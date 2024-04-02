Нацбанк планирует продать до $1,1 млрд из Нацфонда Казахстана

Более чем на 60% за год подорожали парацетамол и аспирин

Рассказать друзьям

Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам февраля текущего года цены на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру выросли на 11% за год. В том числе фармацевтические препараты подорожали на 11,7%, лечебное оборудование - на 8,7%, прочая продукция медицинского назначения - на 0,9%.





Среди лекарств серьезно подорожали парацетамол - сразу на 63,3% за год, ацетилсалициловая кислота - на 60,1%, активированный уголь - на 32,3%. "Хилак форте" вырос в цене на 24,4% за год, раствор йода - на 22,9%, капли "Фенистил Нью" - на 21,8%, "Флемоксин Солютаб" - на 21,2%, сообщает energyprom.kz





В сегменте лечебного оборудования очки подорожали на 14,9%, контактные линзы - на 10,4%, растворы для контактных линз - на 8,9%, устройства для измерения кровяного давления - на 8%.





К прочей продукции медицинского назначения можно отнести стерильные бинты (удорожание составило 7,1% за год), шприцы (плюс 4,1%), термометры (плюс 2%), вату (плюс 1,4%), медицинские маски (здесь продукция подешевела на 11,4%).



