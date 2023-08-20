Минтруда подняло часовую оплату индивидуальным помощникам лиц с инвалидностью

Кроме того, передача медицинской документации для установления инвалидности теперь перешла в электронный формат

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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Оплату услуг индивидуального помощника лиц с инвалидностью первой группы увеличили в Казахстане.





Соответствующие изменения в некоторые приказы в сфере социальной защиты населения внесло Министерство труда и социальной защиты.





В частности, изменилась методика определения гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости товаров и (или) услуг, приобретаемых лицами с инвалидностью через портал социальных услуг.





Теперь гарантированная сумма на социальные услуги индивидуального помощника определяется исходя из расчета 13,64% от размера МРП, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. Ранее эта сумма составляла 12% от МРП.





Таким образом, гарантированная стоимость услуг индивидуального помощника инвалида первой группы составит 470,58 тенге в час.





Из этой суммы вычитаются обязательные пенсионные взносы и взносы на социальное медстрахование.





Аналогичные поправки внесены в правила предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении.





Ранее сумма оплаты составляла 414 тенге в час.





Приказ вводится в действие 22 августа 2023 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2023 года.





Также Минздрав сегодня сообщил , что передача медицинской документации для установления инвалидности теперь перешла в электронный формат.





Теперь при направлении на медико-социальную экспертизу формируется одна единая форма вместо двух, что позволяет сократить время формирования направления и снизить нагрузку на медицинских работников", - говорится в информации на сайте ведомства.





Кроме того, в рамках пилотного проекта по 13 группам заболеваний установление инвалидности проходит в заочном формате. Это предполагает, что медицинская документация направляется в электронном виде и пациентам нет необходимости идти на медико-социальную экспертизу. По оказанию данной услуги налажена передача медицинской документации в электронном формате по очному освидетельствованию на инвалидность. Это позволяет экспертам получать медицинскую документацию в электронном виде.





В последующем панируется полностью исключить бумажную документацию по всем группам заболеваний и перейти к полноценному электронному обмену данными", - подчеркнули в Минздраве.





Ранее в эксклюзивном материале Kazakhstan Today сообщалось, какую оплату будут получать ухаживающие за инвалидами I группы родственники, если они оформятся в качестве индивидуальных помощников.





В рамках реализации Социального кодекса РК с 1 июля текущего года пособие лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы, было повышено на 14,5%. В настоящее время пособие составляет 1,61 прожиточного минимума, или 65 313 тенге. Кроме того, кодексом предусмотрено, что неработающие члены семьи, ухаживающие за лицом с инвалидностью, могут стать индивидуальными помощниками, и тогда они будут получать зарплату от государства. Также за них будут выплачиваться социальные отчисления и пенсионные взносы.