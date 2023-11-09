Токаев назвал ШОС гарантом обеспечения региональной безопасности

Фото: odkb-csto.org

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Москва. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Локальные проблемы могут перерасти в региональные в случае явного или скрытого вмешательства внешних сил, преследующих деструктивные цели, - Локальные проблемы могут перерасти в региональные в случае явного или скрытого вмешательства внешних сил, преследующих деструктивные цели, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов на 11-й встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ.





Ухудшение международно-политической обстановки, усиление конфронтации на глобальном и региональном уровне сопровождается снижением уровня управляемости системой международных отношений. Следствием становится возникновение кризисных ситуаций в точках пересечения геополитических и геоэкономических интересов ключевых игроков. Ситуация усугубляется использованием гибридных технологий, что значительно затрудняет распознавание угроз и установление фактов нарушения национального суверенитета. Эрозия международного права, снижение авторитета и реального статуса международных организаций делают ситуацию все менее предсказуемой, формируют новые тенденции деградации обстановки на мировой арене. Это негативным образом влияет на состояние национальной безопасности наших государств", - заявил Тасмагамбетов.





Он отметил, что противостояние на глобальном уровне неизбежно отражается на региональном и даже субрегиональном уровнях, где обостряются застарелые проблемы и появляются новые.





Их разрешение требует дополнительных усилий по разработке механизмов обеспечения мира и стабильности, отвечающих требованиям времени. В полной мере это касается зоны ответственности ОДКБ. Это пространство уже стало местом, где апробируются различные гибридные технологии и формируются серьезные угрозы внутренней стабильности государств-участников организации. Соответственно, здесь возрастает роль субрегионального сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, так как зачастую, локальные проблемы имеют столь специфический характер, что ни одна глобальная международная организация не в состоянии ее разрешить. Важно, что эти локальные проблемы могут перерасти в региональные в случае явного или скрытого вмешательства внешних сил, преследующих деструктивные цели", - отметил генсек организации.





Он уточнил, что в случае зоны ответственности ОДКБ к таковым можно отнести территориальные споры, проблему границ и приграничные конфликты. Однако имеются и позитивные примеры постепенного решения таких вопросов. В частности, конфликтная ситуация между Таджикистаном и Кыргызстаном постепенно разрешается, причем без посредников, а благодаря усилиям глав государств. Идет работа по делимитации и демаркации участков общей границы.





Говоря о сложной ситуации на Южном Кавказе, Тасмагамбетов акцентировал внимание на том, что проект решения ОДКБ, который был направлен на разрядку ситуации в регионе и который не был принят в ноябре прошлого года на сессии СКБ, остается в силе в случае достижения консенсуса.





Также Тасмагамбетов напомнил, что на южных рубежах зоны ответственности ОДКБ сохраняется опасность распространения террористической активности, нелегальной миграции и незаконного оборота оружия и наркотиков.





Инфильтрация террористических и экстремистских элементов связана не только с крайне сложной обстановкой в Афганистане, но и нестабильностью в приграничных с Афганистаном регионах. Все это дополнительно актуализирует задачу оперативного завершения работы над проектом Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы. Злободневной остается и проблема использования водных ресурсов в Центральной Азии. Ее политизация провоцирует наращивание конфликтного потенциала. А игнорирование этих вопросов может привести к катастрофическим последствиям на региональном уровне", - заявил он.





Он рассказал, что в рамках реагирования на новые вызовы и угрозы организация наращивает свои возможности по аналитическому обеспечению и прогностической деятельности. Большое внимание организация уделяет разработке эффективных методов противодействия угрозам в области биологической безопасности.





Ключевым направлением деятельности ОДКБ является кризисное реагирование и укрепление силовой составляющей, совершенствование систем подготовки и управления Коллективными силами Организации. Результаты усилий на регулярной основе апробируются в формате мероприятий совместной боевой подготовки. Развивается миротворческий трек - коллективный миротворческий потенциал ОДКБ доказал свою эффективность в январе 2022 года в ходе купирования кризисной ситуации в Казахстане", - напомнил генсек.





Генсек подытожил, что на фоне стремительной трансформации мировой обстановки, которая отражает ход глобального геополитического противостояния за будущее мироустройство, ОДКБ представляет собой внушительный коллективный военно-политический потенциал на пространстве Евразии.





А потому нам следует быть готовыми к совместному отражению все новых угроз и нейтрализации вызовов региональной безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности заверяет вас в своей готовности к совместной работе, обмену информацией и опытом", - добавил Тасмагамбетов.