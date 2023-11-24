Началось согласование проекта концепции создания партнерской сети стратегических портов стран ШОС

Будет рассмотрена возможность внедрения особого правового режима, в том числе права МФЦА на территории Алатау

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Конаев. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы реализации проекта строительства города Алатау (G4 City) в Алматинской области между Алматы и Конаевым обсуждены в правительстве.





Согласно плану, Алатау должен стать точкой для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, международным бизнес-хабом, работающим по высоким мировым стандартам. За основу будет взят опыт создания таких известных центров мира, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь и др., рассказали в правительстве.





В частности, развитие города Алатау позволит нарастить уровень торговли и инвестиционного взаимодействия с Китаем и странами Центральной Азии, запустить ряд новых производственных и коммерческих проектов, внедрить передовой опыт в различных сферах и отраслях. С этой целью будут предусмотрены условия и стимулы для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Это в том числе касается налоговых и таможенных преференций.





Будет также рассмотрена возможность внедрения особого правового режима, в том числе права МФЦА на территории города Алатау.





Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что при реализации нужно учесть международный опыт и использовать такие меры поддержки, которые показали наибольшую эффективность.





Кроме того, обозначена необходимость активизировать строительство требуемой инфраструктуры во взаимодействии с бизнесом, в частности через механизм государственно-частного партнерства.



