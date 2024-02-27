На полях Южного Казахстана апробируют препарат для удержания влаги в почве

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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Южного Казахстана апробируют венгерский препарат, позволяющий на 40% снизить объемы полива, рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.





Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с представителями венгерской компании Water&Soil, разрабатывающей препараты для сельскохозяйственных полей. Стороны обсудили применение в Казахстане новейших разработок компании. Water&Soil разработали органический препарат для удержания влаги в почве. По словам представителей компании, препарат позволяет сократить объемы полива на 40% и обеспечивает растения влагой даже в засушливые периоды.





По итогам встречи стороны договорились испытать препарат на поливных полях южных регионов Казахстана при участии Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства. Также гости из Венгрии выразили желание открыть в Казахстане завод по производству своей продукции.





Для экономии поливной воды на юге Казахстана без снижения урожайности необходимо внедрение передовых водосберегающих технологий. С этой целью ведутся переговоры с ведущими иностранными компаниями. Если испытания пройдут успешно, то интерес со стороны отечественных аграриев к этой разработке будет большим", - отметил Нуржан Нуржигитов.





Напомним, в в прошлом году Счетный комитет РК заявлял , что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.





Летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.



