31.01.2025, 20:53 10406
На ПНХЗ запустили новый комплекс очистки сжиженного газа
Комплекс позволит очищать 100 тыс. тонн газа в год
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Павлодар. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во время рабочей поездки в Павлодарскую область председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов посетил Павлодарский нефтехимический завод, сообщает пресс-служба КМГ.
Глава КМГ дал старт новому комплексу щелочной очистки сжиженного углеводородного газа (СУГ) по технологии Merox от американской компании UOP (Universal Oil Products), входящей в корпорацию Honeywell.
Комплекс позволит очищать 100 тыс. тонн СУГ в год от меркаптановой серы, улучшая качество продукции и снижая выбросы.
На прошедшем совещании обсудили вопросы по повышению производственной эффективности, обеспечению стабильной работы ПНХЗ.
По результатам совещания глава КМГ поручил руководству ПНХЗ работать над увеличением выхода светлых нефтепродуктов, дальнейшим повышением операционной эффективности и качества условий труда для производственного персонала.
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31.01.2025, 15:56 23721
Международный центр искусственного интеллекта появится в Казахстане
Фото: МЦРИАП
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на международном цифровом форуме "Digital Almaty 2025: Industrial AI: технологии для новой эры" в Алматы, премьер-министр РК Олжас Бектенов анонсировал создание в стране международного центра искусственного интеллекта Аlem.ai.
Мировая модель искусственного интеллекта стремительно переходит от конкурентной к кооперативной. Для этого мировые лидеры IT-индустрии объединяются и совместно реализуют свои исследовательские проекты. На известных платформах энтузиасты открыто делятся своими разработками. Они это делают ради всеобщего развития технологий. Мы должны использовать этот опыт для собственных и совместных разработок", - сказал глава правительства РК.
Он напомнил об инициативе президента Токаева о создании экосистемы компетенций на базе международного центра искусственного интеллекта Аlem.ai.
Он будет открыт в Астане уже в текущем году. Это позволит объединить на одной площадке ведущие IT-компании, исследовательские лаборатории, стартапы и образовательные программы для совместной разработки решений", - отметил Олжас Бектенов, акцентировав внимание на необходимости объединения усилий партнеров по ЕАЭС в разработке совместных проектов в сфере искусственного интеллекта на базе центра Alem.ai.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, что центр Alem.ai будет базироваться в Астане на территории EXPO.
31.01.2025, 14:17 28291
Какие компании вошли в список потенциальных поставщиков для АЭС, рассказали в Минэнерго Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
Как сообщили в ведомстве, госкорпорация "Росатом" вошла в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане наряду с корейской компанией KHNP, китайской CNNC и французской EDF.
21 января 2025 года казахстанская делегация во главе с министром энергетики РК Алмасадамом Саткалиевым совершила рабочий визит в Российскую Федерацию. Этот визит стал завершающим этапом серии переговоров, направленных на оценку предложений от участников тендера. Ранее, с октября по декабрь 2024 года, аналогичные визиты состоялись в Республику Корея, Французскую Республику и Китайскую Народную Республику", - рассказали в Минэнерго.
В ведомстве добавили, что поставщик для казахстанской АЭС будет выбран с учетом национальных интересов.
Ранее в МЭ рассказали, сколько лет понадобится для строительства первого блока АЭС в Казахстане.
31.01.2025, 11:51 32996
Добычу угля в Казахстане сокращают второй год подряд
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, сокращается в Казахстане второй год подряд, сообщает Energyprom.
В прошлом году объем добычи составил 112,6 млн тонн - на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Годом ранее уже было отмечено сокращение на 1,4%. В региональном разрезе почти 92% добычи пришлось лишь на две области - Павлодарскую (67 млн тонн) и Карагандинскую (36,5 млн тонн). Можно отметить также Абайскую область, где объем добычи каменного угля составил 7,6 млн тонн. На остальные регионы совокупно пришлось лишь 1,5 млн тонн", - сообщает сайт.
По данным источника, около 18% домохозяйств РК используют для отопления в качестве основного твердое топливо, несмотря на относительно активную газификацию страны. В некоторых регионах для отопления жилья его используют более половины домохозяйств.
Между тем цены на твердое топливо по итогам декабря 2024 года выросли на 0,8% за месяц, и это седьмой подряд месяц удорожания в секторе. Самый заметный рост цен в 2024 году был отмечен в сентябре, перед наступлением холодов: сразу на 2,6% к августу. За год цены на твердое топливо выросли на 10,4%, что стало самым заметным годовым удорожанием в соответствующем периоде с 2018 года. Годом ранее был зафиксирован рост на 9,9%", - отмечается в исследовании.
Для сравнения: центральное отопление за год подорожало на 22,3%, газ - на 11,8%. К слову, в текущем году анонсировано очередное повышение цен на коммунальные услуги.
