В Астане стартовал первый региональный энергетический форум Power Central Asia + China

По итогам форума будет заключен ряд соглашений, которые заложат основу для укрепления региональной энергетической безопасности

Фото: МЭ РК

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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Казахстана стартовал первый региональный энергетический форум Power Central Asia + China, передает корреспондент агентства.





Энергетическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем занимает центральное место в нашем партнерстве. Сегодня, вступая в новое "золотое тридцатилетие", мы выводим взаимодействие на уровень конкретных действий. Среди ключевых инициатив - модернизация Шымкентского НПЗ, строительство завода по производству карбамида в Актюбинской области, а также реализация масштабных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Это шаги в сторону построения диверсифицированной, технологичной экономики", - сказал министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов.





Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, мероприятие, приуроченное к саммиту "Центральная Азия - Китай", собрало представителей правительственных и деловых кругов для обсуждения и запуска стратегических инициатив в энергетике, промышленности и высоких технологиях.





Цель форума - перевести политическую волю и договоренности, достигнутые на уровне глав государств, в практическую плоскость. Главным результатом станет подписание ключевых инвестиционных соглашений и старт стратегических проектов, которые укрепят энергетическую безопасность Казахстана, ускорят углубленную переработку сырья и обеспечат переход к низкоуглеродной экономике", - уточнили в Минэнерго.





На пленарной сессии представители Казахстана и Китая представили проекты, реализация которых будет закреплена подписанием стратегических соглашений:









• Модернизация Шымкентского НПЗ: Министерство энергетики, АО "КазМунайГаз" и CNPC подпишут рамочное соглашение по расширению мощностей завода до 12 млн тонн в год. Этот проект обеспечит Казахстану дополнительный потенциал переработки сырья и экспорт нефтепродуктов.





• Нефтегазохимическая отрасль. Одновременно дан старт новому этапу развития газохимической промышленности через подписание Рамочного соглашения о реализации проекта по производству карбамида в Актюбинской области.





• Газовая отрасль. Наряду с проектами по глубокой переработке, стороны договорились и об углублении сотрудничества в разведке и добыче газа. Было подписано Трехстороннее заявление о поддержке проекта "Северный-1", нацеленное на укрепление сотрудничества в углеводородной отрасли.





• "Зеленая" энергетика. Форум станет отправной точкой для ряда новых инициатив, включая строительство солнечной электростанции "Сауран" с накопителем энергии. Также планируется подписание меморандумов о создании гидроаккумулирующих станций с China Southern Power Grid и о сотрудничестве в водородной энергетике с China Energy International.





По данным Минэнерго, китайские корпорации PowerChina, Huawei и Longi выразили готовность не только инвестировать, но и локализовать передовые технологии на территории Казахстана. В рамках форума будет подписан ряд соглашений, предусматривающих создание R&D-центров, внедрение цифровых решений и развитие высокотехнологичных производств.