Ряд ключевых энергетических соглашений подписали на форуме Power Central Asia + China

В агентстве также рассказали, где будут готовить специалистов для АЭС

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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - При строительстве атомной электростанции в Казахстане будет использован ядерный реактор ВВЭР-1200, сообщили в Агентстве по атомной энергии, отвечая на вопросы журналистов о строительстве АЭС.





Росатом" предлагает свою передовую и проверенную технологию, ядерный реактор ВВЭР-1200. Энергоблоки этого типа уже успешно эксплуатируются в России, Беларуси и Китае, а также строятся в Турции, Египте, Китае, Бангладеш и Венгрии", - ответили в пресс-служба агентства.





В ведомстве добавили, что все реакторы имеют проектный срок службы 60 лет.





Однако ядерные реакторы APR1000 (Корея) и EPR1200 (Франция) не имеют опыта эксплуатации, в отличие от российского ВВЭР-1200, китайского HPR1000 и корейского APR1400", - пояснили в агентстве.





Также в ведомстве рассказали, как будет вестись подготовка специалистов для АЭС.





В настоящее время активно ведется подготовка квалифицированных кадров для атомной отрасли по 18 образовательным программам, связанным с физикой, энергетикой, электротехникой, горным инжинирингом. Подготовка осуществляется как в отечественных университетах (ВКТУ имени Д.Серикбаева, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, КазНУ имени аль-Фараби, АУЭС имени Г.Даукеева, ВКУ имени С.Аманжолова и Государственный университет имени Шакарима), так и в рамках сотрудничества с ведущими зарубежными вузами, специализирующимися на ядерных технологиях", - рассказали в агентстве.





Также реализуются несколько профильных образовательных программ с возможностью получения двойного диплома (ядерная физика, ядерная инженерия, ядерная физика и атомная энергетика, теоретическая ядерная физика).





Будет проведена работа по выделению грантов на обучение по зарубежным программам, а также будет организовано прохождение практик и стажировок на действующей АЭС. На 2024-2025 учебный год по направлениям, ассоциированным с атомной отраслью и промышленностью, выделено более 5 тыс. грантов", - сообщает ведомство.





При этом по таким специальностям контингент обучающихся в период 2023-2024 составлял около 250 человек. С 2011 по 2023 год выпуск составил более 1600 человек.





Также в РК действуют Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики, в которых работают высококвалифицированные специалисты в сфере атомной отрасли.





На базе трех учебных центров последнего к текущему моменту было подготовлено более 5000 специалистов, ассоциированных с атомной энергетикой", - отметили в ведомстве.





Кроме того, молодых специалистов будут отправлять на объекты атомной отрасли для прохождения стажировки во Францию, РФ и Венгрию.





Также журналисты поинтересовались, какой процент сотрудников АЭС будут составлять казахстанцы и будут ли с ними заключать договор на основе казахстанского законодательства.





Вопрос о процентном участии казахстанских работников в строительстве АЭС пока не рассматривался отдельно. Вместе с тем привлечение местного персонала возможно при условии прохождения соответствующей аттестации и подтверждения профессиональных компетенций. Договорные отношения с казахстанскими специалистами будут оформляться в соответствии с Трудовым кодексом и законодательством Республики Казахстан с соблюдением всех нормативных требований, включая порядок выплаты заработной платы", - ответили в агентстве.





Там уточнили, что после завершения строительства на этапе эксплуатации первой казахстанской АЭС будет создано порядка 2000 рабочих мест в полном соответствии с законодательства РК. Одной из задач лидера консорциума будет подготовка местных кадров для эксплуатационного персонала станции.