Непосредственно каменный уголь по итогам декабря 2024-го подорожал на 8,6% за год (годом ранее был отмечен рост на 10,7%). Заметнее всего цены на каменный уголь увеличились в Актюбинской области: сразу на 24,6%. Следом идут Восточно-Казахстанская (на 15,8%), Абайская (на 15,1%) и Северо-Казахстанская (на 15%) области. Следует отметить, что Абайская и Северо-Казахстанская области входят в число регионов, где более половины домохозяйств используют твердое топливо как основное средство отопления. Наименьшее удорожание было отмечено в Карагандинской и Павлодарской областях: лишь на 0,2% и на 0,6% соответственно. Это регионы, где добывается 92% всего казахстанского угля", - пишет сайт.
Без изменений цены на каменный уголь остались лишь в Западно-Казахстанской области.
Также в стране подорожали дрова, сразу на 15,6%, что является рекордным годовым показателем.
Годом ранее наблюдался рост цен на 7,3%. В региональном разрезе наибольшее годовое удорожание было зафиксировано в Акмолинской области: сразу на 34,1%", - уточняет источник.
Средняя розничная цена тонны каменного угля в Казахстане в декабре 2024 года составила 18,3 тыс. тг. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны он стоил в Актобе и Конаеве (23 тыс. и 22 тыс. тыс. тенге за тонну соответственно), дешевле всего - в Петропавловске и Павлодаре (15,6 тыс. и 15,8 тыс. тенге).
Цены на дрова в среднем по РК составили 11,9 тыс. тенге за кубометр. Самые высокие цены наблюдались в Астане и Кокшетау (17,3 тыс. и 16,1 тыс. тенге за кубометр, соответственно), самые низкие - в Туркестане (7,5 тыс. тенге), а также в Семее и Талдыкоргане (7,9 тыс. тенге).
В декабре прошлого года сообщалось, что уголь в Казахстане подорожал на 11% за год.
31.01.2025, 08:32 44096
ВВП ЕАЭС демонстрирует устойчивый рост
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - ВВП ЕАЭС демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2024 года ключевой показатель функционирования экономики союза составит около 4%. Об этом заявили участники заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе в Алматы, сообщила пресс-служба правительства РК.
Премьер-министр Беларуси, председатель ЕМПС Роман Головченко подчеркнул, что страны ЕАЭС связывают тесные экономические отношения и масштабный торговый оборот.
По данным председательствующей стороны, по итогам 2024 года ключевой показатель функционирования экономики союза составит около 4%.
Вместе с тем отмечена необходимость совместных усилий для того, чтобы приблизиться к общему видению Союза, отраженного в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года, в том числе с учетом последних тенденций развития мировой экономики, появления новых технологий и инноваций.
На заседании были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества стран в рамках ЕАЭС.
Обсужден механизм поддержки реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе, направленных на повышение устойчивости производства и обеспечение инновационного развития отрасли. Особое внимание было уделено таким направлениям, как развитие селекции, семеноводства сельскохозяйственных растений, животноводства, переработки сельхозпродукции, расширение инфраструктуры АПК.
Также состоялся обмен мнениями по перспективам развития интегрированной информационной системы ЕАЭС. Отмечена необходимость активизации работы по данному направлению.
В заседании ЕМПС в узком составе приняли участие главы правительств стран - участниц Союза: Республики Казахстан - Олжас Бектенов, Республики Беларусь - Роман Головченко, Кыргызской Республики - Адылбек Касымалиев, Российской Федерации - Михаил Мишустин; вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Олжас Бектенов отметил важность международного диалога на площадке Евразийского межправительственного совета и выразил уверенность, что принятые решения придадут новый импульс развитию интеграционных процессов.
Сегодня заседание ЕМПС продолжится в расширенном формате.
По данным ЕЭК, на заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
- о макроэкономической ситуации в государствах - членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития;
- о внесении изменения в пункт 2 распоряжения ЕМПС от 26 августа 2022 года № 20;
- о подписании Соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах - членах ЕАЭС;
- об анализе результатов реализации мероприятий государств - членов ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты);
- о времени и месте проведения очередного заседания ЕМПС.
30.01.2025, 20:42 75661
Экономика Казахстана вырастет на 4,5-5,0% в 2025 году - Всемирный банк
Также прогнозируется постепенное снижение инфляции
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно докладу Всемирного банка об экономике Казахстана "Финансирование будущего: Увеличение доходов для долгосрочных инвестиций", экономика Казахстана вырастет на 4,5-5,0% в 2025 году в результате увеличения добычи нефти и продолжающейся фискальной поддержки.
В докладе также прогнозируется постепенное снижение инфляции до 7,5-8% к 2025 году и до 6% в 2026 году. Тем не менее продолжающееся фискальное расширение и увеличивающаяся волатильность валюты могут поддерживать инфляционное давление, сохраняя ее выше целевого уровня.
Фискальная политика Казахстана продолжает оставаться стимулирующей с высоким бюджетным дефицитом в 2025-2026 годах. Хотя государственный долг остается управляемым, возрастающая зависимость от внутреннего заимствования и изъятий средств из Национального фонда Республики Казахстан для покрытия фискальных дефицитов вызывает опасения по поводу долгосрочной устойчивости Фонда. В данном докладе мы подчеркиваем важность фискальной дисциплины и диверсификации источников доходов для решения этих проблем", - подчеркнул постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев.
