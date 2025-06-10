Два морпорта Болгарии намерены присоединиться к Транскаспийскому транспортному коридору

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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Болгарии Румен Радев выступили с совместным заявлением для прессы, - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Болгарии Румен Радев выступили с совместным заявлением для прессы, сообщает Акорда.





Касым-Жомарт Токаев сообщил, что состоявшиеся переговоры были содержательными, по их итогам достигнут ряд конкретных договоренностей. В частности, было уделено особое внимание расширению торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Болгарией.





Хорошей тенденцией стал рост двустороннего товарооборота. В нашей стране в различных отраслях успешно работают более 60 болгарских компаний. Поэтому имеется хорошая возможность для наращивания данного показателя. Мы договорились об увеличении объемов взаимной торговли, а также о разработке на взаимовыгодной основе новых инвестиционных проектов. Подчеркнута особая важность реализации совместных инициатив в сферах нефти и газа, возобновляемых источников энергии, "зеленой" энергетики, атомной промышленности, цифровизации, инноваций, искусственного интеллекта, космической промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, культурно- гуманитарных связей и туризма", - сказал глава государства.





Отмечена также актуальность взаимодействия в транспортно-логистической отрасли. Стороны договорились проработать вопрос о присоединении болгарских морских портов Бургаса и Варны к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора, который уже стал одним из важнейших стратегических торговых маршрутов. Касым-Жомарт Токаев считает, что для активизации деятельности в этом направлении необходимо эффективно использовать механизмы казахско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Он предложил создать в рамках комиссии совместную рабочую группу по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере.





Мы заинтересованы в изучении передового опыта Болгарии в области космических исследований и технологий, оборонной промышленности, а также в совместной работе в этом направлении. В составе болгарской делегации представлены крупные болгарские бизнесмены. Сегодня состоится бизнес-форум, планируется подписание ряда коммерческих документов", - сказал Токаев, отметив, что Казахстан готов создать максимально благоприятные условия для болгарских компаний, желающих работать на нашем рынке.





Президент также предложил создать казахско-болгарский деловой совет для укрепления взаимодействия между бизнес-сообществами наших стран.





Вместе с тем лидеры государств договорились развивать культурно-гуманитарные, образовательные и межрегиональные связи. В 2018 году одной из улиц Софии было присвоено наименование Астана, а в нашей столице в ближайшее время появится улица, названная в честь Софии.





Глава государства сообщил, что обсудил с болгарским коллегой актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.





"Уверен, что сегодняшние переговоры придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству. Подписанный меморандум о дальнейшем развитии Транскаспийского транспортного коридора является олицетворением наших стремлений. Необходимо максимально выгодно использовать стратегическое географическое положение Казахстана и Болгарии по данному маршруту, который связывает Азию с Европой. Кроме того, у нас существуют огромные возможности не только в транспортировке грузов, энергетике и цифровизации, но и в расширении наших культурных связей, - сказал Румен Радев.