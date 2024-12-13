12.12.2024, 11:03 46431
Назначен новый глава KMG PetroChem
Фото: telegram/KMG PetroChem
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем правления дочерней организации нацкомпании "КазМунайГаз" KMG PetroChem назначен Игорь Ильин, сообщает пресс-служба организации.
До назначения Ильин занимал должность председателя правления ТОО "Karabatan Utility Solutions". В разные годы работал на руководящих позициях в АО "ЦАЭК", АО "Самрук-Энерго", ТОО "Научно-исследовательский центр Казахского института нефти и газа".
В 2012 году прошел стажировку, а затем начал трудовой путь в компании Worley Parsons.
Ранее Талгат Куанышев стал новым главой ForteBank.
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13.12.2024, 15:41 1066
Казахстан экспортировал более миллиона тонн зерна в Таджикистан с начала года
Показатель вырос на 11% за год
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За 10 месяцев 2024 года в Таджикистан экспортировано более 1 млн тонн зерна, что на 11% больше аналогичного периода 2023 года (917,1 тыс.тонн), сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
Таджикистан выступает традиционным потребителем казахстанского зерна и муки. Поставки продовольствия в эту страну ежегодно растут, отметили в МСХ.
Первые 20 тыс. тонн продовольственной пшеницы нового урожая уже отправлены в Таджикистан. Всего в рамках экспортного контракта зерновой оператор Казахстана планирует поставить 100 тыс. тонн продукции таджикским покупателям", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Экспорт зерна нового урожая также демонстрирует высокие показатели. С сентября по декабрь объем поставок казахстанского зерна нового урожая на таджикский рынок увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 489 тыс. тонн.
Напомним, в текущем году аграриями республики был собран рекордный урожай зерновых культур - при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн зерна. Для сравнения: в 2023 году средняя урожайность составила 10 ц/га.
13.12.2024, 10:56 7671
Сотрудничество в атомной энергетике обсудил глава Минэнерго Казахстана с партнерами из Китая
Фото: Минэнерго
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Пекин. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев встретился с руководителем Государственного управления энергетики КНР Х.Ван и заместителем председателя Агентства по атомной энергии КНР Ц.Лю, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области атомной энергетики, нефти и газа, электроэнергетики и возобновляемых источников энергии. Вместе с тем китайская сторона выразила высокую степень готовности поддержать Казахстан в реализации проекта по строительству АЭС", - говорится в сообщении.
Саткалиев также провел переговоры c потенциальным поставщиком ядерной технологии, вошедшим в "шорт-лист", генеральным директором Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) Я.Шен.
Делегация также посетила строящуюся АЭС "Чжанчжоу" с реактором HPR-1000; производственные базы корпорации по атомной энергетике компании Shanghai Electric и завод по конверсии и обогащению урана в центральной части Китая.
Напомним, 6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.
12.12.2024, 21:33 25351
ЕАБР примет участие в строительстве ГЭС в Кыргызстане
Фото: Depositphotos
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Москва. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития, Министерство экономики и коммерции и Министерство энергетики Кыргызстана заключили трехсторонний Меморандум о сотрудничестве по реализации проекта "Строительство Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС", сообщает пресс-служба банка.
Одной из важных составляющих экономического развития Кыргызской Республики является увеличение энергетических мощностей, используя природный гидропотенциал рек на ее территории. Строительство Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС на реке Кокомерен имеет приоритетное стратегическое, экономическое и социальное значение для Кыргызстана. Проект включен в Национальную энергетическую программу до 2035 года, утвержденную постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Предварительная установленная мощность 3 ГЭС каскада - 1305 МВт. Его реализация будет способствовать обеспечению текущего и перспективного спроса на электрическую энергию потребителей республики, позволит сократить эмиссию парниковых газов.
Заключенный Меморандум направлен на подготовку при финансовой поддержке ЕАБР необходимых документов, в том числе разработку предварительного технико-экономического обоснования с целью дальнейшей реализации инвестиционного проекта. Совместная работа банка и министерств позволит разработать варианты финансово-экономической модели проекта, оценить размер капитальных затрат и социально-экологических последствий от его реализации, определить основные технические решения по проекту и меры государственной поддержки, необходимые для его реализации.