Доклад отмечает ключевые риски, которые включают снижение глобального спроса и цен на нефть; продолжительное фискальное расширение и негативное влияние экстремальных погодных явлений на инфраструктуру и экономическую активность.
Согласно исследованию, налоговые доходы Казахстана значительно отстают от аналогичных показателей других стран, что ограничивает финансирование основных государственных услуг и долгосрочных приоритетов. Специальный раздел доклада обсуждает реформы по мобилизации доходов. В докладе изложена комплексная программа налоговой реформы для решения фискальных проблем. Предлагаемые реформы включают переход к прогрессивной системе подоходного налога, поэтапное прекращение неэффективных налоговых льгот, реформы НДС, приведение акцизных налогов в соответствие с экологическими целями и улучшение налогового администрирования.
Текущий состояние инфраструктуры в Казахстане требует увеличения государственных инвестиций в отрасль, необходимых для повышения производительности и обеспечения непрерывных и эффективных государственных услуг. Поэтому критически важно увеличить фискальные доходы для необходимого финансирования долгосрочных приоритетов развития.
30.01.2025, 18:25 80166
Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном достиг $1,6 млрд
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном за 11 месяцев 2024 года увеличился и достиг $1,6 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Также в ходе переговоров главы правительства Казахстана Олжаса Бектенова с председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым была обозначена важность поддержания положительного тренда и улучшения структуры торговли с расширением номенклатуры поставляемых товаров.
Казахстан готов увеличить экспорт продукции по 175 позициям на сумму более $203 млн. Среди них продукция нефтехимической, пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, фармацевтической отрасли, строительные материалы и другие", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, внимание было уделено сотрудничеству в сельскохозяйственной отрасли, на долю которой приходится порядка 20% взаимной торговли.
Товарооборот в сфере АПК за 11 месяцев 2024 года вырос на 5,5% и составил $313,6 млн. При этом экспорт зерна из РК составил 40,4 тысячи тонн, муки - 53,2 тысячи тонн", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что товарооборот промышленных товаров между странами за 11 месяцев 2024 года составил $985,5 млн, что на 3,9% больше, чем в 2023 году. При этом экспорт из РК вырос на 13,5%.
В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в водно-энергетическом направлении. Одним из важных вопросов двусторонней повестки является увеличение транспортно-транзитного потенциала. За 9 месяцев 2024 года объем экспортно-импортных перевозок грузов автомобильным транспортом увеличился на 16% и составил 1,7 млн тонн.
По итогам переговоров премьер-министр Казахстана и председатель кабинета министров Кыргызстана подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества", - добавил в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Ираном достиг почти $300 млн
30.01.2025, 17:17 83521
Товарооборот между Казахстаном и Ираном достиг почти $300 млн
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - За 11 месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и Ираном увеличился на 8,1% и достиг почти $300 млн, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Потенциал нашего торгово-экономического партнерства высок, и у нас достаточно возможностей для его дальнейшего развития. Верю, что сегодняшние переговоры, проходящие в духе дружбы и взаимного уважения, дадут возможность укрепить многостороннее сотрудничество между нашими странами", - подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов в ходе встречи с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммад-Реза Арефом в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы.
Кроме того, казахстанской стороной выражена заинтересованность в диверсификации, расширении ассортимента и увеличении объемов экспорта по 60 видам товаров общей стоимостью более $132 млн.
В частности, в этом году в РК собрано более 26 млн тонн зерна. Отечественные экспортеры готовы удовлетворить спрос рынка Ирана на зерновую продукцию, включая пшеницу, ячмень и масличные культуры. В целом за 11 месяцев прошлого года товарооборот агропромышленных товаров между Казахстаном и Ираном увеличился на 25% и достиг $186 млн", - уточнили в пресс-службе.
Также обсуждены вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере с прицелом на увеличение объема грузоперевозок в рамках международного коридора Север - Юг, расширение транзитных возможностей и развитие инфраструктуры. Помимо этого, были рассмотрены перспективы модернизации терминалов казахстанских и иранских портов.
Ранее сообщалось, что Иран заинтересован в увеличении объемов поставок зерна из Казахстана.
30.01.2025, 15:50 82791
Казахстан увеличит поставки мяса и пшеницы в Европу через Россию
Об этом договорились премьер-министры Бектенов и Мишустин
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен увеличить поставки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции в страны Европы через территорию Российской Федерации. Об этом по итогам переговоров премьер-министров Казахстана и России сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов.
Премьеры России и Казахстана в ходе встречи также договорились о частичном снятии ограничений на экспорт из Казахстана мяса и мясной продукции.
Из-за эпизоотической ситуации в Казахстане российская сторона ранее ввела ограничения на ввоз мясной продукции. Сегодня мы договорились с нашими российскими коллегами и сняли это ограничение касательно южных и юго-восточных регионов. Сейчас мы работаем над снятием ограничений со всей территории Казахстана", - рассказал Азат Султанов.
Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана и России достиг $24,2 млрд.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?