
В свою очередь министр энергетики РК Болат Акчулаков проинформировал, что объем добычи газа за 2022 год составил 53,3 млрд кубометров газа, или 103,1% к плану 2022 года.
Производство товарного газа составило 27,8 млрд кубометров, или 94% к плану 2022 года.
Недостижение показателя связано с ограничениями приема карачаганакского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе, а также с внеплановыми ремонтными работами на месторождениях Тенгиз и Кашаган", -пояснил Акчулаков.
Внутреннее потребление товарного газа составило 19,3 млрд кубометров, или 107,2% к плану 2022 года. Экспорт газа составил 4,6 млрд кубометров, или 85,1% к плану 2022 года.
Снижение объемов экспорта газа позволило обеспечить растущий объем потребления на внутреннем рынке. Обеспечение газом населения является приоритетом", - уточнил спикер.
Объем производства сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок составил 2,8 млн тонн, или 98% к плану 2022 года. Недостижение планового значения связано с ремонтами на крупных заводах ПНХЗ, АНПЗ и "СНПС-Актобемунайгаз".
По итогам 2022 года объем добычи нефти и конденсата составил 84,2 млн тонн, или 101,6% к плану 2022 года.
Так, на Тенгизском месторождении добыто 29,2 млн тонн нефти, или 100% к плану 2022 года. Добыча нефти на Карачаганакском месторождении составила 11,3 млн тонн, или 103,8% к плану 2022 года. На Кашагане объем добычи нефти составил 12,7 млн тонн, или 109,5% к плану 2022 года", - уточнил глава МЭ.
Экспорт нефти за 2022 год составил 64,3 млн тонн, или 103,4% к плану 2022 года.
Напомним, более 90 млн тонн нефти и почти 3 млн тонн сжиженного газа планируется добыть в Казахстане в 2023 году.
11.01.2023, 09:54 17581
ВВП Казахстана по итогам 2022 года вырос на 3,1%
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2022 года экономика страны сохранила умеренные темпы роста. Реальный рост экономики за прошлый год составил 3,1%. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Основным фактором устойчивости стал рост в реальном секторе, в том числе в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве", - отметил Смаилов.
По его словам, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 3,4%. Рост в машиностроении составил 9,4%, в том числе в автомобилестроении - 19,1%, производстве электрооборудования - 22,2%, напитков - 11,2%, химической промышленности - 10,2%, легкой промышленности - 6%, производстве продуктов питания - 3,9%, в нефтепереработке - 1,9%.
В сельском хозяйстве наблюдается высокий темп роста - свыше 9%.
Также высокие темпы роста в строительной отрасли, где обеспечен рост на уровне 9,4%.
За 2022 год в стране введено в эксплуатацию 15,4 млн кв. м жилья.
Сектор услуг вырос на 2,5%. Торговля - на 5%, транспорт - около 4%, связь - на 8%.
Важным фактором экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. Рост инвестиций в основной капитал в реальном выражении составил 7,8%. При этом наблюдалась активность в привлечении инвестиций в недобывающих отраслях. Высокие показатели роста инвестиций отмечены в строительстве, в сферах здравоохранения, образования, торговле, операциях с недвижимым имуществом, сельском хозяйстве, промышленности, транспорте и складировании", - добавил премьер-министр.
По всем основным макропоказателям отмечается рост в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и городе Шымкенте.
Наименьшие темпы роста наблюдаются в Улытауской, Мангистауской, Атырауской и Абайской областях.
Глава правительства отметил, что на текущий год перед правительством и акиматами есть ряд конкретных задач.
Нам необходимо сосредоточить свое внимание на реализации предвыборной программы президента. Все поручения и инициативы главы государства основаны на запросах общества и текущих вызовах. Важен вклад каждого министерства и региона для выполнения этих задач", - сказал Смаилов.
Он обозначил основные направления работы правительства.
Первое. Достижение не менее 4-процентного роста экономики в наступившем году требует от всех единой и слаженной работы.
Приоритет в развитии отраслей экономики должен отдаваться в первую очередь насыщению внутреннего рынка отечественными товарами. Обеспечение устойчивого роста экономики станет фактором дальнейшего повышения благосостояния и улучшения качества жизни населения. Необходимо усилить работу по дальнейшей диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест", - сказал премьер-министр.
Второе. Министерствам и акиматам регионов необходимо активизировать работу по привлечению и сопровождению инвестиций.
Нужно работать с каждым инвестором. Предоставлять индивидуальные условия, а также устанавливать встречные обязательства. От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект. Нам нужно обеспечить привлечение не менее $24,4 млрд иностранных инвестиций в текущем году", - уточнил Смаилов.
Третье. Необходимо сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен.
Инфляция по итогам 2022 года составила 20,3%. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Это говорит о недостаточности принимаемых мер со стороны профильных министерств и акиматов. Наша задача - снизить инфляцию в текущем году в 2 раза. Она должна сложиться в пределах 9,5%. Это очень непростая задача, которая требует от нас слаженных и превентивных действий", - отметил премьер.