Реализация проекта Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС мощностью 1,3 ГВт станет важнейшим шагом в укреплении энергетической независимости Кыргызстана. Этот масштабный проект позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в электроэнергии, но и превратить ее в одного из ведущих экспортеров чистой энергии в регионе, что существенно укрепит экономику и создаст тысячи новых рабочих мест", - заявил заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Санжар Болотов.
Проект "Строительство Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС" входит в состав ключевого инвестиционного мегапроекта ЕАБР "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", направлен на развитие водно-энергетического сотрудничества в регионе и содействует решению национальных социально-экономических задач. Реализация инвестиционного проекта соответствует страновой стратегии банка в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы - модернизация и строительство гидроэнергетических мощностей, а также электропроводящей инфраструктуры.
12.12.2024, 17:35 31446
Свыше 327 млрд тенге инвестиций привлекли в экономику области Жетісу
Фото: Акорда
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Талдыкорган. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Жетісу Бейбит Исабаев в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в регион заявил, что с начала года в экономику области привлечено 327,1 млрд тенге инвестиций с ростом в 1,3 раза, сообщает Акорда.
Бейбит Исабаев отметил, что на 2024-2030 годы сформирован инвестиционный портфель из 190 проектов стоимостью 3,5 трлн тенге, что позволит создать более 11,8 тысячи рабочих мест. В этом году реализуются 48 проектов на сумму 54,9 млрд тенге.
По словам акима, валовой региональный продукт в первом полугодии составил 781 млрд тенге с ростом на 6,2%.
К концу года данный показатель достигнет 7,1%. Краткосрочный экономический индикатор по итогам десяти месяцев составил 112,8%. Положительная динамика наблюдается в сельском хозяйстве. Значительный рост объемов отмечен в промышленном производстве, торговле и строительстве. В этом году в регионе введено в эксплуатацию 247,6 тысячи квадратных метров жилья. Это на 4,1% больше прошлогоднего показателя", - проинформировали в пресс-службе.
Глава государства также был проинформирован о работе по привлечению новых инвесторов и повышению инвестиционной привлекательности области. Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о развитии промышленности в Жетісу. На сегодняшний день зарегистрировано 549 предприятий, трудоустроено более 30 тысяч человек. За десять месяцев этого года объем промышленного производства вырос на 3,9%.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о развитии промышленности в Жетісу. На сегодняшний день зарегистрировано 549 предприятий, трудоустроено более 30 тысяч человек. За десять месяцев этого года объем промышленного производства вырос на 3,9%.
В рамках визита в регион Токаев посетил завод по производству промышленных аккумуляторных батарей ASMA INDUSTRIAL, расположенный в индустриальной зоне "Талдыкорган".
Как сообщили главе государства, при выходе на полную мощность предприятие планирует производить 210 тысяч аккумуляторов в год с созданием до 180 рабочих мест. 60% выпускаемой продукции будет экспортироваться в страны СНГ и Прибалтики, 40% - поставляться на внутренний рынок. Ожидается, что в первый год после запуска завод выплатит свыше 500 млн тенге налогов в бюджет.
В беседе с трудовым коллективом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важную роль поддержки производственной сферы.
Чтобы государство было сильным, прежде всего должны быть сильными наши регионы. Мы считаем важным превращение Казахстана в страну с развитой промышленностью. Большое внимание уделяется области Жетісу, имеющей стратегическое значение", - заявил президент.
Дополнено 12.12.2024, 18.18
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил школу № 30, возведенную в этом году в селе Ынтымак близ Талдыкоргана, сообщает Акорда.
Президент осмотрел учебное заведение и побеседовал с учениками. Глава государства подарил образовательному учреждению школьный автобус.
Всего в этом году в области открыто 3 новые школы, две из них были построены в рамках национального проекта "Комфортная школа". В частности, введены в эксплуатацию школа на 1200 мест в городе Жаркенте Панфиловского района, а также малокомплектная школа в селе Каратал Коксуского района. В настоящее время в регионе продолжается строительство 5 школ.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в область Жетісу.
12.12.2024, 11:05 45436
Новые месторождения углеводородов и редкоземельных металлов нашли в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разведано 60 перспективных участков с прогнозными ресурсами по благородным, цветным и черным металлам, говорится в публикации primeminister.kz об итогах развития Казахстана в 2024 году.
