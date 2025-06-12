Нефть, газ и уран готов поставлять Казахстан в Словакию

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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт Казахстана за январь-май 2025 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе МНЭ РК.





По данным ведомства, промышленное производство прибавило 6,4%. Рост отмечен в 17 регионах страны: лидером по динамике стала Жамбылская область с показателем +22,9% благодаря активной добыче руды, выпуску удобрений, портландцемента и сахара. На 14,8% увеличили производство Туркестанская и Жетысуская области, на 14,1% - Алматы, а в Шымкенте рост составил 18,9%.





Сельское хозяйство показало рост на 4% (против 3,9% в январе-апреле). Наиболее заметный рост в Атырауской области (+10,4%), Северо-Казахстанской (+7,5%) и Акмолинской (+6,5%) - в основном за счет наращивания забоя скота и птицы. В Туркестанской области рост достиг 6,3%, в Абайской - 3,6%, в Костанайской - 4,8%.





Динамичное развитие показывает строительная отрасль: объемы выросли на 15,4%. Восемнадцать регионов показали рост, а Мангистауская область удвоила объемы работ благодаря масштабным проектам - школам, опреснительному заводу, реконструкции нефтепроводов и водоводов, районной больнице и ремонту автодорог. В Кызылординской области рост составил 64,5%, в Костанайской области - 57,8%, в Астане - 51,8%, в Туркестанской области - 46,6%.





Жилищное строительство продолжает набирать обороты: за пять месяцев введено в эксплуатацию более 6 млн квадратных метров жилья, что на 5,7% превосходит показатель прошлого года. Активнее всего строят в Туркестанской области (+25,5%), Шымкенте (+23,4%) и Алматинской области (+20,4%).





Инвестиции в основной капитал выросли на 18,2%. Рост обеспечили вложения в транспортную, производственную и социальную инфраструктуру, а также в оборудование и новые промышленные объекты.





Торговля увеличила оборот на 7,8% (против 7% по итогам января-апреля). Доля оптовой торговли в структуре внутренней торговли составляет порядка 68%. В январе-мае оптовая торговля прибавила 8,3%, розничная - 6,5%.





В лидерах по темпам оказались Туркестанская область (+66,2%), Акмолинская область (+48,9%) и Шымкент (+23,1%).





Связь и телекоммуникации прибавили 2,8% за счет услуг интернета (+13,9%).





Транспортная отрасль демонстрирует рост в 23,1% - это во многом результат роста грузового железнодорожного транспорта (+17%) и транспортировки по трубопроводу(+13,8%). Особо высокие темпы в Жетысуской (+39,1%), Абайской (+17,7%) и Актюбинской областях (+11,3%).