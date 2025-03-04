На KASE c 3 марта будут размещать ценные бумаги в юанях

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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в течение двух недель заключить соглашение об инвестициях с компанией ESTA Construction о строительстве завода по выпуску удобрений стоимостью $1,3 млрд, - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в течение двух недель заключить соглашение об инвестициях с компанией ESTA Construction о строительстве завода по выпуску удобрений стоимостью $1,3 млрд, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.





По информации пресс-службы правительства, проект стоимостью $1,35 млрд предусматривает создание крупного газохимического производства в Мангистауской области, вблизи морского порта Курык. Местоположение завода выбрано с учетом логистических преимуществ для обеспечения оптимальных условий для экспорта продукции через Каспийское море. Завод будет выпускать до 700 тыс. тонн карбамида и 42 тыс. тонн аммиака в год, что позволит сократить зависимость от импорта удобрений и обеспечить аграрный сектор страны продукцией с высокой добавленной стоимостью. В ходе реализации проекта будет задействовано до 3 тыс. специалистов, по итогам строительства будет создано 400 рабочих мест.





На сегодня в Казахстане налажено производство трех видов удобрений: аммиачной селитры, аммофоса и сульфата аммония. Вместе с тем при научной потребности в 3,2 млн тонн отечественные мощности обеспечивают только 56% спроса, производя около 1,8 млн тонн удобрений в год.





Олжас Бектенов подчеркнул, что создание собственного производства карбамида позволит снизить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность.





Важным вопросом является обеспечение качественными и доступными минеральными удобрениями. Поэтому ваш проект представляет для нас интерес с точки зрения удовлетворения внутреннего спроса на карбамид, а также его экспорта", - отметил руководитель правительства РК, обращаясь к гендиректору компании ESTA Construction Мустафе Топраку.





По итогам встречи с инвестором уполномоченным государственным органам поручено в ускоренном порядке провести все процедуры и в течение двух недель внести на подпись проект соглашения об инвестициях с компанией ESTA Construction, что даст старт реализации крупного инвестиционного проекта.