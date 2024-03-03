Мирзагалиев озвучил производственные результаты КМГ за 2023 год

Рассказать друзьям

Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявила производственные результаты за 2023 год. По словам председателя правления КМГ Магзума Мирзагалиева, компания успешно продолжает свой стратегический курс и достигает намеченных целей.





В рамках инициативы по увеличению добычи газа на операционных и разведочных активах в 2023 году КМГ удалось запустить три новых месторождения.





В конце ноября 2023 года завершилась сделка по приобретению 60% доли у французской Total Energies в нефтегазовом месторождении "Дунга", расположенном в Мангистауской области. Добыча нефти за отчетный год на месторождении составила 547 тыс. тонн, из которых доля КМГ с момента вхождения в проект составила 40 тыс. тонн.





В рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута мы начали транспортировку нефти в направлении Баку и далее по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан, через который в 2023 году отгружено около 1 млн тонн. Также в рамках диверсификации маршрутов начали транспортировку нефти по нефтепроводу Атырау - Самара и далее по трубопроводам "Транснефти" в направлении Германии. По итогам 2023 года в Германию было поставлено около 1 млн тонн нефти", - сообщил Магзум Мирзагалиев.





Важным событием стало создание в январе 2023 года совместного предприятия с партнерами из ОАЭ, компанией Abu Dhabi Ports, и приобретение двух танкеров Taraz и Liwa с дедвейтом по 8 тыс. тонн. Они уже задействованы в транспортировке казахстанской нефти в Каспийском море.





Компания планомерно реализует намеченные задачи в области устойчивого развития, включая свою программу низкоуглеродного развития.





Например, мы завершаем ТЭО по проекту ветряной электростанции "Мирный" мощностью 1 ГВт с Total Eren. По гибридной электростанции с Eni в текущем году запланированы тендерные процедуры для определения подрядчика по строительству объектов", - сообщил председатель правления КМГ.





За год доказанные и вероятные запасы углеводородов (2P) КМГ увеличились на 3,7%; объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 6,9% и составил 23 532 тыс. тонн; объем транспортировки нефти поднялся на 7,6% и составил 80 359 тыс. тонн; объем переработки углеводородного сырья (УВС) на казахстанских и румынских НПЗ составил 19 593 тыс. тонн по сравнению с 19 900 тыс. тонн.