Четвертое. Развитие предпринимательства является важнейшим фактором устойчивости национальной экономики.
Новая регуляторная политика по отношению к бизнесу должна быть понятной и справедливой. В текущем году нужно обеспечить эффективность контроля через автоматизацию систем управления рисками. Нужно увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе в этом году до 3,8 млн человек. Эта задача должна быть на личном контроле у акимов.
Пятое. Одним из приоритетов экономической политики является поэтапное сокращение доли государства в экономике и обеспечение равных возможностей для всех.
Реализация данной политики должна сопровождаться через комплексную приватизацию и передачу несвойственных функций в конкурентную среду. Мы должны сократить долю государства в экономике до 14,4% ВВП. Необходимо в текущем году обеспечить реализацию 90% комплексного плана приватизации", - сказал Смаилов.
Шестое. Большая работа предстоит по модернизации инфраструктуры.
Мы должны принять действенные меры по снижению износа в сетях электро-, тепло- и водоснабжения. Необходимо обеспечить качественную реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции". Все запланированные инвестиционные мероприятия по ремонту и реконструкции инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства должны быть исполнены", - подчеркнул глава правительства.
Седьмое. В текущем году поставлена задача о подготовке нового Налогового кодекса.
Следует упростить налоговое законодательство. Сделать его стимулирующим к росту объемов производства, инвестиций, внедрению инноваций, а также повышению занятости. Налоговое администрирование должно полностью базироваться на системе управления рисками. В этом вопросе должно быть обеспечено тесное взаимодействие государственных органов с палатой предпринимателей "Атамекен" и экспертным сообществом.
Восьмое. Важным вопросом является разработка нового Бюджетного кодекса.
Нам нужно в текущем году усилить финансовую дисциплину, расширить прозрачность бюджетной системы и повысить эффективность государственных расходов. В рамках совершенствования подходов к бюджетированию нужно обеспечить большую оперативную самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов", - сказал премьер-министр.
Девятое. "Мы должны также активизировать меры по цифровизации экономики. Необходимо обеспечить интеграцию информационных систем в единую платформу. Максимально перевести госуслуги в электронный формат и упростить процесс их предоставления населению. Данная задача должна реализовываться совместно министерствами и акиматами", - добавил Смаилов.
Десятое. Продолжится перезагрузка системы государственного управления.
В рамках административной реформы акцент будет сделан на децентрализацию полномочий с повышением персональной ответственности политических служащих. Передавая определенные функции, нужно быть уверенными, что они будут качественно исполняться, ничего не будет утрачено. Одновременно следует повышать роль гражданского общества в реализации государственной политики", - заключил премьер.
10.01.2023, 21:24 25386
Турция предоставит Казахстану 1000 тонн высококачественных семян хлопчатника
Турецкая компания презентовала новые сорта хлопчатника, устойчивые к болезням и вредителям
Фото: Минсельхоз РК
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Шымкент. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Турецкие бизнесмены предоставят казахстанским фермерам 1000 тонн высококачественных семян хлопчатника на выгодных условиях, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.
Договоренность была достигнута в Шымкенте на площадке бизнес-форума "Перспективы развития хлопководства в Республике Казахстан". Турецкая компания PROgen презентовала новые сорта хлопчатника, устойчивые к болезням и вредителям, которые будут реализованы казахстанским растениеводам в рассрочку. Заем на приобретение семян готова предоставить СПК "Туркестан" в срок до конца года. Ранее между Казахстаном и Турцией был подписан меморандум о сотрудничестве по развитию семеноводства.
Вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек отметил важность развития отрасли хлопководства.
Прорабатывается вопрос увеличения доли казахстанского содержания в госзакупках, в том числе бытовых товаров и продукции переработки хлопка. На первом этапе нацкомпании должны будут закупать до 70% отечественной хлопчатобумажной продукции: постельное белье, полотенца и т.д. При формировании государственного оборонного заказа также планируется увеличить долю местного содержания с 30 до 70%", - отметил вице-министр.
На сегодняшний день основная цель отрасли - сделать хлопковое производство конкурентоспособным и высокорентабельным за счет внедрения конкретных рыночных механизмов.
10.01.2023, 20:31 24331
Минтранс РФ: Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов
Стороны обсудили увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом
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Москва. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан будут развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска и согласуют дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города двух стран.
В российском Минтрансе во вторник, 10 января, состоялась встреча министра транспорта РФ Виталия Савельева с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, сообщает РИА Новости.
Обсуждались основные направления сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Ключевые задачи транспортных ведомств двух стран - увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что, отвечая на растущий спрос российского и казахстанского бизнеса на перевозки, стороны договорились способствовать увеличению объемов перевозок грузов и контейнеров в двустороннем и транзитном сообщении, развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска.
Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана", - добавили в Минтранс РФ.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?