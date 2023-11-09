Токаев назвал ШОС гарантом обеспечения региональной безопасности
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью "Известиям" назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) гарантом обеспечения региональной безопасности.
Казахстан является соучредителем Шанхайской организации сотрудничества. Для нас ШОС - это один из приоритетов в развитии многостороннего регионального диалога. За более чем 20 лет успешного функционирования объединение стало авторитетной многосторонней площадкой с широкой повесткой дня. Сегодня ШОС с ее колоссальным политическим, экономическим, человеческим и культурным потенциалом по праву можно назвать гарантом обеспечения региональной безопасности, обширным пространством взаимовыгодного экономического сотрудничества и надежным проводником укрепления культурных связей", - сказал президент РК.
Он отметил, что в текущих непростых геополитических и геоэкономических реалиях первостепенное внимание следует уделять укреплению незыблемых основ "шанхайского духа", характеризующегося доверием, взаимной выгодой, равенством, уважением многообразия культур и стремлением к совместному развитию.
В этом плане для Казахстана председательство в ШОС является большой честью и одновременно огромной ответственностью. Будучи председателем в ШОС, мы преследуем главную цель - продвинуть взаимодействие в организации на еще более высокий уровень и обеспечить дальнейшую эффективность ее работы. Исходя из этого, приоритетами казахстанского председательства были объявлены обеспечение региональной безопасности и стабильности, насыщение многостороннего сотрудничества реальным торгово-инвестиционным и культурно-гуманитарным содержанием", - сказал Токаев.
Хочу отметить, что позиции наших стран по большинству текущих вопросов и перспектив дальнейшего развития ШОС созвучны. Это, безусловно, важный показатель продуктивности сложившихся партнерских отношений. Мы едины в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам, укрепления многостороннего экономического диалога и гуманитарных контактов. Россия играет активную роль в продвижении инициированных Казахстаном переговоров по созданию Центра информационной безопасности ШОС, поддержано наше предложение объявить Алматы туристической и культурной столицей ШОС, а 2024 год - Годом экологии в ШОС. Наши страны объединили усилия в работе над дальнейшим совершенствованием деятельности ШОС и ее основных органов, а также в подготовке стратегических документов организации на среднесрочную перспективу в сферах энергетики, экономики, правоохранительной деятельности и экологии. Возлагаю большие надежды на успешное казахстанско-российское взаимодействие, которое, вне всякого сомнения, отразится на успехе главного мероприятия - саммита ШОС в июле 2024 года", - добавил президент РК.
Он отметил, что сегодня мы находимся в условиях серьезного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы политического давления, торговые и санкционные войны, что ведет к полноформатному кризису системы международной торговли.
Однако я верю, что благоразумие и кооперация возобладают над блоковым мышлением и эгоизмом. Так было не раз в мировой истории. В конечном счете глобальное сообщество придет к состоянию "долгосрочного устойчивого мира". Для его достижения, очевидно, требуется выполнение двух условий - это готовность к взаимным уступкам и строгая приверженность нормам международного права. Второй пункт - один из главных лейтмотивов казахстанской внешней политики", - отметил президент.
По мнению президента РК, любые противоречия необходимо решать согласно нормам и принципам Устава ООН.
Все страны равны вне зависимости от их размера, мощи и экономического потенциала. Международное право подлежит равному и универсальному применению без двойных стандартов. Поэтому я считаю, что как только неукоснительное следование нормам международного права возобладает над эмоциями, мир вернется в состояние устойчивого равновесия. И эта формула актуальна как для политических систем, так и для разрешения современных экономических, экологических и гуманитарных проблем", - сказал Токаев.
По его словам, ООН остается единственной безальтернативной глобальной организацией, объединяющей все человечество.
Полагаю, что настало время сделать ООН основным проводником в обеспечении глобальной безопасности, способным противостоять вызовам XXI века и эффективно решать проблемы современности. Многие институты Организации были созданы в годы холодной войны и отражают реалии и методы работы ушедшей в небытие исторической эпохи. Все отчетливее проявляется необходимость реформирования Совета Безопасности за счет расширения его состава", - сказал президент.
Твердо убежден, что на современном этапе только конструктивный диалог и коллективные усилия государств, высокопрофессиональная дипломатия могут восстановить стабильность в мире, привести к построению справедливой системы международных отношений на основе Устава ООН на благо всего человечества", - заключил Токаев.