Еще на 12 участках продолжаются поисковые работы.
На сегодняшний день уже имеются данные о перспективности участка Куйректыколь, запасы которого оцениваются в размере около 800 тыс. тонн, а прогнозные ресурсы 935,4 тыс. тонн сумм редкоземельных металлов, в том числе церия и лантаноидов. Кроме этого, с целью привлечения инвестиций в отрасль и повышения потенциала РЗМ проводится работа по рассекречиванию данных о балансовых запасах РЗМ, за исключением осмия и рения", - говорится в отчете.
Также в Казахстане имеются значительные перспективы для открытия новых месторождений углеводородов.
Сегодня минерально-сырьевая база включает 987 месторождений твердых полезных ископаемых, и динамика их разведки остается положительной", - отметили в правительстве.
По результатам геологоразведочных работ в 2024 году на государственный учет поставлены 17 месторождений, содержащих следующие минеральные запасы и ресурсы:
- золото - запасы 107,5 тонны, ресурсы 337,04 тонны;
- серебро - запасы 1904,5 тонны, ресурсы 172087,2 тонны;
- медь - запасы 4916,7 тыс. тонн, ресурсы 7796,9 тыс. тонн;
- цинк - запасы 2549,6 тыс. тонн, ресурсы 338,9 тыс. тонн;
- железные руды - запасы 128 млн тонн, ресурсы 162 млн тонн;
- свинец - запасы 1319,5 тыс. тонн, ресурсы 64,1 тыс. тонн;
- вольфрам - запасы 409,9 тыс. тонн, ресурсы 743 тыс. тонн;
- хром - ресурсы 464,1 тыс. тонн;
- молибден - запасы 14 тонн, ресурсы 39 тонн;
- марганец - запасы 794 тыс. тонн, ресурсы 1137,3 тыс. тонн.
Также в этом году на государственный учет впервые поставлены 6 месторождений углеводородного сырья, в частности газа объемом 1776,5 млн м3.
Что касается производства, одним из приоритетных направлений остаются автомобилестроение и развитие нефтегазохимической отрасли.
В настоящее время реализуются крупные проекты по выпуску полипропилена и полиэтилена. Разрабатываются новые перспективные проекты, такие как производство бутадиена, карбамида и терефталевой кислоты. Важно, что все эти инициативы ориентированы на создание новых точек роста в регионах страны", - отмечается в отчете.
В 2024 году запланировано введение 180 инвестиционных проектов на сумму почти 1,3 трлн тенге, 164 из которых в обрабатывающем секторе. По количеству объектов в рамках единой карты индустриализации на сегодня лидируют Карагандинская, Кызылординская и Жамбылская области, по объемам инвестиций - Атырауская, Карагандинская и Западно-Казахстанская.
Что касается обрабатывающей промышленности, она по объему превысила сырьевой сектор, 48% против 45%. Рост в этой отрасли составил почти 5%.
Основной рост в ней наблюдается сразу в нескольких секторах:
- Машиностроение
Рост на 6,9%, чему способствовало увеличение производства компьютерного оборудования, электрических приборов, сельскохозяйственной и железнодорожной техники.
- Черная металлургия
Рост составил 10,8%. Это результат увеличения выпуска ферросплавов, стали, плоского проката и чугуна.
- Цветная металлургия
Объем производства увеличился на 4,8%, благодаря росту производства меди, цинка, свинца и алюминия.
- Химическая промышленность
Зафиксирован рост на 8,4%, значительный вклад внесло увеличение производства полипропилена и бихромата натрия.
В дальнейшем в этой отрасли планируется реализовать несколько крупных проектов:
- Железная руда
Производство горячебрикетированного железа в Костанайской области (АО "ССГПО") и металлургический кластер в Павлодарской области (ТОО "Mineral Product International", продукция: ферросплавы, ГБЖ и сталь).
- Медная руда
Строительство медеплавильного завода в области Абай (ТОО "KAZ Minerals Smelting" КАЗ Минералс Смэлтинг/NFC"), а также переработка сырья с месторождений Айдарлы и Коксай на базе предприятий Казахмыс (Жезказганский и Балхашский медеплавильные заводы).
