Назначен новый глава KMG PetroChem

Фото: Акорда

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Талдыкорган. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Жетісу Бейбит Исабаев в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в регион заявил, что с начала года в экономику области привлечено 327,1 млрд тенге инвестиций с ростом в 1,3 раза, - Аким области Жетісу Бейбит Исабаев в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в регион заявил, что с начала года в экономику области привлечено 327,1 млрд тенге инвестиций с ростом в 1,3 раза, сообщает Акорда.





Бейбит Исабаев отметил, что на 2024-2030 годы сформирован инвестиционный портфель из 190 проектов стоимостью 3,5 трлн тенге, что позволит создать более 11,8 тысячи рабочих мест. В этом году реализуются 48 проектов на сумму 54,9 млрд тенге.





По словам акима, валовой региональный продукт в первом полугодии составил 781 млрд тенге с ростом на 6,2%.





К концу года данный показатель достигнет 7,1%. Краткосрочный экономический индикатор по итогам десяти месяцев составил 112,8%. Положительная динамика наблюдается в сельском хозяйстве. Значительный рост объемов отмечен в промышленном производстве, торговле и строительстве. В этом году в регионе введено в эксплуатацию 247,6 тысячи квадратных метров жилья. Это на 4,1% больше прошлогоднего показателя", - проинформировали в пресс-службе.









Глава государства также был проинформирован о работе по привлечению новых инвесторов и повышению инвестиционной привлекательности области. Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о развитии промышленности в Жетісу. На сегодняшний день зарегистрировано 549 предприятий, трудоустроено более 30 тысяч человек. За десять месяцев этого года объем промышленного производства вырос на 3,9%.





Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о развитии промышленности в Жетісу. На сегодняшний день зарегистрировано 549 предприятий, трудоустроено более 30 тысяч человек. За десять месяцев этого года объем промышленного производства вырос на 3,9%.





Фото: Акорда





В рамках визита в регион Токаев посетил завод по производству промышленных аккумуляторных батарей ASMA INDUSTRIAL, расположенный в индустриальной зоне "Талдыкорган".





Как сообщили главе государства, при выходе на полную мощность предприятие планирует производить 210 тысяч аккумуляторов в год с созданием до 180 рабочих мест. 60% выпускаемой продукции будет экспортироваться в страны СНГ и Прибалтики, 40% - поставляться на внутренний рынок. Ожидается, что в первый год после запуска завод выплатит свыше 500 млн тенге налогов в бюджет.





В беседе с трудовым коллективом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важную роль поддержки производственной сферы.





Чтобы государство было сильным, прежде всего должны быть сильными наши регионы. Мы считаем важным превращение Казахстана в страну с развитой промышленностью. Большое внимание уделяется области Жетісу, имеющей стратегическое значение", - заявил президент.





Дополнено 12.12.2024, 18.18





Президент Касым-Жомарт Токаев посетил школу № 30, возведенную в этом году в селе Ынтымак близ Талдыкоргана, сообщает Акорда.





Президент осмотрел учебное заведение и побеседовал с учениками. Глава государства подарил образовательному учреждению школьный автобус.









Всего в этом году в области открыто 3 новые школы, две из них были построены в рамках национального проекта "Комфортная школа". В частности, введены в эксплуатацию школа на 1200 мест в городе Жаркенте Панфиловского района, а также малокомплектная школа в селе Каратал Коксуского района. В настоящее время в регионе продолжается строительство 5 школ.