11.12.2024, 11:30 78041
В 2024 году 22 инвестпроекта на $1,1 млрд запустили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления нацкомпании Kazakh Invest Ержан Елекеев в ходе заседания совета директоров сообщил, что компания в 2024 году в результате совместной работы с центральными и местными государственными органами запустила 22 инвестиционных проекта на сумму $1,1 млрд, информирует пресс-служба премьер-министра РК.
На сегодня открыты предприятия по переработке вольфрамовых руд в Алматинской области, производству оригинальных противоопухолевых препаратов в городе Алматы", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, подписаны соглашения об инвестициях на сумму $2,5 млрд по 7 проектам, в том числе строительство ВЭС на 1 ГВт в Жамбылской области, производство молочной продукции в Алматинской области, строительство тепличного комплекса в городе Шымкенте.
Также введен новый таргетированный подход к привлечению инвестиций в перспективные отрасли казахстанской экономики. Определены 4 направления: глубокая переработка зерна, углехимия, нефтехимия и производство нефтегазового оборудования.
В ходе заседания была заслушана информация о цифровизации инвестиционной деятельности. По итогам мероприятия был утвержден план работы на 2025 год.
Ранее в Шымкенте запустили инвестпроект стоимостью более 25 млрд тенге.
11.12.2024, 09:27 81866
Среднемесячная заработная плата в сфере IT составляет 673 тыс. тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане растет спрос на IT-специалистов. В настоящее время занятость в IT-сфере увеличилась на 12%, до 187 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата в этой сфере в 2024 году увеличилась на 54%, достигнув 673 тыс. тенге, сообщила пресс-служба правительства.
В целях реализации поручения главы государства по подготовке 20 тыс. IT-специалистов к 2025 году с помощью стимулирования частных IТ-школ запущена программа Tech Orda. На сегодня ими уже подготовлено более 16 тыс. экспертов в области информационных технологий.
Согласно оценке ООН, Казахстан демонстрирует прогресс в области цифровизации и занимает 24-е место среди 193 государств, а также входит в 10 лидеров по индексу онлайн-услуг. На сегодня доступность к госуслугам посредством интернета достигла 92%.
В 2024 году IT-отрасль Казахстана продемонстрировала динамичный рост. Количество IT-компаний достигло 18 683. Рост - на 16% за последние три года.
10.12.2024, 17:45 101856
Промышленность, инвестиции и аэропорт: Токаеву доложили о социально-экономическом развитии Актюбинской области Дополнено
Фото: Акорда
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Актобе. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Актюбинской области Асхат Шахаров доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии региона, сообщает Акорда.
По словам акима, за 11 месяцев 2024 года рост экономики составил 6%. Промышленное производство выросло на 4%, а объем прямых иностранных инвестиции за шесть месяцев этого года достиг 175 млн долларов.
Кроме того, президент был проинформирован о том, что для развития аэропорта Актобе в качестве мультимодального хаба будет создана специальная экономическая зона. В рамках проекта планируется привлечь более 1,2 трлн тенге инвестиций и создать 5 тысяч рабочих мест.
Аким области рассказал главе государства об инвестиционных проектах, реализуемых в регионе и запланированных на 2025-2027 годы.
Касым-Жомарту Токаеву были представлены макеты строящихся в Актобе новых объектов.
По поручению президента в городе будут возведены драматический театр на 700 мест и многофункциональный стадион на 35 тысяч зрителей", - добавили в пресс-службе.
Также в рамках визита в региона глава государства ознакомился с работой завода по производству стальных труб в Актобе.
Президенту были представлены долгосрочные планы развития завода. Предприятие намерено расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить производственную мощность цехов.
Дополнено 10.12.2024, 18.21
Глава государства осмотрел здание центра оперативного управления департамента полиции Актобе, сообщает Акорда.
Президент также был проинформирован о том, что для повышения эффективности работы органов внутренних дел начато применение технологий искусственного интеллекта, которые анализируют записи камер наблюдения и помогают в поиске пропавших людей", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что данные технологии дают возможность распознавать лица подозреваемых по фотографиям, загруженным на специальную платформу. Кроме того, они фиксируют факты нарушения правил дорожного движения и позволяют контролировать движение транспорта на дорогах.
Напомним, сегодня Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?